Почти $1 млрд. В какие страны, что и сколько экспортировал Таджикистан?

09:15 05.08.2024

Автор: Мехрангез Султонзода, Asia-Plus



Таджикистан нарастил экспорт товаров, в основном, за счет хлопка, алюминия и сурьмы



Таджикистана за первые 6 месяцев текущего года экспортировал товары на сумму $997 млн, что на $319 млн, или на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Агентства по экспорту республики Бахриддин Сироджиддинзода.



По данным статистики, в первом полугодии внешнеторговый оборот страны составил $4,41 млрд, что на $990 млн (на 29%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Объем экспорта промышленной продукции за этот период составил $969 млн – на $314 млн (48,1%) больше, чем за первые 6 месяцев 2023 года. В первом полугодии текущего года за рубеж продано 77,2 тыс. тонн сельхозпродукции на сумму $28 млн, что на $4,7 млн, или 19,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.



В число пяти самых экспортируемых товаров Таджикистана вошли:



- драгоценные и полудрагоценные камни, их продано на сумму $298,5 млн (на $0,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года);



- хлопковое волокно, экспортировано на сумму $95,6 млн (на $75 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года);



- первичный алюминий – на сумму $90,4 млн (на $64,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года);



- сурьма – на сумму $88,3 млн (на $55,1 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года);



- рафинированная (очищенная) медь – на сумму $19,9 млн (данные за 6 месяцев прошлого года недоступны).



Пять стран, в которые Таджикистан экспортировал больше всего товаров и продуктов:



- Швейцария – $298,5 млн;



- Китай – $186,8 млн;



- Казахстан – $118,7 млн;



- Турция – $111,1 млн;



- Узбекистан – $80,4 млн.



По данным Агентства по экспорту, за первые 6 месяцев текущего года из Таджикистана экспортировано в Казахстан, Россию и Беларусь 1446 тонн сельхозпродукции, в том числе 1995 тонн репчатого лука, 275 тонн сливы, 40 тонн свеклы, 18,5 тонны персиков и 17,5 тонны болгарского перца.



Экспорт в Афганистан будет продолжаться

По словам Бахриддина Сироджиддинзода, в настоящее время обсуждается вопрос создания экспортной зоны между Таджикистаном и Афганистаном в районе погранперехода Нижний Пяндж, которая будет способствовать улучшению торговых отношений между двумя странами. Это не имеет никакого отношения к официальным отношениям, "экспорт должен продолжаться", отметил глава ведомства.



"Узбекистан и Казахстан также не имеют официальных отношений с Афганистаном, но наладили торговые отношения и даже открыли там торговый дом. Этот регион позволяет экспортировать нашу продукцию в Афганистан и через него в Пакистан. Обеспечение безопасности экспорта Афганистан и Пакистан взяли на себя", - сказал Сироджиддинзода.



По данным агентства, основной экспортной продукцией из Таджикистана в Афганистан являются фрукты и косточковые, в том числе фисташки, орехи, перец, а также семена для посадки, куриные яйца и уголь.