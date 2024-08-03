Китай не попадет в "японскую ловушку" Америки, - Юрий Тавровский

07:33 05.08.2024

послевоенная оккупация на самом деле так и не закончилась в 1952 году

Юрий Тавровский



Американцы хотели бы избавиться от Китая как опасного экономического соперника тем же способом, что был применен против Японии в 80-е годы. О подробностях замысла рассказал в интервью гонконгской "Саут Чайна Морнинг Посто" знаменитый китайский профессор Янь Сюэтун.



"В 80-е годы ВВП Японии достигал 65-70% от американского. Китайская экономика сейчас примерно в той же ситуации – между 60% и 70%.Отношение США к Японии в то время чем-то напоминает нынешнее отношение к Китаю: тебе нельзя меня обгонять, но если ты попробушь меня обгонять, то я под разными предлогами буду тебя сдерживать.в 80-е в Японии уже работали лидирующие международные производители полупроводников, а японские автомобили были лучше, дешевле и качественнее американских.



Но затем в 1985 году в вашингтонском отеле "Плаза" было подписано "Соглашение Плаза" (the Plaza Accords) Японцев заставили поднять курс иены с 260 до 120 иен за доллар, что сделало их экспортные товары менее конкурентоспособными.



Американское правительство обвинило японских производителей автомобилей в "избыточном производстве" и сократило квоты на ввозв США.Одновременно японских производителей авто обязали инвестировать в заводы на американской территории.



Америка кроме того объявила сделанные в Японии чипы угрозой национальной безопасности и заставила японские фирмы предоставлять технологии через создание соместных с американсками предприятий с окончательной сборкой в США. Японские производители стали переносить мощности в Южную Корею (Samsung) на Тайвань (TSMC) и США.



Результатом подписания "Соглашения Плаза" для Японии стала экономическая депрессия, которая продолжалась 30 лет. В 80=х годах ВВП Японии на душу населения составлял 130% от американского, а сейчас он меньше половины. ВВП Японии составляет теперь менее 20% американского", - заключает профессор Янь Сюэтун.



"Японская трагедия" 80-х годов разворачивалась на моих глазах, в то время я был корреспондентом еженедельника "Новое время" в Токио. Быстро сокращалась моя зарплата в иенах, так как редакция по инерции переводила доллары. Стали закрываться заводы, магазины, торговые компании. Резко выросла безработица и число самоубийств. Нацию охватил пессимизм, стало падать число браков и рождений детей.



Японские коллеги называли вынужденную покорность своих властей "харакири" и признавались, что послевоенная оккупация на самом деле так и не закончилась в 1952 году. Она выражается не только в присутствии на японской территории 90 военных баз и 50 тысяч военнослужащих США. Правящая элита насыщена прямыми ставленниками или "агенетами влияния", которые готовы принимать решения под диктовку Вашингтона, даже если они прямо противоречат национальным интересам. Именно это происходит опять в форме превращения Японии в ударную силу "Азиатского НАТО", нацеленного на Китай, Россию и Северную Корею.