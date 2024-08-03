В украинском Ковеле анти-мобилизционное восстание

07:17 05.08.2024

На западной Украине созрел первый бунт: протестующие всю ночь осаждали ТЦК в Ковеле

"Как-то подкачал бандеровский патриотизм"



Бунт на Украине все-таки вспыхнул. Произошло это в Ковеле Волынской области в ночь с 3 на 4 августа. Местные жители столкнулись с представителями ТЦК (территориальный центр комплектация), якобы прибывшими из Львова. Повод для протеста - два молодых местных жителя 18-19 лет были насильно задержаны на улице сотрудниками ТЦК, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях и среди местного населения. В течение нескольких часов к зданию ТЦК начали стягиваться сотни людей, требующих освобождения подростков.



"Как-то подкачал бандеровский патриотизм"



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На видео в Сети видно, как толпа буквально бросается на работников военкомата, кричит и бросает в них покрышки. Все происходит под крики и требования освободить людей, а также под крики и оскорбления в адрес трусливых работников военкоматов.



Полиция не стала вмешиваться, и вскоре захваченных парней действительно освободили. Однако протестующие почувствовали свою силу. В ТЦК на тот момент находилось множество задержанных мужчин. Таким образом к вечеру образовался фактически мини-майдан, демонстрирующий недовольство населения произволом властей. Для того чтобы успокоить обстановку, представители ТЦК вынуждены были вызвать спецназ.



Этот факт показывает, что люди на Украине устали от произвола властей и что они не боятся протестовать. Если же население сможет успешно самоорганизоваться, это может иметь серьезные последствия для текущего режима.



В Киеве уже начали беспокоиться о дальнейших протестах, ведь если ситуация выйдет из-под контроля, подобные волнения могут охватить всю Украину. Это создаст значительные проблемы для режима, который в настоящее время держится на мобилизации.



Сейчас власти Киева запускают информационную кампанию, направленную на дискредитацию протестов, утверждая, что "уставшим солдатам" на фронте необходима "смена", и что любое сопротивление - это помощь противнику. Однако многие люди по-прежнему понимают, что власти используют войну лишь для сохранения своей власти, несмотря на растущее недовольство и страдания населения.



По этому вопросы высказался украинский политический деятель, депутат Луганского городского совета Игорь Орцев в телеграм-канале "FRONTовые Zаметки". По его словам, самые ожесточенные стычки с людоловами происходят на западной Украине.



"Как-то подкачал бандеровский патриотизм. Вот и опять – в Ковеле. Мы уже наблюдаем первый случай массового сопротивления, когда под стенами ТЦК собралось чуть ли не половина населения маленького города. Они буянили до утра, требуя освободить, с их слов, "пленных хлопцев", которых удерживали людоловы, схватив их утром на каком-то блок-посту".



По его словам, украинской пропаганде тут как-то надо невероятно вывернуться. Все поджоги автомобилей людоловов она списывает на проплаченных Кремлем "зрадников" - предателей. А тут как быть?



Юрий Подоляко так же высказался в своем канале. "Ситуация для режима крайне неприятная. И если он не сможет ее купировать, то … в общем ждем и держим кулаки за Ковель".



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Ситуацию в Ковеле "МК" прокомментировал военный эксперт полковник в запасе Виктор Литовкин:



- Надо понимать, что это Западная Украина. Там люди не привыкли к тому, что их людей вот таким образом делают пушенным мясом. Вот население Восточной Украины не жалко, их пускай убивают. А западенцы - "щирые" украинцы, "гарные хлопцы". Они и возмутились до предела, что их кормильцев, мужей и сыновей отправляют туда, на фронт.



Народ на Западной Украине он "кургузый". Там психология такая: мой дом¸ мой участок - моя крепость. Только мое. Их внутренняя психология, такой независимости и отстраненности сыграла эту роль в бунте. Сейчас на Украине их бандеровская власть, и эта власть их предает. Забирает на убой их хлопцев.



- Виктор Николаевич, на Западной Украине протесты продолжатся?



- Я думаю, что им деваться некуда будет. За что боролись - на то и напоролись. Придется идти на фронт.



Зеленскому и его компании надо затыкать дыры на фронте. Кто сумел - убежал за кордон, за границу. Кто не сумел - будет служить. Кто откупится - тот не будет служить, а кто не сумеет откупиться - пойдет умирать.



- А как вы думаете, после бунта в Ковеле, может пойти волна по всей Украине?



- Вся Украина запугана бандеровцами. Они после 2014 года провели такие показательные процессы: запихивали интеллигенцию в мусорные ящики, выгоняли врачей-хирургов и так далее. Всех запугали.Так что, я думаю, сильных протестов не будет. Всех просто задавят и заставят замолчать. Но вообще, сейчас ситуация меняется. Каждый день что-то новенькое.



Авторы: ОЛЬГА ФЕДОРОВА