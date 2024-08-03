 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казус Байдена, - Федор Лукьянов
14:09 04.08.2024

Казус Байдена

Федор Лукьянов
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Дональд Трамп предрек Джо Байдену место худшего президента США в истории. По этой части история распорядится сама, но, пожалуй, в одной номинации Байден сделал заявку на первое место – как наиболее трагическая фигура во главе Соединенных Штатов помимо тех, кто был застрелен, находясь в должности.

Даже если отложить в сторону личные трагедии, которые пережил Байден (гибель первой жены и дочери, смерть любимого сына и позор другого), его политическая биография – постоянное стремление к высшей позиции, в котором он как будто бы регулярно оказывался не совсем в том месте не совсем в то время. Назвать его неудачником язык, конечно, не повернется, но финал карьеры настолько удручающий, что задумываешься – а стоило ли ему взбираться на вершину?

Если бы Байден решился бросить вызов Трампу в 2016 г., когда он был еще вполне бодрым и энергичным, многое могло бы пойти иначе. Как минимум для него. Считается, что он тогда отказался от борьбы из-за кончины старшего сына Бо. Неофициально впечатление, что проиграл внутреннему лобби, которое продвигало Хиллари Клинтон. Как бы то ни было, свой шанс на "большое президентство" он упустил тогда. Четырьмя годами позже все непредвзятые наблюдатели (а их было немного, надо сказать) понимали, что Байден по возрасту и состоянию уже не особенно годится. Но на помощь пришел ковид, пустив и без того извилистое президентство Трампа под откос. В 2020 г. Байден определенно утверждал, что, конечно, идет на один срок. К 2024-му он почему-то передумал, но природа и возраст взяли свое.

Казус Байдена – вердикт не ему, а тому самому сообществу, которое Трамп именует "вашингтонским болотом".

Еще три недели назад, до провальных кандидатских дебатов истеблишмент старательно делал вид, что не замечает, как быстро угасает обитатель Белого дома. После дебатов все прозрели, и против Байдена началась разве что не травля – с закулисной сварой разных групп и вовлечением семейных интересов. Кстати, семьи не только самого Байдена, но, судя по всему, еще и Обамы, и даже Клинтон. Непохоже, что это закончится теперь, когда президент и его окружение капитулировали. Вице-президент Камала Харрис – наиболее очевидное и логичное решение, хотя до недавнего времени ее президентом никто не видел и не собирался этого делать. Однако пока нет уверенности, что вопрос решен. Есть борьба "крыльев" и течений, есть сомнения в способностях Харрис, но, пожалуй, главное – необходимость предъявить избирателю нечто совсем новое. Демократы в тяжелом положении, теперь им надо играть против Трампа и его кандидата в сменщики ва-банк. Вопрос, правда, в том, насколько наиболее влиятельные представители демократической верхушки адекватно оценивают ситуацию, чтобы принимать сильные и нестандартные решения. Вся эпопея с Байденом последнего полугода заставляет усомниться.

Трампу, которого почти все уже посчитали президентом после покушения и съезда, успокаиваться рано. Кампанию придется перестраивать и вести на полную мощь. Из паралимпийского поединка двух кандидатов с гандикапом, как она выглядела пару месяцев назад, игра приобретает острый и во многом судьбоносный характер. В этом смысле покушение на Трампа, что бы за ним ни стояло, – симптом острейшей социально-политической напряженности, которая теперь только еще больше взвинтится. И что произойдет в оставшиеся три с половиной месяца – бог весть.

Если говорить о российских интересах, у нас нет оснований печалиться из-за Байдена. К украинскому сюжету он лично приложил руку, как никто – еще с начала прошлого десятилетия. Однако справедливости ради стоит заметить, что в качестве визави в жесткой конфронтации он представляет собой не худший вариант. Весьма опытный, довольно осторожный, относительно рациональный – до тех пор, пока Байден определял политический курс, его можно было предсказывать. Те, кто придет ему на смену, всеми этими качествами похвастаться не могут, так что степень, как говорят на биржах, волатильности возрастет. С демократической стороны даже в случае серьезного омоложения стоит ожидать скорее повышения идеологического градуса. С республиканской – попыток переложить весь негатив отношений с Россией на Европу, попробовать путем ухищрений добиться отдаления Москвы от Пекина. Никаких принципиальных уступок или поощрений России за это предлагать не будут. Политика на украинском направлении, вероятнее всего, будет варьироваться, и тут персона, точнее, группы, которые она представляет, существенна. Но люфт, возможный на американском берегу, в любом случае не включает того, что Россия теоретически могла бы рассмотреть всерьез.

Американские пертурбации важны для нас не с точки зрения конкретных сдвигов линии в отношении России, а в том, что касается общего состояния и перспектив политической системы Соединенных Штатов. Ее беспрецедентно трясет, и ей теперь уже неизбежно предстоят большие перемены. И главный вопрос – будут ли США меняться в русле мировых тенденций (гораздо менее централизованная и многообразная международная система) либо, напротив, попытаются в процессе изменений сделать ставку на возвращение прежнего универсализма. Так вышло, что именно Байдену выпало стать развилкой, хотя он сам стремился совсем не к этому.

Источник - РГ
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