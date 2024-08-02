Во Франции открыли не олимпиаду. Тайные смыслы парижского шабаша, - И.Пшеничников

10:27 04.08.2024

ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ



ВО ФРАНЦИИ ОТКРЫЛИ НЕ ОЛИМПИАДУ: ТАЙНЫЕ СМЫСЛЫ ПАРИЖСКОГО ШАБАША

Сатанинский перформанс на открытии олимпиады в Париже - это открытое и бескомпромиссное свидетельство того, что сатанизм, замешанный на половых извращениях, эвтаназии и прочих постулатах "свободы и толерантности", стал квазирелигией Запада. Почему мы это увидели только сейчас?



Обратный отсчет

Содомитское шоу, которое было показано на открытии "олимпиады" в Париже (теперь это слово надо писать именно в кавычках), выходит далеко за рамки тезиса о том, что Запад продемонстрировал свой "упадок и разложение".



Почему половые извращенцы уже никого не боятся и вышли из тени, заявляя таким образом свой манифест? Это потому, что они реально захватили власть в странах Запада, напрямую диктуют повестку работы международных организаций (ООН, ВОЗ и др.). Это потому, что они являются "хозяевами денег" на Wall Street и владельцами всех мировых ТНК и, соответственно, истинными правителями Америки и Запада.



Вопрос только в том, что весь мир - и Россия в том числе - разделен на две враждующие партии. Одна из них, большая партия, включает и население, и власть. Она говорит о том, что "теорией заговора" являются все утверждения, что мировая "элита" - это сборище маниакальных педерастов и педофилов, которые практикуют сатанинские ритуалы и превратили свою греховную страсть в квазирелигию, насаждая ее по всему миру.



Другая партия, меньшая и ориентированная на признание христианства базисом европейской цивилизации, утверждает, что сатанизм, проявляющийся в возведение педерастии в политический культ, проникает во все поры общества и заражает многих из тех, кто принимает решения на государственном уровне. Эта меньшая партия очень активна, прежде всего, в России, население которой исповедует православие и ислам - религии, которые не приемлют содомию ни в каком виде и ни под каким соусом.



Эти сторонники традиционных ценностей склонны считать, что с мировой содомитской манифестации в Париже начался обратный отсчет времени, когда сатанизм станет для каждого жителя планеты необходимым условием его физического существования.



GIF ТЕЛЕТРАНСЯЦИИ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ В ПАРИЖЕ



Заражение сатанизмом

С лидерами Запада все понятно, они все (за малым исключением) являются адептами этой квазирелигии. Они становятся президентами и премьер-министрами только вследствие собственного вовлечения в содомию и педофилию. Это условие их причастности к "элите".



А вот что касается России, то заражение сатанизмом "там наверху" выражается как раз в том, что на государственном уровне как от назойливых мух отмахиваются от требований "снизу" прекратить всякое общение с лидерами Запада. "Снизу" требуют вывести Россию из всех международных организаций, являющихся порождением Запада, и прекратить попытки убедить наше население в том, что Россия якобы "нуждается" в финансово-экономических связях со странами западного мира.



Даже наложенные на Россию многочисленные санкции в связи с нашей СВО на Украине, которые стимулировали развитие многих отраслей хозяйства, не являются препятствием для многих "там наверху" говорить, что это временное состояние и Россия вновь восстановит свои "нормальные" отношения" с Западом.



С кем восстанавливать отношения? С сатанистами, которые захватили власть на Западе и которые объявили "последний и решающий бой" всему миру?



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ САММИТА G7 В ИТАЛИИ. ЗАРАЖЕННЫЕ САТАНИЗМОМ "ВЕРШИТЕЛИ СУДЕБ МИРА".



Позднее признание

То, что Запад исповедует сатанизм, в России, "там наверху", признали только сейчас, когда сатанисты вышли из тени и заявляют о себе на самом зрелищном и самом транслируемом мероприятии в мире - на "олимпийских играх". Надо сказать, площадка для глобального манифеста выбрана ими удачно.



