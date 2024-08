Камала Харрис набирает обороты, - Е.Мур

00:55 05.08.2024

Кандидаты в президенты США обмениваются любезностями

Камалу Харрис можно считать официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии. В конце минувшей недели она получила поддержку необходимого количества делегатов на виртуальном голосовании за ее номинацию. Теперь госпоже Харрис предстоит принять ответственное решение: кого выбрать себе в вице-президенты. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Екатерина Мур.



За вице-президента США Камалу Харрис проголосовало большинство делегатов партийного съезда, и уже в понедельник ее могут официально провозгласить кандидатом в президенты от Демократической партии



"Я очень горжусь тем, что могу подтвердить: вице-президент Харрис набрала абсолютное большинство голосов делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии",- процитировала CBS News слова председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона. Он сделал это заявление в телефонном разговоре с представителями предвыборной кампании Камалы Харрис.



Голосование началось в четверг и закроется в понедельник в 18:00 по местному времени (в час ночи вторника по Москве). Для победы вице-президенту необходимо заручиться голосами как минимум 2350 делегатов из более чем 4 тыс. участников съезда. Необходимое число голосов в свою поддержку Камала Харрис получила уже в минувшую пятницу.



Поскольку подобное решение делегатов съезда ни для кого не было неожиданностью и пара главных кандидатов на ноябрьских президентских выборах в США определилась сразу после того, как президент Джо Байден снял свою кандидатуру, Дональд Трамп и Камала Харрис еще до этого перешли к резким взаимным выпадам.



В минувшую среду Дональд Трамп обвинил соперницу в том, что она "недостаточно чернокожая", чтобы считаться кандидаткой от американских этнических меньшинств.



Экс-президент заявил на ежегодном собрании журналистов-афроамериканцев в Чикаго: "Я не знал, что она чернокожая, пока несколько лет назад она случайно не стала чернокожей. Теперь она хочет, чтобы ее называли чернокожей. Так что я не знаю, индианка она или чернокожая". Камала Харрис, чья мать была индийского происхождения, а отец - иммигрантом с Ямайки, ответила на митинге в Техасе, что это "все то же старое шоу" и что "Америка заслуживает лучшего".



Этим дело не ограничилось. Сначала журналисты, а затем и активисты от обеих партий сошлись в виртуальной схватке. Сторонники вице-президента выражали недоумение по поводу слов Трампа. Продемократически настроенная газета The New York Times отметила, что его слова "вызывают в памяти отвратительную историю, когда белая Америка пыталась установить расовые категории, определяющие граждан". Противоположный лагерь опубликовал свидетельство о рождении госпожи Харрис, где не упоминается ее принадлежность к афроамериканцам. Стоит напомнить, что и первый американский чернокожий президент Барак Обама, мать которого была белой, подвергался похожим нападкам за недостаток африканской крови.



Между тем Камала Харрис и Дональд Трамп вступили в спор о месте, времени и условиях проведения предвыборных теледебатов. Экс-президент заявил, что не намерен участвовать в дебатах 10 сентября на телеканале ABC, как планировалось с Джо Байденом. Зато готов сразиться с соперницей 4 сентября на консервативном Fox News при "полном зале" (Джо Байден настаивал на дебатах без зрителей из-за активных сторонников Дональда Трампа).



Госпожа Харрис отвергла эту идею. "Интересно, как "любое время, любое место" превращается в "одно конкретное время, одно конкретное безопасное пространство"",- написала она в социальной сети X. "Я буду там 10 сентября, как он и согласился. Надеюсь увидеть его там". Штаб Харрис добавил, что Дональд Трамп "напуган" и что ее команда с радостью обсудит новые дебаты, но только после того, как состоятся дебаты 10 сентября, договоренность о которых ранее была достигнута.



Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в субботу в эфире CNN заявил, что экс-президент может столкнуться с "катастрофой", если не проведет дебаты с вице-президентом до ноября. И предположил, что стороны вступят в долгие переговоры о новом месте и времени спарринга.



Тем временем опросы показывают, что кампания госпожи Харрис находится на подъеме и она имеет шанс войти в историю США, став (что бы ни говорил Дональд Трамп) первой чернокожей женщиной-президентом.



Данные RealClearPolitics четко указывают, что выдвижение Камалы Харрис переломило тренд на падение популярности демократов и вселило в ядерный электорат Демократической партии энтузиазм, которого им так не хватало. Главным опасением организаторов кампании было именно то, что избиратели, обычно голосующие за демократов, просто проигнорируют выборы. Пока Камала Харрис отстает от Дональда Трампа на 1,2 процентного пункта, но этот небольшой разрыв она вполне может отыграть, пишет издание The Hill, которое оценивает ее шансы на победу в 50%.



Образ чернокожей женщины, бывшего прокурора, способной бросить вызов кандидату-республиканцу, обвиненному в преступлениях сексуального характера, вполне может найти отклик у американцев. Однако не исключено, что многие избиратели пока не готовы голосовать за женщину-президента.



Опасения относительно возможного перевеса "сексистских" и "расистских" настроений в обществе высказала ведущая MSNBC и бывший официальный представитель администрации Байдена Джен Псаки.



Эту проблему может частично снять выбор вице-президента для администрации Харрис. Как сообщает Newsweek, в субботу активизировалась работа команды вице-президента по выбору ей напарника.



Среди наиболее вероятных претендентов: губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Кентукки Энди Бешир, сенатор Аризоны Марк Келли, министр транспорта Пит Буттиджич, губернатор Иллинойса Джей Прицкер и губернатор Миннесоты Тим Уолз. Последний, по данным CNN, на сегодня наиболее вероятный победитель в этой гонке.



По мнению экспертов, именно этот кандидат способен наладить контакт с белыми избирателями из рабочего класса, особенно в штатах, тяготеющих к республиканцам. Ведь Тим Уолз понимает вопросы, критически важные, например, для избирателей Среднего Запада, такие как создание рабочих мест, доступ к здравоохранению, образование.



В подтверждение слухов, что кандидатуру губернатора Уолза рассматривают всерьез, журналист CNN Эдвард-Айзек Довер в соцсети X сообщил об изменении его планов поездок: "График губернатора изменился, и он больше не поедет в Нью-Гемпшир в эти выходные". Ожидается, что окончательное объявление кандидатуры вице-президента состоится 5–6 августа, возможно, на митинге Камалы Харрис в Пенсильвании.



