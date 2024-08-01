Чез Фриман: Россия, Запад, Украина в период полураспада "красных линий"

14:05 04.08.2024 Россия, Запад, Украина в период полураспада "красных линий"



Чез Фриман

Посол в отставке, приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна.

01.08.2024



Пора бить тревогу по поводу того, куда ведет Европу, Россию и Америку спираль эскалации и контрэскалации, в которую сегодня втянуты НАТО и Российская Федерация, и подумать, что предпринять, как выйти из этого состояния.



"Красные линии" проводились уже не раз, а затем столь же многократно отменялись. Каждая из сторон заявляла, что не будет делать того или иного шага, но затем все же его делала. Теперь, в ответ на все более очевидное одобрение со стороны НАТО прямых ударов украинских ракет по целям в глубине российской территории, Россия не только наносит ответные удары по стратегическим объектам на Украине, но и угрожает ударами возмездия по другим территориям. Есть риск того, что опосредованная война, какой она была поначалу, может перерасти в прямой конфликт между Соединенными Штатами, НАТО и Российской Федерацией.



Хорошая новость в том, что президент Путин пока не собирается применять огромный ядерный арсенал России в ответ на эскалацию со стороны Запада, как он недавно об этом заявил, несмотря на намерения Запада допустить удары по территории России. Однако его предупреждение, что вместо ядерных ударов возмездия он собирается вооружать врагов США и других стран НАТО, участвующих в нападении на Россию, ясно показывает, в какое опасное время мы живем. Непонятно, ведется ли речь о вооружении только государств или же имеются в виду и негосударственные образования. Все это само по себе плохо, но, учитывая короткий период полураспада любой "красной линии", касающейся Украины, следующий ответный шаг России вполне может быть ядерным.



Иногда история является продуктом стратегического замысла, а иногда – результатом просчетов и ошибок. Мир, достигнутый Европейским священным союзом, был артефактом мудрого государственного управления. Первая мировая война стала казусом, который положил начало почти полувековому разрушительному беспорядку. Бреттон-Вудс и порядок, установившийся после Второй мировой войны, – творения крупных государственных деятелей. Мы живем в век иррациональных антагонизмов, порожденных стратегическими просчетами и некомпетентностью, являясь свидетелями опасного начала новой эры непредсказуемости.



Возобновилась война между великими державами в Европе, и мы также видим открытый антагонизм между Соединенными Штатами и Китаем. Бессмысленно спрашивать, кто в этом виноват. Будущие поколения историков вынесут свои суждения, которые выйдут за рамки наших сегодняшних страстей.



Система международных отношений, в которой мы сотрудничали и процветали, распадается. На протяжении 73 лет – с 1944 по 2017 гг. – мир в основном регулировался согласованными на международном уровне нормами, обязательствами и конвенциями, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций. Эта система изначально отстаивалась Вашингтоном, хотя и не всегда им соблюдалась. Она хорошо подходила США до тех пор, пока многие американцы не решили, что ее время закончилось. Тогда недовольный американский электорат избрал популистскую администрацию, которая долго возмущалась ограничениями мирового порядка, не была обучена искусству государственного управления, проповедовала неприкрытый национализм в экономике и была безразлична к критическому мнению иностранцев.



Нынешняя администрация США еще больше ужесточила как протекционизм, основанный на национальной безопасности, так и экономическую войну против предполагаемых противников. Она упорно стремилась расширить американскую сферу влияния в Европе до самых границ России, не обращая внимания на возражения Москвы и отказываясь признавать, а тем более учитывать ее стратегическую обеспокоенность. Россия не перестает предлагать переговоры о создании такой архитектуры безопасности в Европе, при которой она не чувствовала бы угрозы со стороны США и их европейских союзников, а европейцы, в свою очередь, не чувствовали бы угрозы со стороны России. Соединенные Штаты и НАТО последовательно отказываются говорить об этом с Россией.



Заявленная Западом цель войны – "изолировать и ослабить Россию". Подобная политика и введенные против России санкции привели к следующим результатам:



- Россия разорвала связи с Европой и Северной Америкой, переориентировавшись на Китай, Индию, Ближний Восток и Африку.

- Идет возрождение российской экономики, а также деиндустриализация Германии и других стран Европейского cоюза, которые всегда зависели от экспорта российских энергоресурсов. По паритету покупательной способности Россия сегодня является крупнейшей экономикой Европы.

- Произошло удвоение российского военного бюджета, вооруженных сил, производства вооружений. У России появился стимул разработать противодействие военным доктринам и вооружениям НАТО.

- Идет ускоренное отчуждение так называемого Глобального Юга или мирового большинства от Запада и изоляция Запада в международных организациях.



Для Украины, отказ которой от нейтралитета дал Москве повод для начала боевых действий, военный конфликт с Россией стал национальной катастрофой. Украина потеряла треть своего населения и целое поколение храбрых мужчин призывного возраста. Она уже потеряла пятую часть своей территории и не имеет сил и возможностей, чтобы предотвратить новые потери. Ее инфраструктура разрушена. До начала российской спецоперации Украина была беднейшей и самой коррумпированной страной в Европе. И теперь ее обнищание продолжается. Боевые действия способствуют коррупции, и сегодня это явление распространено там больше, чем когда-либо. На смену демократии пришел закон военного времени. Политические партии оказались вне закона, средства массовой информации национализированы, выборы отменены. Сегодня Украина – авторитарное государство, гораздо менее толерантная к этническому и лингвистическому разнообразию, чем Россия.



