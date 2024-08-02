Мьянма просит Россию помочь раздавить местных сепаров

11:35 04.08.2024

В Мьянме попросили РФ присоединиться к борьбе с терроризмом в стране

Глава крупнейшей партии Мьянмы Йи попросил РФ поддержать борьбу с терроризмом

Самер Мустафа

Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи обратился к России с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним. Об этом сообщает РИА Новости.



Он подчеркнул, что для подобного необходимо сначала осознать, что происходящее в Мьянме - это терроризм, а не внутренние разборки.



По его словам, нынешнее правительство государства ставит целью обеспечить все возможные меры безопасности на национальном уровне. Однако, по оценке политика, в последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру "плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные".



До этого повстанческая группировка с помощью беспилотников совершила теракт на севере Республики Союз Мьянма, в результате был захвачен в заложники персонал госпиталя.



В 2021 году с новой силой возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы 31 июля продлил на полгода объявленный в 2021 году режим чрезвычайного положения.



Ранее в Мьянме попросили российские авиакомпании запустить прямые рейсы между странами.