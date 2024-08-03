Вставайте люди белые... РосМИД отважно и открыто подстрекает англичан к беспорядкам

00:38 05.08.2024

МИД РФ сделал обращение из-за протестов в Великобритании

Захарова призвала власти Британии воздержаться от насилия к протестующим

Екатерина Резанова-Яцкевич



Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова от лица России призвала власти Великобритании воздержаться от применения необоснованного насилия к протестующим против нелегальной миграции ультраправым. Официальный комментарий Захаровой размещен на сайте МИД РФ.



"В данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей", - подчеркнула она.



Критику Захаровой вызвало разрешение главы МВД Великобритании Иветт Купер применять "максимально жесткие меры" в отношении протестующих.



До этого в Великобритании задержали сто человек после столкновений ультраправых с полицией в Ротереме. В ходе протестов митингующие попытались поджечь гостиницу и ранили полицейского.



Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.