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Ибрагим Барамыков – легенда киностудии "Таджикфильм"
14:00 04.08.2024

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Снятые им фильмы стали жемчужинами таджикского кинематографа.

3 августа исполнилось 115 лет со дня рождения мастера художественного и документального кино, Заслуженного деятеля искусств, Народного артиста Таджикской ССР, кавалера ордена "Знак почета" Ибрагима Барамыкова.



Ибрагим Изетуллович (Изетович) Барамыков родился в Крыму, г. Бахчисарай. В 1934 году окончил ВГИК (операторский факультет, мастерская Владимира Семеновича Нильсен).

Семинары по фотографии на операторском факультете ему вел Борис Израилевич Волчек, удивительная изобразительная манера которого так восхищала Ибрагима.

Занятия, превращавшиеся зачастую в мастер-класс по кинематографическому монтажу, сложным ракурсам, особенностям освещения, проводил Сергей Михайлович Эйзенштейн. Именно его Ибрагим считал своим главным педагогом.

В 1935 году выпускника ВГИКа кинооператора Барамыкова направляют в Таджикистан, где он приступает к работе на киностудии "Таджикфильм". В первых же фильмах, снятых Ибрагимом Барамыковым, проявился его яркий операторский талант. Здесь практически сразу его назначают кинокорреспондентом Центральной студии документальных фильмов и сюжетов для киножурнала "Советский Таджикистан".

В 1939 году он снимает фильм – "Воля народа". Лента, снятая методом кинорепортажа, рассказывала о строительстве Большого Ферганского канала, о героях стройки, рассказывала страстно и с большим художественным тактом. Удачей Барамыкова в предвоенные годы были и документальные фильмы "Сад", "Страна солнца".

В 1943 году на экраны страны вышли две полнометражные художественные картины снятые Барамыковым. Это фильмы "Сын Таджикистана" и Март – Апрель" посвященные героизму советских людей сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Документальный фильм "Таджикистан" снятый Барамыковым, на Венецианском кинофестивале 1946 года получил бронзовую медаль и Почетный диплом. А за другой фильм – "Солнечный Таджикистан" - в 1952 году оператору была присуждена Государственная премия СССР.

Многие его и другие, документальные и художественные фильмы, снятые на киностудии "Таджикфильм", получили признание и были награждены призами на отечественных и международных кинофестивалях.

За годы своей работы в Таджикистане Ибрагим Барамыков снимал картины режиссеров Бориса Кимягарова, Тахира Сабирова, Василия Пронина, Дмитрия Васильева, Леонида Аграновича, Мукадас Махмудова и многих других. С его помощью замыслы известных режиссеров воплощались в жизнь.

Его фильмография впечатляет: "Сын Таджикистана", "Операция Кобра", "Белый Рояль", "Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц", "Познакомьтесь с Лолой", "Огонек в горах", "Одержимые", "Шахсенем и Гариб", "Двенадцать могил Насреддина" и др. Эти фильмы стали уникальным произведением искусства.

Камера для этого знаменитого таджикского, советского оператора была изобразительным инструментом. Ибрагим Барамыков всегда передавал образы, заложенные в сценарии, а его умение снимать различные планы, в разных жанрах и манерах поражают до сих пор современников и ценителей киноискусства.

Прошли годы. И сегодня технология операторской работы резко продвинулась вперед, сами камеры стали гораздо мобильнее и легче, многие процессы автоматизированы. Но пересматривая старые советские кинокартины, снятые на "Таджикфильме" Ибрагимом Барамыковым, нас поражает, с каким размахом и в то же время душевной теплотой сняты эти ленты…

Источник - Азия-Плюс
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