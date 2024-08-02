На коне! Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебро олимпиады

14:01 04.08.2024

Казахстанский гимнаст завоевал "серебро" на Олимпиаде в Париже



Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов 3 августа завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.



Как пишет sportarena.kz, Нариман Курбанов стал первым гимнастом из нашей страны, кому удалось выиграть олимпийскую медаль.



"Покорил он эту вершину в упражнении на коне. Его результат – 15.433 балла. Лучше Курбанова выступил только ирландец Рис Макленаган – 15.533", – говорится в сообщении.



