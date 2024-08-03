Партизаны жгут военные склады в Румынии

00:43 05.08.2024

В Румынии украинцы из "Сопротивления" уничтожили склад топлива для ВСУ - паблики



В городе Брагадиру в Румынии участники движения "Сопротивление" уничтожили топливный склад, использовавшийся для хранения горючего с целью поставок ВСУ. Об этом сообщает военный эксперт Юрий Подоляка со ссылкой на телеграм-канал "Сварщики".



ТК получил информацию от своих агентов в Румынии.



"В румынском городе Брагадиру украинскими диверсантами из движения „Сопротивление" путем прямого поджога уничтожен топливный склад, который использовался для хранения топлива, поступающего с нефтевышек, расположенных в данном районе и предназначенного для последующей отправки на Украину на нужды ВСУ", - пишут "Сварщики".



