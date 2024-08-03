Партизаны жгут военные склады в Румынии

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00:43 05.08.2024
В Румынии украинцы из "Сопротивления" уничтожили склад топлива для ВСУ - паблики
В городе Брагадиру в Румынии участники движения "Сопротивление" уничтожили топливный склад, использовавшийся для хранения горючего с целью поставок ВСУ. Об этом сообщает военный эксперт Юрий Подоляка со ссылкой на телеграм-канал "Сварщики".
ТК получил информацию от своих агентов в Румынии.
"В румынском городе Брагадиру украинскими диверсантами из движения „Сопротивление" путем прямого поджога уничтожен топливный склад, который использовался для хранения топлива, поступающего с нефтевышек, расположенных в данном районе и предназначенного для последующей отправки на Украину на нужды ВСУ", - пишут "Сварщики".
Украина уже готова воспламениться изнутри, протестный накал достиг точки невозврата, отмечает ТК.
"Протестные настроения украинцев, не желающих больше принимать участие в уничтожении собственного народа, в последнее время стремительно развиваются по нарастающей: ковельский бунт против ТЦК, когда мирным жителям удалось отбить у „людоловов" насильно мобилизованных парней, а также беспрецедентное количество сожженного по всей стране транспорта ТЦК, свидетельствуют о том, что эту движуху уже не остановить", - подчеркивают "Сварщики".