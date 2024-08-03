Политолог-иноагент Крашенинников** (уроженец Алма-Аты) объявлен Россией в розыск по уголовной статье

10:48 05.08.2024

Скриншот с сайта Базы розыска МВД России

Бывший российский политолог Федор Крашенинников**, сбежавший за границу, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.



"Крашенинников Федор Геннадиевич**, 16.07.1976. Разыскивается по статье УК РФ",

- сказано в базе.

По какой именно статье ведется розыск, не уточняется. Следует напомнить, что 2 сентября 2022 года Минюст РФ внес Крашенинникова** в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента - он получал деньги от украинских структур и германской медиакомпании Deutsche Welle*.



В 2021 году в отношении Крашенинникова** было возбуждено уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В декабре 2022 года полиция прекратила уголовное преследование Крашенинникова** по этому делу.



*Организация, выполняющая функции иностранного агента



**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента