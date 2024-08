О подготовке к возможному сворачиванию на Ближнем Востоке "проекта Израиль", - Д.Ростов

10:45 05.08.2024

05.08.2024 | ДМИТРИЙ РОСТОВ



Крупномасштабная война в регионе реальна как никогда



Информация о подготовке общественного мнения к "сворачиванию проекта Израиль на Ближнем Востоке" в очередной раз зазвучала еще в начале июля с оговорками, что из этого вовсе не следует, что данный проект или подобный ему не возникнет в другом регионе мира, в том числе с более благоприятным и комфортным климатом. В качестве аргументов к подобным вбросам обычно приводятся тезисы значимых публикаций в ведущих СМИ Запада вроде The New York Times, описывающих состояние Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне разрекламированного в первой половине лета возможного вторжения в Ливан.



Спустя почти 9 месяцев после начала военных действий вокруг Газы муссируются слухи о дефиците у ЦАХАЛ запасных частей, боеприпасов, мотивации и даже живой силы. В связи с этим The New York Times утверждает: "Высший военный генералитет Израиля, известный как Форум Генерального штаба, выступает за прекращение огня в Газе, даже если это означает временное разрешение ХАМАСу остаться у власти". Помимо проблем с мотивацией войск и "кризиса доверия к военному руководству", это обусловлено следующими проблемами сугубо военного характера:



"По крайней мере, часть танков в секторе Газа не снабжены полностью снарядами, которые они обычно несут, поскольку военные пытаются сохранить свои запасы на случай более масштабной войны с "Хизбаллой"… Пять чиновников и офицеров подтвердили, что в армии кончаются снаряды. По словам некоторых из этих чиновников, в армии также не хватает запасных частей для танков, военных бульдозеров и бронетехники… Несколько тысяч боевиков Хамаса остаются на свободе, спрятанными в туннелях, вырытых глубоко под Газой".



Тем временем уже никто не скрывает, что Ближний Восток готовят к новой, гораздо более масштабной войне. В конце июля в результате обстрела израильского города Маджадаль-Шамс на Голанских высотах погибли 12 человек, в основном дети и подростки, т. к. ракета разорвалась на футбольном поле во время матча детских команд. Израильские официальные лица заявили, что ответный удар по "Хизбалле" из Ливана будет жестким и превосходящим все, что было с 7 октября 2023 года. "Хизбалла" заявила, что не причастна к обстрелу.



Один из лидеров друзов Ливана и союзник группировки "Хизбалла" Валид Джумблат после срочной встречи с американским эмиссаром Амосом Хохштейном сообщил, что представитель США предупредил его – Израиль готовится к масштабной операции против шиитской военно-политической организации. По словам Джумблата, в ответ он пристыдил Хохштейна и сказал, что американский эмиссар должен быть посредником, а не передавать угрозы и его задача в том, чтобы добиться прекращения огня.



Иран со своей стороны предупредил Израиль, что все т. н. силы сопротивления отреагируют в случае нападения на Ливан. Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с демонстративно убитым на следующий день в Тегеране главой политического крыла движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Тегеране. По информации ТАСС, на встрече Пезешкиан выразил уверенность, что война в секторе Газа "закончится уничтожением сионистского режима". Иранский президент также заявил, что Иран "всегда поддерживал права угнетенного палестинского народа" и "будет продолжать эту поддержку с большей силой".



Резкие заявления в духе "мы войдем в Израиль" последовали и со стороны Турции. Президент Реджеп Эрдоган выступил с прямой угрозой отправить свои войска на помощь палестинским арабам: "Мы должны быть сильными, чтобы помешать им вытворять все это с палестинцами. Так же, как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое и с ними. Нет никаких причин не делать этого… Нам просто нужно быть сильными".



Несмотря на то что высказывание Эрдогана вызвало насмешки в Иране, где пропагандисты не преминули напомнить, что Турция "вошла в Карабах" с израильским оружием, на Западе и в самом Израиле к нему, как и ко всему происходящему в регионе, отнеслись достаточно серьезно. Французский дипломат (в 2015-2019 гг. посол Франции в США) Жерар Аро написал на своей странице в соцсетях: "Ближний Восток приближается к пропасти, из-за безразличия остального мира, который, похоже, пришел к выводу, что нет ничего невозможно. Мы находимся во власти экстремистского правительства в Иерусалиме и теократии в Тегеране, которые отвергаются своими народами".



