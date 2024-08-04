Иран в поход собрался, - Сергей Строкань

00:20 05.08.2024 4.08.2024,



Тегеран готовится к крупнейшей в истории атаке на Израиль

В отместку за ликвидацию в Тегеране 31 июля лидера палестинского движения "Хамас" Исмаила Хании Иран и контролируемые им группировки анонсировали крупнейшую за время конфликта на Ближнем Востоке атаку на Израиль. По оценке США и Израиля, она может произойти в понедельник. Как ожидается, удар по Израилю превзойдет по своим масштабам предыдущее нападение на него в апреле текущего года, в котором были задействованы несколько сотен ракет и беспилотников. Свою самую крупную акцию против Израиля, которая может включать удары вглубь его территории, готовит и базирующаяся в Ливане армия шиитского движения "Хезболла", одна из самых боеспособных в регионе. В связи с приближающимся конфликтом в регион прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла для координации действий вооруженных сил стран-союзников Израиля.



Тегеран, не бей!

Поездка главы Центрального командования вооруженных сил США Майкла Куриллы на Ближний Восток, в программу которой включены визиты в ряд стран Персидского залива, Иорданию и Израиль, началась в минувшую субботу. Судя по всему, во время этой поездки и произойдет анонсированная Ираном новая эскалация в регионе, за которой американский главком будет наблюдать в эпицентре событий.



"Генерал США, отвечающий за американские войска на Ближнем Востоке, прибыл в регион на фоне подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в ответ на убийство высокопоставленных лидеров "Хамаса" и "Хезболлы"",- отмечает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США. Как следует из публикации, "Майкл Курилла попытается мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения Ирана 13 апреля".



Глава политбюро, опасный террорист и миллиардер: чем известен Исмаил Хания



Ранее Пентагон объявил о том, что направляет в Ближневосточный регион для защиты Израиля дополнительные силы, включая крейсеры и эсминцы, а также готовится развернуть здесь дополнительные наземные средства. В связи с этим помимо визита генерала в Израиль ключевое значение будет иметь его поездка в Иорданию - страну арабского мира, которая оказывала Израилю ключевое содействие в отражении предыдущего иранского удара.



Крупнейшая на сегодняшний день иранская атака территории Израиля была совершена силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 14 апреля в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в Сирии, в ходе которого погибли семь иранских офицеров.



В иранской атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". По данным армии Израиля, тогда Иран запустил в общей сложности более трехсот боеприпасов и БПЛА.



Во время предыдущей атаки ВВС США, базировавшиеся в Иордании и Саудовской Аравии, вместе с истребителями Франции, Британии и Иордании перехватили более 80 иранских БПЛА. Однако тогда Иран заранее уведомил об обстреле, дав Пентагону время перебросить дополнительные корабли и самолеты в регион, а американскому командованию - договориться о доступе самолетов США в воздушное пространство других стран.



Эффективность той атаки стороны оценили по-разному. Израиль заявил, что лишь "несколько ракет" не были сбиты и долетели до территории страны, причинив "незначительный ущерб". В свою очередь, иранский телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.



По информации портала Axios, ссылающегося на неназванных американских и израильских официальных лиц, вероятной датой нового иранского удара будет ближайший понедельник. Собеседники издания не пришли к единому мнению о том, будет ли планируемая Тегераном атака осуществляться им самостоятельно или совместно с силами базирующегося в Ливане радикального шиитского движения "Хезболла".



Косвенным подтверждением того, что до иранской атаки, возможно, остаются считаные часы, стал в воскресенье срочный визит в Тегеран главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади, который провел встречу с и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни.



Несмотря на то что к воскресенью почти не осталось сомнений в неизбежности иранского удара, отвечая на вопрос журналиста, откажется ли Тегеран мстить за убийство лидера "Хамаса" Исмаила Хании в Тегеране, президент США Джо Байден призвал не торопить события. "Я надеюсь на это. Я не знаю",- заявил господин Байден. Перед этим он провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и предостерег его от новых силовых акций, не согласованных с Вашингтоном. По информации американских СМИ, пообещав помощь в отражении иранской атаки, Джо Байден при этом призвал израильского премьера в дальнейшем сосредоточиться не на новых ударах по Ирану и контролируемым им группировкам на Ближнем Востоке, а на мирных переговорах.



В свою очередь, председательствующая в группе семи ведущих держав Запада Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в регионе, поддержанное другими членами G7.



"Для Италии важно, чтобы новая администрация во главе с президентом Масудом Пезешкианом и все иранские институты пошли по пути диалога с Европой и со всеми странами региона. Италия и "семерка" всегда готовы участвовать в любой политической и дипломатической деятельности в целях деэскалации",- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.



