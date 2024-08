Тегеран и "Хезболла" охотятся за агентурой МОССАД

00:32 05.08.2024

4.08.2024



Израильские удары вызвали волну репрессий в Иране и Ливане

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Региональные противники Израиля ищут агентов, оказавших шпионскому ведомству МОССАД помощь в устранении руководителя военно-стратегического отдела "Хезболлы" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ливанская группировка инициировали чистки в своих рядах, чтобы найти виновных. Это привело к напряженности между группами влияния. Часть настоящих агентов, по данным западных СМИ, может находиться в безопасном месте.



О том, что "Хезболла" перехватила у КСИР эстафету в организации внутренних чисток, израильскому 12-му каналу сообщили источники в ливанской общине. По их словам, комитет собственной безопасности в составе группировки разыскивает тех, кто помог МОССАД совершить убийство Шукра.



Аресты координирует Вафик Сафа – фигура, которая входит в окружение генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы. Проверка затронула высокопоставленных функционеров – прежде всего тех, кто был в курсе перемещений руководителя военно-стратегического отдела. Отдельно "Хезболла", ожидая новых израильских нападений, пытается, по данным ливанских изданий, переместить свою штаб-квартиру из Бейрута в другие, более безопасные районы Ливана.



Кризис недоверия возник и внутри иранского силового аппарата. По данным британской The Telegraph, группы влияния внутри КСИР пытаются переложить друг на друга ответственность за гибель Хании, который в результате взрыва был убит в тегеранском гостевом комплексе считаные часы спустя после инаугурации нового президента Исламской Республики. Источники The New York Times заявили, что иранцы задержали более 20 человек, расследуя обстоятельства громкой операции. Среди людей, попавших под подозрение, – высокопоставленные представители разведки, военные чиновники и администрация гостевого комплекса. Волна репрессий указывает на то, что средством покушения стало заложенное взрывное устройство.



Источники The Telegraph проинформировали, что специально для устранения Хании агентство МОССАД переманило на свою сторону группу сотрудников КСИР. Камеры видеонаблюдения, на записи которых указывает издание, запечатлели как минимум трех завербованных Израилем агентов. В КСИР они входили в состав подразделения, которому поручено обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. Иранцы смогли разместить взрывчатку в нескольких комнатах комплекса, где впоследствии остановился глава политбюро ХАМАС. После установки устройств агенты МОССАД покинули Иран и привели бомбу в действие дистанционно, уточняет The Telegraph.



Публично иранская сторона поддерживает версию о том, что в комнату Хании угодила ракета. Вероятно, это делается для того, чтобы преуменьшить проблему инфильтрации иностранных шпионов в критически важные структуры. "По данным следствия, эта террористическая операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома", – сообщили в КСИР.



В 2021 году в Иране серьезные дебаты вызвало интервью, которое дал экс-министр разведки Али Юнеси. Политик, курировавший безопасность в 1997–2005 годах, заявил, что сотрудники МОССАД проникли во многие госструктуры Ирана, в связи с чем чиновники должны переживать за свою безопасность. По словам Юнеси спецслужбы ведут политический сыск вместо того, чтобы заниматься непосредственными обязанностями. Также бывший министр заявил, что в Иране происходит создание "параллельных институтов безопасности", которые дублируют полномочия основного органа разведки.



Впрочем, измена иранских силовиков – это еще полбеды. В том же году бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт, комментируя очередную диверсию против ядерного завода в иранском Натанзе, заметил, что некоторые взрывные устройства под объекты на территории Исламской Республики были заложены еще на этапе строительства – 10 или даже 15 лет назад.



Пока что регион находится в ожидании полномасштабной эскалации, которая, как кажется, затронет широкий круг стран. По данным британских СМИ, духовный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился не начинать акцию возмездия против Израиля до тех пор, пока в самой Исламской Республике не будут найдены все участники покушения на Ханию. Не исключено, что высшее руководство страны обеспокоено тем, в чьих комнатах еще могут оказаться бомбы.



В выходные глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток, чтобы, как сообщает портал Axios, мобилизовать международных и региональных союзников Вашингтона для отражения акции возмездия со стороны Ирана. Иордания названа в числе основных пунктов визита Куриллы, потому что она сыграла большую роль в перехвате иранских беспилотников, летевших в сторону Израиля во время апрельского витка эскалации в регионе.