 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.08.2024
11:01  Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет
10:48  Политолог-иноагент Крашенинников** (уроженец Алма-Аты) объявлен Россией в розыск по уголовной статье
10:45  О подготовке к возможному сворачиванию на Ближнем Востоке "проекта Израиль", - Д.Ростов
10:28  Камала Харрис – амбассадор упадка, - Т.Воеводина
10:18  Пекин поддерживает Москву, но с оговорками, - В.Скосырев
09:15  Почти $1 млрд. В какие страны, что и сколько экспортировал Таджикистан?
08:11  Польский ксендз из Казахстана лишен рыцарского креста за изнасилование инвалидов

07:33  Китай не попадет в "японскую ловушку" Америки, - Юрий Тавровский
07:17  В украинском Ковеле анти-мобилизционное восстание
00:55  Камала Харрис набирает обороты, - Е.Мур
00:43  Партизаны жгут военные склады в Румынии
00:38  Вставайте люди белые... РосМИД отважно и открыто подстрекает англичан к беспорядкам
00:34  Шесть полуправд канцлера Шольца, - Олег Никифоров
00:32  Тегеран и "Хезболла" охотятся за агентурой МОССАД
00:20  Иран в поход собрался, - Сергей Строкань
Воскресенье, 04.08.2024
20:24  Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер добыли России единственную парижскую медаль - "серебро"
19:34  Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 за $30 лямов с помощью самодельной ракетницы
18:03  Серб Джокович взял олимпийское золото по теннису
15:16  Израильтяне продолжают уничтожать арабских командиров
14:28  "Гражданская война в Англии неизбежна", – Илон Маск
14:11  Неоконсерватизм сломался на России, - Борис Межуев
14:09  Казус Байдена, - Федор Лукьянов
14:05  Чез Фриман: Россия, Запад, Украина в период полураспада "красных линий"
14:01  На коне! Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебро олимпиады
14:00  Ибрагим Барамыков – легенда киностудии "Таджикфильм"
13:57  Китайская теннисистка (Чжэн Циньвэнь) впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде
13:55  У королевской семьи Иордании родилась первая внучка
12:44  Очередное раскрытие тайны строительства египетских пирамид
11:35  Мьянма просит Россию помочь раздавить местных сепаров
10:27  Во Франции открыли не олимпиаду. Тайные смыслы парижского шабаша, - И.Пшеничников
09:22  Российский паспорт придется заслужить, - Виктория Никифорова
08:08  Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов, - Дм.Родионов
07:58  Детектив мирового масштаба: пропал весь золотой запас Аргентины, - Игорь Пшеничников
07:48  "Нечистые" против "чистых": Россию в 1917 году убила сословная сегрегация (уроки истории), - А.Широкорад
07:36  Глубинные смыслы мерзостей на Олимпиаде в Париже, - Александр Ростовцев
01:01  Новое американское харакири для Японии, - Ю.Тавровский
00:59  Британию накрыла волна антимигрантских погромов. Власти в растерянности, хаос нарастает, - ФСК
00:21  Спецслужбы Израиля стараются предотвратить покушение на Нетаньяху, - НГ
00:17  "Эпидемия" поджогов. Партизанская война на Украине набирает обороты
Суббота, 03.08.2024
19:16  Мир замер перед ударом Ирана по Израилю: названы дальнейшие сценарии
18:36  Шахид-смертник из "Аш Шабаб" взорвал себя на пляже у отелей в Могадишо - более 30 погибших
16:57  Крах французского глобального проекта, - Андрей Школьников
16:30  Западное "общество" умирает... необратимо, - историк Эммануэль Тодд
16:28  Коллапс США близок, - Ф.М. Шакил
16:21  Что должны делать власти Таджикистана, чтобы минимизировать влияние пыльных бурь?
16:17  Иран на перепутье: выбор пути и новые угрозы, - С.Кожемякин
16:15  Темур Рахимов принес Таджикистану вторую медаль Олимпиады-2024
16:12  В "День-центре" 4 августа встреча с Сергеем Сопелевым. Тема встречи: Гражданская война в США
16:05  Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря, - П.В.Густерин
16:00  Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС
15:58  Секретная миссия в Киеве выполнена: Байден подавился Украиной
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В украинском Ковеле анти-мобилизционное восстание
07:17 05.08.2024

На западной Украине созрел первый бунт: протестующие всю ночь осаждали ТЦК в Ковеле
"Как-то подкачал бандеровский патриотизм"

Бунт на Украине все-таки вспыхнул. Произошло это в Ковеле Волынской области в ночь с 3 на 4 августа. Местные жители столкнулись с представителями ТЦК (территориальный центр комплектация), якобы прибывшими из Львова. Повод для протеста - два молодых местных жителя 18-19 лет были насильно задержаны на улице сотрудниками ТЦК, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях и среди местного населения. В течение нескольких часов к зданию ТЦК начали стягиваться сотни людей, требующих освобождения подростков.

