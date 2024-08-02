У королевской семьи Иордании родилась первая внучка

13:55 04.08.2024

3 августа король Иордании Абдалла и королева Рания впервые стали бабушкой и дедушкой, сообщает Zakon.kz.



О пополнении в королевской семье 3 августа сообщил королевский хашимитский двор на своей странице в Instagram, опубликовав первое официальное видео новорожденной.



"Рады сообщить, что сегодня у кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы родилась дочь, которую назвали Иман. Король Иордании Абдалла и королева Рания впервые стали бабушкой и дедушкой", – говорится в сообщении королевского двора.



Часами позже королева Рания также поделилась на своей странице семейной радостью. Она разместила фотографии из медицинского учреждения, в котором собрались практически все представители благородного семейства.



