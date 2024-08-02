Ибрагим Барамыков – легенда киностудии "Таджикфильм"

14:00 04.08.2024

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Снятые им фильмы стали жемчужинами таджикского кинематографа.



3 августа исполнилось 115 лет со дня рождения мастера художественного и документального кино, Заслуженного деятеля искусств, Народного артиста Таджикской ССР, кавалера ордена "Знак почета" Ибрагима Барамыкова.