"Как-то подкачал бандеровский патриотизм"

Почему стоит присмотреть недвижимость в Омане? Объясняем
На видео в Сети видно, как толпа буквально бросается на работников военкомата, кричит и бросает в них покрышки. Все происходит под крики и требования освободить людей, а также под крики и оскорбления в адрес трусливых работников военкоматов.

Полиция не стала вмешиваться, и вскоре захваченных парней действительно освободили. Однако протестующие почувствовали свою силу. В ТЦК на тот момент находилось множество задержанных мужчин. Таким образом к вечеру образовался фактически мини-майдан, демонстрирующий недовольство населения произволом властей. Для того чтобы успокоить обстановку, представители ТЦК вынуждены были вызвать спецназ.

Этот факт показывает, что люди на Украине устали от произвола властей и что они не боятся протестовать. Если же население сможет успешно самоорганизоваться, это может иметь серьезные последствия для текущего режима.

В Киеве уже начали беспокоиться о дальнейших протестах, ведь если ситуация выйдет из-под контроля, подобные волнения могут охватить всю Украину. Это создаст значительные проблемы для режима, который в настоящее время держится на мобилизации.

Сейчас власти Киева запускают информационную кампанию, направленную на дискредитацию протестов, утверждая, что "уставшим солдатам" на фронте необходима "смена", и что любое сопротивление - это помощь противнику. Однако многие люди по-прежнему понимают, что власти используют войну лишь для сохранения своей власти, несмотря на растущее недовольство и страдания населения.

По этому вопросы высказался украинский политический деятель, депутат Луганского городского совета Игорь Орцев в телеграм-канале "FRONTовые Zаметки". По его словам, самые ожесточенные стычки с людоловами происходят на западной Украине.

"Как-то подкачал бандеровский патриотизм. Вот и опять – в Ковеле. Мы уже наблюдаем первый случай массового сопротивления, когда под стенами ТЦК собралось чуть ли не половина населения маленького города. Они буянили до утра, требуя освободить, с их слов, "пленных хлопцев", которых удерживали людоловы, схватив их утром на каком-то блок-посту".

По его словам, украинской пропаганде тут как-то надо невероятно вывернуться. Все поджоги автомобилей людоловов она списывает на проплаченных Кремлем "зрадников" - предателей. А тут как быть?

Юрий Подоляко так же высказался в своем канале. "Ситуация для режима крайне неприятная. И если он не сможет ее купировать, то … в общем ждем и держим кулаки за Ковель".

Беспорядками в европейской стране воспользовались мародеры: грабят магазины

Ситуацию в Ковеле "МК" прокомментировал военный эксперт полковник в запасе Виктор Литовкин:

- Надо понимать, что это Западная Украина. Там люди не привыкли к тому, что их людей вот таким образом делают пушенным мясом. Вот население Восточной Украины не жалко, их пускай убивают. А западенцы - "щирые" украинцы, "гарные хлопцы". Они и возмутились до предела, что их кормильцев, мужей и сыновей отправляют туда, на фронт.

Народ на Западной Украине он "кургузый". Там психология такая: мой дом¸ мой участок - моя крепость. Только мое. Их внутренняя психология, такой независимости и отстраненности сыграла эту роль в бунте. Сейчас на Украине их бандеровская власть, и эта власть их предает. Забирает на убой их хлопцев.

- Виктор Николаевич, на Западной Украине протесты продолжатся?

- Я думаю, что им деваться некуда будет. За что боролись - на то и напоролись. Придется идти на фронт.

Зеленскому и его компании надо затыкать дыры на фронте. Кто сумел - убежал за кордон, за границу. Кто не сумел - будет служить. Кто откупится - тот не будет служить, а кто не сумеет откупиться - пойдет умирать.

- А как вы думаете, после бунта в Ковеле, может пойти волна по всей Украине?

- Вся Украина запугана бандеровцами. Они после 2014 года провели такие показательные процессы: запихивали интеллигенцию в мусорные ящики, выгоняли врачей-хирургов и так далее. Всех запугали.Так что, я думаю, сильных протестов не будет. Всех просто задавят и заставят замолчать. Но вообще, сейчас ситуация меняется. Каждый день что-то новенькое.

Авторы: ОЛЬГА ФЕДОРОВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722831420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефте-, газохимии и промышленности в Атырауской области
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по решению многолетних проблем в Мангистауской области
- "Особенность религиозного фанатизма и гомолиберализма в том, что оба достаточно агрессивны в навязывании себя широким массам"
- "Ауыл аманаты" в действии: сельчане Жамбылской области открывают производства и создают новые рабочие места
- Кадровые перестановки
- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев в Караганде встретился с предпринимателями и провел прием граждан
- Петиция по запрету ЛГБТ* в Казахстане: министр информации объяснила позицию государства
- Публичное обсуждение петиции касательно смены часового пояса
- Мониторинг строительства дорог в Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  