Впрочем, признали ли у нас тот факт, что сатанисты-содомиты уже у власти на Западе? А между тем сатанисты правят миром не с момента открытия "олимпиады" в Париже. Уже как минимум 30 лет содомией пронизан весь Запад, все его законы и социальные институты, включая учебные заведения и "церковь", которая там когда-то называлась христианской. Этого у нас в России не замечали как минимум до 2022 года, когда наша военная операция на Украине проложила явный водораздел между нашим традиционным миром и их миром, замешанном на культе содомии и прочих извращений.



И когда автор этих строк и многие мои коллеги в России до 2022 года пытались об этом говорить в своих статьях, нас не публиковали и вымарывали "смешные" места из статей и заметок. "Зачем нужны эти педики? Зачем про них писать?" - говорили нам в известных на всю Россию изданиях.



Смотрите телевизор!

Мы здесь, в России, во многом виноваты в том, что сатанисты-содомиты вышли из тени и уже никого не боятся. Мы с ними боремся сейчас, когда они во всем мире уже набрали силу. А набрали они силу в том числе и потому, что многие из тех, кто в России принимает решения, молчали или недальновидно посмеивались над этим, хотя бить в набат нужно было уже в конце 1990-х.



Пишу об этом с полной уверенностью и со знанием дела, потому что долго работал на Западе и видел, что там уже тогда все разлагалось и прело, испуская страшную вонь. Уже тогда там, на Западе, содомиты были в чести и обласканы властью. Уже тогда они были частью власти. А Россия с ними вела дела, пытаясь понравиться и влиться в "цивилизованный Запад". Вплоть до 2022 года.



И те, кто хотел "понравиться" Западу до 2022 года, сегодня вновь либо принимают важные решения, либо пытаются повлиять на принятие решений. Они до сих пор не поняли, что имеют дело с квазирелигиозной сектой сатанистов-содомитов, либо сами таковыми являются. Другого объяснения нет.



У нас думали, что до нас это никогда не дойдет. Уже дошло. Посмотрите внимательно в телевизор. Может, кого распознаете как адепта вышеуказанной секты.



Самое страшное

А самое страшное в этой истории то, что мировая сатанинская секта, обладающая силой всех денег планеты, через своих адептов в России навязывает нам мероприятия и решения, которые ведут нашу страну в общий электронный концентрационный лагерь. Он установит невиданную в истории Земли тиранию и контроля над человеком.



Цифровые деньги, цифровое удостоверение личности, цифровизация всей социальной жизни при поголовном владении смартфонами - вот необходимые и уже почти исполненные условия работы такого концлагеря, в котором будут царить правила сатанистов.



И не будем строить иллюзий относительно тех, кто "там наверху" принимает решения. ООН, полностью подчиненная глобальной "элите" и никак не внимающая голосу России, уже объявила, что повсеместный переход на цифровые деньги и цифровые удостоверения личности произойдет к 2028-2030 годам.



Но вернемся к сатанинскому шабашу на "олимпиаде". Кто больше всех в мире возмутился этим перформансом? Христиане - и в Европе, и в США. Значит, именно христиане будут объявлены вне закона. Как люди, которые "дискредитируют" политику властей по "наведению порядка и учета" в финансово-экономической сфере. Мы, христиане, станем последней баррикадой на пути мирового воцарения сатанинской тирании.



А может, не ждать 2028 года и подумать, как России не вливаться в этот "цивилизованный мир"? В России уже всякое общение с госучреждениями идет через компьютер. Школы, вузы, больницы и поликлиники, соцобеспечение - все в электронном виде, и человеку не оставлена никакая традиционная альтернатива. Можно подумать, что с цифровизацией образования и медицинского обслуживания в России стали лучше учить и лечить! Но это было бы не страшно, если бы Россию не засасывал общий глобальный цифровой водоворот, который закручен не нами, а тем самым сатанинским Западом.