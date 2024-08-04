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Пекин поддерживает Москву, но с оговорками, - В.Скосырев
10:18 05.08.2024

Давление США не позволяет КНР одобрить присоединение Крыма к России
Владимир Скосырев
4.08.24
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудил в Претории с высокопоставленным чиновником ЮАР вопрос о том, как достичь мира в Украине.
Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил ЮАР, где обсудил кризис в Украине. Согласно данным в Претории, это четвертый раунд челночной дипломатии посланника КНР, в ходе которого он побывает также в Индонезии. Во время визита Ли встретился с двумя чиновниками правительства ЮАР. Он отметил, что ранее выдвинутое совместное предложение Китая и Бразилии по Украине из шести пунктов нашло позитивный отклик у более чем 110 стран. ЮАР одобрила инициативу Пекина и призвала глобальный Юг укрепить сотрудничество, чтобы создать условия для деэскалации и в конечном счете установления мира.

Естественно, освещают турне Ли и китайские СМИ. Так, портал CGTN сообщил, что спецпосланник пообщался с генеральным директором МИД ЮАР Зейном Дангором и советником президента ЮАР по правовым вопросам Нокухания Джеле.

Ли сказал, что Китай готов укреплять координацию с ЮАР и продвигать международный консенсус по урегулированию в Украине из шести пунктов, согласованный Китаем и Бразилией. Что имеется в виду? 23 мая 2024 года член Политбюро ЦК КПК, глава МИД Ван И и главный советник президента Бразилии Селсу Аморим огласили следующую договоренность. Она предполагает: 1) не расширять поле боя; 2) создать условия для возобновления прямого диалога и деэскалации, созвать международную конференцию при равноправном участии всех сторон; 3) увеличить гуманитарную помощь соответствующим регионам, избегать ударов по гражданскому населению; 4) не допускать применения оружия массового уничтожения, в частности, ядерного, химического и биологического. Кроме того, Китай и Бразилия выступают против атак на атомные электростанции и мирные атомные объекты. А также призывают противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Ничего нового в этих предложениях я не вижу. Было и африканское предложение, бразильское. Все они практически совпадают с китайскими инициативами. Страны глобального Юга, включая Индию, с китайскими предложениями согласны. Они – за соблюдение интересов всех сторон по безопасности и соблюдение территориальной целостности. Так что новинка тут в том, что эти игроки, в том числе Китай, повысили свою активность".

Отвечая на вопрос, почему Китай не признает присоединение Крыма к России, Лукин сказал: "Пекин выступает за соблюдение территориальной целостности со времени образования КНР. Он учитывает, что у него самого есть проблемы с соблюдением территориальной целостности. Это прежде всего Тайвань, который Китай считает отколовшейся провинцией. Как полагают в Китае, есть силы, которые хотят отделить от него другие регионы – Тибет или Синьцзян. В Африке тоже понимают, что попытка изменения границ силовыми методами приведет к затяжному конфликту ".

Что касается Запада, то, по словам эксперта, ему не нравится в китайской инициативе тезис о том, что интересы обеих сторон должны быть учтены, а также положение о соблюдении безопасности для всех. По этому вопросу на Западе считают, что Китай стоит на стороне Москвы. Ведь для России неприемлемо дальнейшее расширение НАТО. Тут полная нестыковка с позицией Запада. Ведь НАТО не хочет связывать себя обязанностью не расширяться на Восток.

"Тем не менее, учитывая международный вес Китая, никто не отрицает, что он может сыграть роль медиатора. На Западе говорят: то, что Китай за мир, – хорошо. Но пусть он ради мира не призывает к соглашению, а давит на Россию, чтобы она сдалась", – заключил Лукин.

Российские китаеведы Владимир Петровский и Сергей Уянаев в книге "Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура" отмечают, что существо китайских подходов ориентировано на продвижение интересов самого Китая. В Пекине учитывают внутреннюю ситуацию, несвободную от элементов синьцзянского и тибетского сепаратизма. Но украинская политика КНР объективно благоприятствует интересам РФ.

Источник - НГ
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