Польский ксендз из Казахстана лишен рыцарского креста за изнасилование инвалидов

08:11 05.08.2024

Польский ксендз Кшиштоф Курилович (слева) в Казахстане.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение лишить ксендза Кшиштофа Куриловича рыцарского креста ордена "Полония Реститута". Неофицальная причина - содомия.



Католический священник был награжден крестом в 2011 году во время празднования 20-летия прихода в казахстанском поселке Чкалов. Там, в Северо-Казахстанской области, Кшиштоф Курилович более 20 лет руководил католическим приходом. Награду вручил генеральный консул Республики Польша в Астане Бартош Яблоньский, мотивировка - "за выдающийся вклад в развитие польских общин и продвижение польскости в Казахстане".



Спустя 13 лет выяснились скабрезные подробности личной жизни бывшего казахстанского ксендза. Польские СМИ сообщают, что причиной лишения ордена может стать решение районного суда Познани в отношении члена "Общества Христа", который год назад заявил, что Кшиштоф Курилович подвергал сексуальному насилию людей с ограниченными возможностями.



В итоге суд обратился к Анджею Дуде с просьбой лишить Куриловича государственной награды.