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|Китайская теннисистка впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде
13:57 04.08.2024
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпиады в Париже
Чжэн Циньвэнь в финале победила хорватку Донну Векич - 6:2, 6:3. Это второе золото Китая в теннисе на Олимпиадах и первое с Игр-2004
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила хорватку Донну Векич в финале олимпийского турнира в одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.
Чжэн Циньвэнь стала первой медалисткой Игр в женском одиночном разряде из Китая. Это всего второе олимпийское золото Китая в теннисе после победы Ли Тин и Сунь Тяньтянь в парах в Афинах в 2004 году.
Чжэн Циньвэнь 21 год, она занимает седьмое место в рейтинге WTA и за карьеру выиграла три турнира.
После поражения в первом круге Уимблдона она одержала 11 побед подряд.
Векич стала первой хорваткой, выигравшей медаль Олимпиады в одиночном разряде.
Бронзовым призером Игр стала полька Ига Свентек.
Из россиянок в одиночном разряде в Париже выступили Мирра Андреева и Екатерина Александрова (проиграли на старте), а также Диана Шнайдер (вылетела во втором круге).
Андреева и Шнайдер вышли в финал парного разряда, где в воскресенье сыграют с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани.