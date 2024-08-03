 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шесть полуправд канцлера Шольца, - Олег Никифоров
00:34 05.08.2024

Экономическое положение Германии намного хуже, чем сообщает правительство
Олег Никифоров

Глава Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил о неспособности правящей в Германии коалиции серьезно вести правительственные дела. По его мнению, лидеры Социал-демократической партии (СДПГ) и "Зеленых" создают в стране хаос. Свои претензии баварский премьер высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine, касаясь неспособности правительства сверстать федеральный бюджет на 2025 год (см. "НГ" от 29.07.24).

Тему беспомощности канцлера Олафа Шольца в решении стоящих перед страной задач подробно раскрывает в журнале Focus главный редактор аналитического издания Pioneer Briefing Габор Штайнгарт. Он называет шесть проблем германской экономической и общественной жизни, с которыми правительство не справляется, но которые канцлер пытается скрыть от избирателей за "словесной шелухой".

Статья Штайнгарта, озаглавленная "Шольц и шесть полуправд", начинается с цитаты Манфреда Гюльнера, главы института по изучению общественного мнения Forsa, который считает, что "правительство рухнуло на историческую глубину" и "свои поражения пытается представлять как победы". Среди полуправд автор называет утверждения об экономном государстве. Ведь в бизнесе экономия начинается с текущих расходов, сокращения персонала и оплаты его труда. В Германии же наблюдается увеличившееся число чиновников, строительство новой резиденции канцлера. А его министры беспрестанно даже внутри страны летают на самолетах (недавний пример – полет главы МИД Анналены Бербок на матч чемпионата Европы по футболу на расстояние около 200 км). Экономят в Германии на дотациях крестьянам и пенсионерам и на субсидиях на приобретение электромобилей.

Вторая полуправда связана якобы с надежностью пенсий. Страховые пенсионные фонды в 2025–2027 годах недосчитаются порядка 2 млрд евро, которые должны были бы поступить из бюджета, но не поступят. И это, считает автор, уже четвертое сокращение пенсионных фондов за последние три года. Отсюда делается вывод, что для сохранения уровня пенсий на установленном законодательством уровне придется повышать выплаты в пенсионные фонды самих застрахованных.

Третьей полуправдой является утверждение, что здравоохранение останется для граждан по-прежнему доступным. В данном случае повторяется ситуация с пенсионными фондами. Дело в том, что у бюджетов федерального и земельных министерств здравоохранения не будет хватать денег для страховой медицины. Поэтому пользующиеся ее услугами граждане будут вынуждены глубже залезть в карман, чтобы оплачивать возросшую стоимость медстраховки. В качестве доказательства автор приводит высказывание руководителя медицинской страховой компании AOK Nordost Даниэлы Тейшерт о том, что другого пути, кроме как увеличение личных взносов пациентов, нет.

Штайнгарт как бывший главный редактор ведущей в Германии экономической газеты Handelsblatt сомневается, что принятая правительством программа содействия экономике действительно сможет ей помочь (см. "НГ" от 21.07.24). Оценивая данную программу, он приводит слова федерального министра экономики и климата Роберта Хабека, считающего 49 намеченных мер по оживлению экономики своевременными. По мнению же автора, внедрение этих мер не только запоздало, но даже бесполезно.

Пятая полуправда касается платежеспособности экономики в части энергоносителей. Такое положение, с иронией пишет автор, присутствует в речах политиков, но не в действительности. Все происходит как раз наоборот. Стоимость тонны выбросов двуокиси углерода поднялась за неполный год с 30 до 45 евро. И на эту цену накладывается НДС. А ведь предполагалось, что обложение налогами выбросов парниковых газов не приведет к росту цен на энергоносители, а будет побуждать фирмы переходить на возобновляемые источники энергии. Но этого в Германии не происходит.

Шестая полуправда связана с содействием электромобильности страны. Действительно, до недавнего времени при покупке электромобиля стоимостью до 40 тыс. евро государство дотировало приобретение суммой 4,5 тыс. евро. При цене от 40 до 65 тыс. евро дотация снижалась до 3 тыс. евро. Но программа оказалась слишком затратной для бюджета, и от нее пришлось отказаться.

Подводя итоги, Штайнгарт пишет, что в действительности скудным ресурсом правительства оказываются не деньги, а правда.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722807240


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