30 июля ВВС Израиля нанесли удар по Бейруту. Мишенью операции стал Фуад Шукр по прозвищу Хадж Мохсен, главный советник лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Израиль называл его ответственным за обстрелы, в том числе и за трагедию в Маджадаль-Шамс. Сразу после этого был нанесен удар и по объекту "Хизбаллы" в городе Библос в Ливане, поступила информация об обстреле объекта проиранской группировки "Хашд аш-Шааб" в Ираке под Вавилоном (трое погибших). Ближе к утру 31 июля стало известно, что прямо в столице Ирана, сразу после вышеупомянутой встречи с президентом Ирана, были убиты глава политического крыла палестинского движения Исмаил Хания и его телохранитель. В этом Иран сразу же обвинил Израиль (представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах также заявил, что удар был нанесен с одобрения США).



Инфографика, в которой нет странно погибшего президента Раиси



В ответ на убийство лидера ХАМАС, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. По информации The New York Times, рахбар сделал это в ходе внеочередного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана утром 31 июля. По информации издания, ссылающегося на троих высокопоставленных лиц в Тегеране, иранские военнослужащие с помощью БПЛА и ракет могут атаковать военные объекты в районе Тель-Авива и Хайфы. При этом удары могут быть нанесены не с иранской территории, а с территорий стран-союзников, включая Йемен, Сирию и Ирак…



Примечательно, что среди участников такого общего удара Ливан не назван. Еще более примечателен тот факт, что западную прессу проинформировали о распоряжениях начальства высокопоставленные лица. Чиновник, тем более в погонах, раскрывающий секрет вражескому изданию, – это полный абсурд. Тем более представитель Ирана! А тут сразу трое! Некоторые эксперты объясняют это тем, что в данном случае имеет место не личная инициатива, а приказ руководства, в том числе потому, что в утечках такой синхронности не бывает.



Думается, то, о чем три иранских чиновника якобы проинформировали американцев из The New York Times, предназначено не столько для Израиля, сколько для всех остальных, чтобы никто ненароком не подумал, что Иран испугался. Потеря лица – страшное дело на Востоке, а пощечину Ирану отвесили увесистую. На его же территории, в его же столице, мимо всех систем ПВО… Заодно очень неслабо намекнув, что прилететь может куда угодно и с тем же эффектом. Кроме того, правительство Израиля демонстрирует желание не только ослабить "Хизбаллу", но и сокрушить ХАМАС, чтобы как-то отодвинуть угрозу с их стороны. Вдобавок оно должно представить населению хоть какие-то достижения операции в Газе, помимо военных преступлений и многотысячных жертв мирного населения, повлекших обвинения в геноциде со стороны органов международного правосудия.



Тот факт, что палестинское Сопротивление в Газе до сих пор сохраняет боеспособность и удерживает практически всех пленных и заложников, для "правых" глобалистов в Израиле и на Западе является удобным поводом для эскалации. Хотя их конечные цели могут разойтись. С одной стороны, Натаньяху и Трамп могут поднять свои рейтинги. Однако первому это нужно для того, чтобы сохраниться у власти в Государстве Израиль, а вот второго поддерживают силы, изначально бывшие сторонниками сворачивания этого проекта на Ближнем Востоке (например, влиятельнейшее движение хасидов, представителем которого является зять Трампа).



Иначе говоря, конечные цели "правых" глобалистов США и Израиля сегодня расходятся кардинально. Первые хотят поставить на растяжку демократов с Камалой Харрис и обеспечить приход к власти республиканского кандидата от хасидов и христиан-евангелистов – то есть Трампа. Вторые – начать большую войну на Ближнем Востоке, втянуть в нее США и спасти как Нетаньяху, так и сам проект Израиль. Однако возможные военные действия могут привести к самым непредсказуемым результатам, опрокинув далеко идущие планы адептов "Великого Израиля".