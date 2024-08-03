Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 за $30 лямов с помощью самодельной ракеты

19:34 04.08.2024

Хуситы заявили о сбитии американского БПЛА MQ-9



Tекст: Ольга Иванова



Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и атаковали баллистическими ракетами судно Groton в Аденском заливе, заявило правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы).



