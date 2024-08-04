 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.08.2024
00:55  Камала Харрис набирает обороты, - Е.Мур
00:38  Вставайте люди белые... РосМИД отважно и открыто подстрекает англичан к беспорядкам
00:34  Шесть полуправд канцлера Шольца, - Олег Никифоров
00:32  Тегеран и "Хезболла" охотятся за агентурой МОССАД
00:20  Иран в поход собрался, - Сергей Строкань
Воскресенье, 04.08.2024
20:24  Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер добыли России единственную парижскую медаль - "серебро"
19:34  Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 за $30 лямов с помощью самодельной ракетницы

18:03  Серб Джокович взял олимпийское золото по теннису
15:16  Израильтяне продолжают уничтожать арабских командиров
14:28  "Гражданская война в Англии неизбежна", – Илон Маск
14:11  Неоконсерватизм сломался на России, - Борис Межуев
14:09  Казус Байдена, - Федор Лукьянов
14:05  Чез Фриман: Россия, Запад, Украина в период полураспада "красных линий"
14:01  На коне! Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебро олимпиады
14:00  Ибрагим Барамыков – легенда киностудии "Таджикфильм"
13:57  Китайская теннисистка (Чжэн Циньвэнь) впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде
13:55  У королевской семьи Иордании родилась первая внучка
12:44  Очередное раскрытие тайны строительства египетских пирамид
11:35  Мьянма просит Россию помочь раздавить местных сепаров
10:27  Во Франции открыли не олимпиаду. Тайные смыслы парижского шабаша, - И.Пшеничников
09:22  Российский паспорт придется заслужить, - Виктория Никифорова
08:08  Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов, - Дм.Родионов
07:58  Детектив мирового масштаба: пропал весь золотой запас Аргентины, - Игорь Пшеничников
07:48  "Нечистые" против "чистых": Россию в 1917 году убила сословная сегрегация (уроки истории), - А.Широкорад
07:36  Глубинные смыслы мерзостей на Олимпиаде в Париже, - Александр Ростовцев
01:01  Новое американское харакири для Японии, - Ю.Тавровский
00:59  Британию накрыла волна антимигрантских погромов. Власти в растерянности, хаос нарастает, - ФСК
00:21  Спецслужбы Израиля стараются предотвратить покушение на Нетаньяху, - НГ
00:17  "Эпидемия" поджогов. Партизанская война на Украине набирает обороты
Суббота, 03.08.2024
19:16  Мир замер перед ударом Ирана по Израилю: названы дальнейшие сценарии
18:36  Шахид-смертник из "Аш Шабаб" взорвал себя на пляже у отелей в Могадишо - более 30 погибших
16:57  Крах французского глобального проекта, - Андрей Школьников
16:30  Западное "общество" умирает... необратимо, - историк Эммануэль Тодд
16:28  Коллапс США близок, - Ф.М. Шакил
16:21  Что должны делать власти Таджикистана, чтобы минимизировать влияние пыльных бурь?
16:17  Иран на перепутье: выбор пути и новые угрозы, - С.Кожемякин
16:15  Темур Рахимов принес Таджикистану вторую медаль Олимпиады-2024
16:12  В "День-центре" 4 августа встреча с Сергеем Сопелевым. Тема встречи: Гражданская война в США
16:05  Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря, - П.В.Густерин
16:00  Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС
15:58  Секретная миссия в Киеве выполнена: Байден подавился Украиной
15:50  Казахстанский журналист Мухаммедкарим заработал 7 лет тюрьмы за участие в экстремистской деятельности беглого банкира Аблязова
15:28  Обнародован список казахстанских "грантоедов" этого года
15:27  На месте воскресения Иисуса археологи сделали сенсационное открытие
15:25  За сказочку под названием "Украина" жители этой территории заплатят еще миллионы жизней
12:46  Мигрантам (новым гражданам) пора отдавать России долги, - В.Никифорова
11:37  Черный передел мира: в Литву завозят азиатов и африканцев
11:31  При президенте Узбекистана создается "Климатический совет"
10:25  Венгрия требует от МОК объяснить допуск трансгендеров на олимпиаду
10:11  Кадровые перестановки в Узбекистане: строгими прокурорскими руками
09:45  Анти-исламские погромы охватили британский Сандерленд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тегеран и "Хезболла" охотятся за агентурой МОССАД
00:32 05.08.2024

4.08.2024

Израильские удары вызвали волну репрессий в Иране и Ливане
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Региональные противники Израиля ищут агентов, оказавших шпионскому ведомству МОССАД помощь в устранении руководителя военно-стратегического отдела "Хезболлы" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ливанская группировка инициировали чистки в своих рядах, чтобы найти виновных. Это привело к напряженности между группами влияния. Часть настоящих агентов, по данным западных СМИ, может находиться в безопасном месте.

