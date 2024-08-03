Израильтяне продолжают уничтожать арабских командиров

15:16 04.08.2024

В ЦАХАЛ заявили, что в субботу, 3 августа, в результате ударов были убиты командир крыла ХАМАС в Тулькарме Хайтам Балиди и один из лидеров Южного фронта "Хезболла" Али Абд Али, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еuronews.



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В ЦАХАЛ заявили, что в субботу, 3 августа, в результате ударов были убиты командир крыла ХАМАС в Тулькарме Хайтам Балиди и один из лидеров Южного фронта "Хезболла" Али Абд Али, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еuronews.



Армия обороны Израиля заявила: в результате удара беспилотника в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан были убиты "пятеро вооруженных людей, направлявшихся для совершения террористической атаки".



Палестинские СМИ сообщили, что среди погибших - Хайтам Балиди, командир местного крыла ХАМАС в Тулькарме.



Тулькарм и находящиеся в нем два лагеря беженцев стали одной из главных горячих точек на Западном берегу, где регулярно проходят рейды израильских сил. В городе действуют палестинские группировки боевиков, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.



Чуть позже в ЦАХАЛ сообщили, что в результате еще одного удара в Южном Ливане, недалеко от города Тир, был убит Али Абд Али, "центральная фигура" так называемого Южного фронта "Хезболла" и ответственный за планирование и проведение многочисленных атак на Израиль.



В Армии обороны Израиля опубликовали видео удара.



צה"ל חיסל הבוקר, באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, במרחב אל בזוריה שבדרום לבנון, את עלי נזיה עבד עלי, מחבל מרכזי בחזית הדרום של ארגון הטרור חיזבאללה]] pic.twitter.com/W8rrbCfgvj

- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 3, 2024

Ранее "Хезболла" обстреляла "Катюшами" север Израиля.



Напомним, 31 июля глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. После этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю.



Похороны Исмаила Хании прошли в Катаре 3 августа.