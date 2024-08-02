 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очередное раскрытие тайны строительства египетских пирамид
12:44 04.08.2024

Тайна строительства египетских пирамид раскрыта: хитроумная система
Древним египтянам строить гигантские сооружения помогала вода

Раскрыта ли, наконец, тайна строительства пирамид в Древнем Египте? Возможно. Ученые обнаружили уникальную гидравлическую подъемную систему в знаменитой египетской пирамиде Джосера. Она была построена с использованием хитроумной системы водоснабжения, утверждают эксперты.

Долгое время велись споры, как именно первые инженеры цивилизованного мира строили великие пирамиды Египта? Популярная теория предполагает, что египтяне использовали систему веревок и салазок для подъема камней на вершину, поскольку пирамида возводилась с нуля, слой за слоем, пишет Daily Mail.

Но новое исследование показывает, что древнейшая пирамида в Египте, пирамида Джосера, была построена 4700 лет назад с использованием еще более хитроумного "гидравлического подъемника".



"Древние египтяне известны своими новаторскими разработками и мастерством в области гидравлики, благодаря которым были построены каналы для орошения и баржи для транспортировки огромных камней, - пояснили ученые. - Эта работа открывает новое направление исследований - использование гидравлической силы для возведения массивных сооружений, построенных фараонами".

Новая теория представлена в новом исследовании, проведенном под руководством Ксавье Ландро (Xavier Landreau), президента Paleotechnic, института археологических исследований в Париже.

Исследователи изучили исторические записи и спутниковые фотографии этого района, чтобы интерпретировать особенности, подтверждающие их аргументы.

"Мы установили, что внутренняя архитектура ступенчатой пирамиды соответствует гидравлическому механизму подъема, о котором ранее не сообщалось, - говорят Ландро и его коллеги. - Древние архитекторы, вероятно, поднимали камни из центра пирамиды вулканическим способом, используя воду, не содержащую отложений".

Пирамида Джосера является "ступенчатой пирамидой", что означает, что ее стороны представляют собой ряд плоских платформ или ступеней, в отличие от сравнительно ровных сторон знаменитой пирамиды в Гизе.

Хотя Гиза - самая большая из египетских пирамид, Джосер - самая старая, она была построена где-то между 2667 и 2648 годами до нашей эры, отмечает Daily Mail.

Потрясающее сооружение было построено полностью из камня древнеегипетским архитектором Имхотепом в обширном некрополе Саккара к югу от Каира.

Считается, что это место последнего упокоения царя Джосера, древнеегипетского фараона и основателя Древнего царства.

Хотя об огромной шахте в центре пирамиды было уже известно, теперь исследователи выдвигают новую теорию относительно ее назначения.

Во-первых, они указывают на Гиср эль-Мудир, древнее каменное сооружение, расположенное менее чем в миле к западу от пирамиды Джосера. Функция Гиср-эль-Мудира никогда не была точно известной, но исследователи предполагают, что сооружение, возможно, выполняло роль плотины, собирая дождевые осадки и направляя их к пирамиде по системе труб. Как только подземные воды достигли центра пирамиды, они устремились вверх по центральной шахте, подобно магме в вулкане.

Эта мощная струя воды могла бы поднять плавучий подъемник - ровную платформу, вероятно, сделанную из дерева, - которая могла бы поднимать до 100 тонн камня за раз благодаря силе воды. По мнению экспертов, струей воды можно управлять таким образом, чтобы шахту можно было опорожнять, готовя ее к повторному использованию для следующей загрузки камня. Потенциально вода могла быть заблокирована у основания шахты пирамиды, как своего рода пробка, прежде чем ее можно было бы высвободить при следующей загрузке.

Хотя эта новая система, созданная 4700 лет назад, кажется особенно сложной, сами пирамиды свидетельствуют о том, что древние египтяне были, возможно, более искусными инженерами, чем мы думаем.

Ранее считалось, что Гиср-эль-Мудир - это загон для скота, церемониальное место для поклонения богам или даже недостроенная пирамида, пишет Daily Mail.

Но теория о том, что это была плотина, дает убедительную связь с центральной шахтой пирамиды Джосера, которая вновь открылась для посетителей в 2020 году после 14-летней реставрации.

Неясно, могли ли еще какие-либо знаменитые египетские пирамиды использовать эту технологию строительства, подчеркивает Daily Mail.

Новое исследование, в котором излагается эта теория, было опубликовано в журнале PLOS One.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722764640


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