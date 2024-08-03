 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.08.2024
19:34  Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 за $30 лямов с помощью самодельной ракеты
18:03  Серб Джокович взял олимпийское золото по теннису
15:16  Израильтяне продолжают уничтожать арабских командиров
14:28  "Гражданская война в Англии неизбежна", – Илон Маск
14:11  Неоконсерватизм сломался на России, - Борис Межуев
14:09  Казус Байдена, - Федор Лукьянов
14:05  Чез Фриман: Россия, Запад, Украина в период полураспада "красных линий"

14:01  На коне! Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебро олимпиады
14:00  Ибрагим Барамыков – легенда киностудии "Таджикфильм"
13:57  Китайская теннисистка (Чжэн Циньвэнь) впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде
13:55  У королевской семьи Иордании родилась первая внучка
12:44  Очередное раскрытие тайны строительства египетских пирамид
11:35  Мьянма просит Россию помочь раздавить местных сепаров
10:27  Во Франции открыли не олимпиаду. Тайные смыслы парижского шабаша, - И.Пшеничников
09:22  Российский паспорт придется заслужить, - Виктория Никифорова
08:08  Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов, - Дм.Родионов
07:58  Детектив мирового масштаба: пропал весь золотой запас Аргентины, - Игорь Пшеничников
07:48  "Нечистые" против "чистых": Россию в 1917 году убила сословная сегрегация (уроки истории), - А.Широкорад
07:36  Глубинные смыслы мерзостей на Олимпиаде в Париже, - Александр Ростовцев
01:01  Новое американское харакири для Японии, - Ю.Тавровский
00:59  Британию накрыла волна антимигрантских погромов. Власти в растерянности, хаос нарастает, - ФСК
00:21  Спецслужбы Израиля стараются предотвратить покушение на Нетаньяху, - НГ
00:17  "Эпидемия" поджогов. Партизанская война на Украине набирает обороты
Суббота, 03.08.2024
19:16  Мир замер перед ударом Ирана по Израилю: названы дальнейшие сценарии
18:36  Шахид-смертник из "Аш Шабаб" взорвал себя на пляже у отелей в Могадишо - более 30 погибших
16:57  Крах французского глобального проекта, - Андрей Школьников
16:30  Западное "общество" умирает... необратимо, - историк Эммануэль Тодд
16:28  Коллапс США близок, - Ф.М. Шакил
16:21  Что должны делать власти Таджикистана, чтобы минимизировать влияние пыльных бурь?
16:17  Иран на перепутье: выбор пути и новые угрозы, - С.Кожемякин
16:15  Темур Рахимов принес Таджикистану вторую медаль Олимпиады-2024
16:12  В "День-центре" 4 августа встреча с Сергеем Сопелевым. Тема встречи: Гражданская война в США
16:05  Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря, - П.В.Густерин
16:00  Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС
15:58  Секретная миссия в Киеве выполнена: Байден подавился Украиной
15:50  Казахстанский журналист Мухаммедкарим заработал 7 лет тюрьмы за участие в экстремистской деятельности беглого банкира Аблязова
15:28  Обнародован список казахстанских "грантоедов" этого года
15:27  На месте воскресения Иисуса археологи сделали сенсационное открытие
15:25  За сказочку под названием "Украина" жители этой территории заплатят еще миллионы жизней
12:46  Мигрантам (новым гражданам) пора отдавать России долги, - В.Никифорова
11:37  Черный передел мира: в Литву завозят азиатов и африканцев
11:31  При президенте Узбекистана создается "Климатический совет"
10:25  Венгрия требует от МОК объяснить допуск трансгендеров на олимпиаду
10:11  Кадровые перестановки в Узбекистане: строгими прокурорскими руками
09:45  Анти-исламские погромы охватили британский Сандерленд
09:35  Путем он-лайн голосования. Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии
09:28  Спортивный дух мертв. Все желающие получили индульгенцию на его попрание, - А.Назаров
07:21  ВВС Израиля разбомбили сирийскую авиабазу Ад-Дабаа
01:02  Кейтлин Джоунстоун: Похоже, Израиль готов покончить с собой
00:52  Киргизия. Эрмат Джумаев назначен полпредом президента в Таласской области
00:50  Нурлан Джанекенов стал Гендиректором Ассоциации KAZENERGY и др. назначения в РК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израильтяне продолжают уничтожать арабских командиров
15:16 04.08.2024

В ЦАХАЛ заявили, что в субботу, 3 августа, в результате ударов были убиты командир крыла ХАМАС в Тулькарме Хайтам Балиди и один из лидеров Южного фронта "Хезболла" Али Абд Али, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еuronews.

--------------------------------------------------------------------------------
В ЦАХАЛ заявили, что в субботу, 3 августа, в результате ударов были убиты командир крыла ХАМАС в Тулькарме Хайтам Балиди и один из лидеров Южного фронта "Хезболла" Али Абд Али, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еuronews.

Армия обороны Израиля заявила: в результате удара беспилотника в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан были убиты "пятеро вооруженных людей, направлявшихся для совершения террористической атаки".

Палестинские СМИ сообщили, что среди погибших - Хайтам Балиди, командир местного крыла ХАМАС в Тулькарме.

Тулькарм и находящиеся в нем два лагеря беженцев стали одной из главных горячих точек на Западном берегу, где регулярно проходят рейды израильских сил. В городе действуют палестинские группировки боевиков, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Чуть позже в ЦАХАЛ сообщили, что в результате еще одного удара в Южном Ливане, недалеко от города Тир, был убит Али Абд Али, "центральная фигура" так называемого Южного фронта "Хезболла" и ответственный за планирование и проведение многочисленных атак на Израиль.

В Армии обороны Израиля опубликовали видео удара.

צה"ל חיסל הבוקר, באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, במרחב אל בזוריה שבדרום לבנון, את עלי נזיה עבד עלי, מחבל מרכזי בחזית הדרום של ארגון הטרור חיזבאללה]] pic.twitter.com/W8rrbCfgvj
- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 3, 2024
Ранее "Хезболла" обстреляла "Катюшами" север Израиля.

Напомним, 31 июля глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. После этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю.

Похороны Исмаила Хании прошли в Катаре 3 августа.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722773760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в эстафете огня в честь 100-летия Международной шахматной федерации FIDE и 45-й Олимпиады
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Инфляция в Республике Казахстан
- Канат Бозумбаев ознакомился с работой стратегически значимых предприятий г. Жанаозен
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Астана и Брюссель "сверяют часы" по актуальным вопросам сотрудничества
- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область
- В Астане прошло последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  