Напугать всех!

Жесткая риторика в адрес Израиля звучит в Тегеране ежедневно с прошлого вторника, когда в иранской столице был убит лидер палестинского движения "Хамас" Исмаил Хания.



"Месть за кровь мученика Исмаила Хании неизбежна, и авантюрный террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание",- говорится в распространенном в минувшую субботу по результатам расследования убийства Исмаила Хании заявлении Корпуса стражей исламской революции.



Руководство КСИР - элитной части вооруженных сил Ирана - пообещало совершить акт мести "в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом". В заявлении отмечается, что убийство Исмаила Хании было организовано Израилем при поддержке правительства США.



В свою очередь, газета The Wall Street Journal цитирует высокопоставленного иранского дипломата, заявившего, что атака будет "молниеносной и жесткой".



Сравнивая запланированную атаку с предыдущей, иранский представитель пообещал, что она будет гораздо более масштабной и неожиданной, поскольку на этот раз Тегеран не информирует никого о деталях операции.



В связи с этим ряд авиакомпаний разных стран мира уже приостановили рейсы в Тель-Авив и Бейрут. Среди них - KLM, Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Iberia Express, Air Europa, Air India.



Впрочем, несмотря на грозную риторику Тегерана, есть немало косвенных свидетельств того, что планируемая акция, которую называют молниеносной и страшной, это прежде всего попытка сохранить лицо после унизительной пощечины, которую Иран получил в связи с убийством Исмаила Хании.



О возможности тотальной войны речь в любом случае не идет. "Наша религия не позволяет нападать на гражданских лиц, поэтому Иран нацелен только на военные центры. Если бы у Ирана были развязаны руки для ударов по гражданским объектам, этот зловещий режим пал бы за несколько дней",- заявил член Совета экспертов Ирана аятолла Сейед Хасан Амоли.



Как ликвидировали лидера "Хамаса"

Необходимость показной решительной акции Тегерана обусловлена еще одним новым обстоятельством - разгорающимся скандалом в иранских силовых структурах, что требует срочно исправлять их репутацию. По сообщению газеты Thе New York Times, в рамках расследования убийства Исмаила Хании в Тегеране задержаны десятки силовиков, включая высокопоставленных офицеров разведки и военных.



В свою очередь, газета Telegraph со ссылкой на неназванных сотрудников КСИР сообщила о том, что Исмаил Хания был убит с помощью взрывного устройства (а не ракетой или беспилотником, как утверждалось ранее) и взрывчатку якобы заложили военнослужащие КСИР, которые были завербованы израильской разведкой "Моссад". Как отмечает газета Telegraph, для иранских спецслужб демонстративное убийство Исмаила Хании в Тегеране, происшедшее на следующий день после инаугурации нового президента, стало "унижением, вскрывшим огромную брешь в безопасности".



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Фото: Reuters



Фото: Reuters



В то время как масштабы акции возмездия со стороны Ирана остаются неясными, еще одним фронтом войны может стать Ливан, учитывая, что группировка "Хезболла" пересматривает свои планы борьбы с Израилем в сторону дальнейшей эскалации.



Учитывая, что вероятный ответ Израиля на новую атаку Ирана может быть осуществлен на территории Ливана, где базируется армия проиранской группировки "Хезболла", посольство США в Бейруте призвало американских граждан срочно покинуть страну любым доступным способом.



В свою очередь, по сообщению саудовского телеканала "Аль-Хадат", "Хезболла" уже начала эвакуацию своего штаба и военного оборудования из района Дахия на юге Бейрута, считающегося его оплотом. Члены движения призвали обитателей домов, где живут высокопоставленные представители "Хезболлы", перебираться в более безопасные места.



Почему Иран и его союзники не спешат с местью Израилю

Как сообщил американскому телеканалу CBS сотрудник постпредства Ирана при ООН, "Хезболла" может начать наносить удары вглубь территории Израиля, выбирая не только военные цели. "До сих пор между "Хезболлой" и израильским режимом действовало неписаное правило, согласно которому они не выходили за определенные рамки при проведении военных операций. Это означало, что они ограничивали свои действия приграничными районами и территориями не в глубине страны, предпринимали шаги главным образом против военных целей".



"Однако последняя атака израильского режима в пригороде Бейрута Дахия ознаменовала отступление от этих ограничений. Мы ожидаем, что в ответ "Хезболла" решит выбирать цели из более широкого спектра на большем удалении и не будет ограничиваться исключительно военными целями",- заявил иранский дипломат.



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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