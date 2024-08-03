 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Камала Харрис – амбассадор упадка, - Т.Воеводина
10:28 05.08.2024

Камала Харрис – амбассадор упадка
обобщенный тип современного человека
Татьяна Воеводина

Я не делаю прогнозов о том, кто победит в Америке на президентских выборах. Я вообще не об Америке и не о президентах – я обо всех нас.

Камала – обобщенный тип современного человека. И в качестве такового вполне может победить. Она - "типичный представитель", как выражалась когда-то наша учительница литературы, она – герой нашего времени. И каждый, глядя на нее, видит в ней - себя. И не просто себя, а, как говорят у них в Америке, "лучшую версию себя". Все в ней актуально и современно. Начать с того, что она – женщина. Женщина – это теперь модно, это тренди. Притом она нормальная женщина, без эксцессов, не перешитый мужик, не лесбиянка: это все-таки далеко не всем нравится. Тетенькам приятно видеть, как высоко способна взлететь их сестра. "Вдруг и я что-нибудь эдакое смогу?" - грезит рядовая телезрительница. Камала классно выглядит: сейчас ведь принято выглядеть лет на десять, а лучше на двадцать, моложе своего паспортного возраста. Вот она и выглядит, одни зубы чего стоят: хоть сейчас на рекламу зубной пасты. Она – своя в доску, всегда улыбается своими отличными зубами, а когда не улыбается – хохочет. Это создает позитив. Она – свойская, при этом очень стильная.

Ее стиль – оптимистический болван.

Я смотрела на нее в новостях, в которые время от времени вклинивалась многосерийная реклама банка ВТБ. В ней орудует целая шайка радостных идиотов: они дружелюбны, гладколицы, симпатичны, плоско шутят и глупо ржут. Камала словно вышагнула из этой компании. Кажется, она вот-вот начнет многошумно восхищаться переименованием "супер" в "купер" и покупать все, что рекламируется. И это привлекает, нравится.

Ровно по той же причине на Украине выбрали Зеленского: молодой, веселый, юморной – герой нашего времени, времени шоу, которое must go in, ни на минуту не прерываясь. Его соперник Порошенко был героем прошедшей эпохи - серьезный и скучный олигарх, а этот – сплошной прикол. Между экономикой и развлечением народ выбрал развлечение.

Такова современная жизнь, таково предельное развитие демократии и одновременно знак необратимого цивилизационного упадка, в котором нам выпало жить.

Такое же соотношение, как между Порошенко и Зеленским, сегодня в Америке между Трампом и Камалой. Трамп – при всей своей бойкости – это уходящая натура. Я не о личности – о культурном типе. Он пытается говорить о чем-то серьезном, двигать какие-то идеи, а это – устарело. Как подход устарело, как парадигма. Надо просто светить лицом и нести позитив. Больше ничего не требуется, тем более, что американские социологи давно установили, что современный телезритель не способен отслеживать развитие мысли долее трех минут. А потом он просто отвлекается и забывает. Идеи, программы – все это в далеком прошлом, как шпага, кринолин или схоластические диспуты на латинском языке.

Когда-то государственные люди были величественны: вспомните картину Левицкого "Екатерина II Законодательница в храме Богини Правосудия", потом они были просто серьезны: вспомните фото знаменитой тройки на Ялтинской конференции, теперь – в эпоху предельного развития демократии - они стали прикольны. Главное, быть своим в доску, веселым и позитивным, и ни у кого из зрителей не вызвать подозрения, что ты, простой человек, чего-то не понимаешь. И ни в коем случае не грузить. Всякая аргументация в современной аудитории – это "грузилово", она только утяжеляет выступление. Лучше всего выкрикнуть слоган и получить в ответ: "А-а-а-а!!!". Если ты свойский и позитивный – этого достаточно.

Это я знаю не понаслышке: больше двадцати лет провожу занятия с аудиторией своих продавщиц (подавляющее большинство которых имеет высшее образование). Никакие общие идеи они не воспринимают, им нужны эмоционально заряженные слоганы и простые истории. Не случайно в наше время появились курсы сторителлинга - рассказывания историй – сначала в Америке, а потом и у нас. Все это показатель быстрой культурной и умственной деградации взрослых и дееспособных людей. И развеселая Камала – живое воплощение этой деградации. Ну, как бывает амбассадор бренда, а она – амбассадор тренда. И тренд этот – деградация и упадок.

Источник - завтра
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