Опосредованная война Запада с Россией стала полным провалом. Она существенно увеличила влияние России в мире, укрепила ее в военном отношении и не помешала ей опустошать и разорять Украину. И она усилила, а не заглушила опасения по поводу более широкой войны в Европе. Теперь конфликт грозит перерасти в ядерное противостояние. Можно было бы предположить, что случившееся побудит Запад и Украину прекратить углубление катастрофы и начать поиск дипломатического, а не военного разрешения сложившейся ситуации, которая все больше угрожает не только миру и благоденствию Европы, но и чревата дальнейшей эскалацией вплоть до обмена ядерными ударами.



Но нет. США и НАТО ужесточают чисто военный подход к управлению безопасностью в Европе и выстраиванию отношений с Российской Федерацией. У Запада нет предложений, дающих реалистичную надежду на возвращение утраченных Украиной территорий. Украина рискует потерять еще больше земель и даже лишиться доступа к Черному морю. Однако у нас не существует никакой внятной стратегии завершения боевых действий. Вместо этого Запад предлагает сражаться до последнего украинца и продолжает мечтать нанести России унизительное поражение, добиваясь того самого исхода, вероятность которого, согласно российской военной доктрине, оправдывает применение ядерного оружия против нападающей стороны. Тем временем президент Зеленский присоединился к Западу, настаивая, что с Россией не может быть переговоров об окончании боевых действий.



Курс, которого мы придерживаемся – следствие грубых ошибок и просчетов. Это воинствующая глупость и некомпетентность, которая может привести лишь к трагедии, если ничего не изменится. Мы губим Украину, и проводимая нами политика поставила мир перед реальной перспективой ядерной войны между США, НАТО и Российской Федерацией.



Но пока еще не поздно свернуть с этого опасного пути.



Когда-то мир трепетал при мысли о возможном обмене ядерными ударами, который сделал бы нашу планету необитаемой. Это было в 1962 г., во время Кубинского ракетного кризиса, который привел президента Джона Кеннеди к замечательному выводу, что нам никогда не следует "вести переговоры из страха и в то же время никогда не бояться начать переговоры". Сегодня это такой же здравый совет нашим политикам, как и 62 года тому назад.



Нам нужно извлечь уроки из яркого контраста между окончанием Наполеоновских войн, и тем, как мы закончили Первую мировую. Организаторы Венского конгресса проявили достаточно благоразумия, чтобы включить своего бывшего врага Францию в процесс создания так называемого Священного союза – соглашения, основанного на балансе сил, которое в течение столетия поддерживало мир в Европе. Победители же Первой мировой войны отстранили Германию и Россию от участия в мирных переговорах, состоявшихся в Версале. В итоге разразилась Вторая мировая война, за которой последовала холодная. В Европе не может быть мира, основанного на исключении или изоляции России или любой другой великой европейской державы.



Во многих отношениях разрушение мира в Европе после холодной войны привело к тому, что канцлер Шольц назвал Zeitenwende – поворотным моментом в истории, требующим создания нового порядка в международных отношениях. Этот вызов, подобный тому, с которым столкнулись европейские страны после Тридцатилетней войны. Потребовались длительные переговоры, чтобы заключить Вестфальский мир и преодолеть религиозную рознь, территориальные споры и побуждения осуществлять смену режимов, которые опустошали Центральную Европу. Взаимопонимание, возникшее в результате этого мирного урегулирования, еще существует сегодня. Оно было подтверждено новыми независимыми государствами постколониальной эпохи в Бандунге, где представители этих стран единодушно приняли в 1955 г. "Пять принципов мирного сосуществования". Это взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, взаимное обещание о ненападении, невмешательстве во внутренние дела, равенство и сотрудничество ради взаимной выгоды, а также мирное сосуществование. Пришло время Европе, включая Россию, заново открыть для себя это дипломатическое наследие и адаптировать его к сегодняшним вызовам.



Итоги недавних выборов в Европейский парламент свидетельствуют о том, что европейцы готовы к новому мышлению о будущем Европы. Интересно, что именно европейские правые, как и американские правые, больше всего разочарованы вечным украинским конфликтом и больше всего недовольны экономическим упадком Запада. Существует основа для проведения чего-то, наподобие конференций в Мюнстере и Оснабрюке, где был заключен Вестфальский мир, для изучения и утверждения принципов нового европейского порядка, способного принести мир Украине, перестроить европейско-американские отношения для повышения стратегической автономии Европы, вернуть Россию к надлежащим отношениям с остальной Европой и создать международные договоренности для поддержания безопасности и стабильности в Европе. Но есть ли лидеры, обладающие воображением, драйвом и дипломатическими навыками для достижения этой цели? Мы должны на это надеяться. Если их нет, тогда риски остаются высокими, а перспективы весьма зловещими.



Автор: Чез Фриман, посол в отставке, приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна. Источник - Россия в глобальной политике

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