О том, что "Хезболла" перехватила у КСИР эстафету в организации внутренних чисток, израильскому 12-му каналу сообщили источники в ливанской общине. По их словам, комитет собственной безопасности в составе группировки разыскивает тех, кто помог МОССАД совершить убийство Шукра.

Аресты координирует Вафик Сафа – фигура, которая входит в окружение генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы. Проверка затронула высокопоставленных функционеров – прежде всего тех, кто был в курсе перемещений руководителя военно-стратегического отдела. Отдельно "Хезболла", ожидая новых израильских нападений, пытается, по данным ливанских изданий, переместить свою штаб-квартиру из Бейрута в другие, более безопасные районы Ливана.

Кризис недоверия возник и внутри иранского силового аппарата. По данным британской The Telegraph, группы влияния внутри КСИР пытаются переложить друг на друга ответственность за гибель Хании, который в результате взрыва был убит в тегеранском гостевом комплексе считаные часы спустя после инаугурации нового президента Исламской Республики. Источники The New York Times заявили, что иранцы задержали более 20 человек, расследуя обстоятельства громкой операции. Среди людей, попавших под подозрение, – высокопоставленные представители разведки, военные чиновники и администрация гостевого комплекса. Волна репрессий указывает на то, что средством покушения стало заложенное взрывное устройство.

Источники The Telegraph проинформировали, что специально для устранения Хании агентство МОССАД переманило на свою сторону группу сотрудников КСИР. Камеры видеонаблюдения, на записи которых указывает издание, запечатлели как минимум трех завербованных Израилем агентов. В КСИР они входили в состав подразделения, которому поручено обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. Иранцы смогли разместить взрывчатку в нескольких комнатах комплекса, где впоследствии остановился глава политбюро ХАМАС. После установки устройств агенты МОССАД покинули Иран и привели бомбу в действие дистанционно, уточняет The Telegraph.

Публично иранская сторона поддерживает версию о том, что в комнату Хании угодила ракета. Вероятно, это делается для того, чтобы преуменьшить проблему инфильтрации иностранных шпионов в критически важные структуры. "По данным следствия, эта террористическая операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома", – сообщили в КСИР.

В 2021 году в Иране серьезные дебаты вызвало интервью, которое дал экс-министр разведки Али Юнеси. Политик, курировавший безопасность в 1997–2005 годах, заявил, что сотрудники МОССАД проникли во многие госструктуры Ирана, в связи с чем чиновники должны переживать за свою безопасность. По словам Юнеси спецслужбы ведут политический сыск вместо того, чтобы заниматься непосредственными обязанностями. Также бывший министр заявил, что в Иране происходит создание "параллельных институтов безопасности", которые дублируют полномочия основного органа разведки.

Впрочем, измена иранских силовиков – это еще полбеды. В том же году бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт, комментируя очередную диверсию против ядерного завода в иранском Натанзе, заметил, что некоторые взрывные устройства под объекты на территории Исламской Республики были заложены еще на этапе строительства – 10 или даже 15 лет назад.

Пока что регион находится в ожидании полномасштабной эскалации, которая, как кажется, затронет широкий круг стран. По данным британских СМИ, духовный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился не начинать акцию возмездия против Израиля до тех пор, пока в самой Исламской Республике не будут найдены все участники покушения на Ханию. Не исключено, что высшее руководство страны обеспокоено тем, в чьих комнатах еще могут оказаться бомбы.

В выходные глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток, чтобы, как сообщает портал Axios, мобилизовать международных и региональных союзников Вашингтона для отражения акции возмездия со стороны Ирана. Иордания названа в числе основных пунктов визита Куриллы, потому что она сыграла большую роль в перехвате иранских беспилотников, летевших в сторону Израиля во время апрельского витка эскалации в регионе.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722807120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в эстафете огня в честь 100-летия Международной шахматной федерации FIDE и 45-й Олимпиады
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Инфляция в Республике Казахстан
- Канат Бозумбаев ознакомился с работой стратегически значимых предприятий г. Жанаозен
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Астана и Брюссель "сверяют часы" по актуальным вопросам сотрудничества
- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область
- В Астане прошло последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  