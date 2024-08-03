Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет

11:01 05.08.2024

Обвал Nikkei превысил падение в "черный понедельник" 1987 года

Дарья Колаш



Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, во время торгов превысил 11,8% на фоне опасения инвесторов по поводу вероятной рецессии в США и укрепления иены к доллару. Об этом стало известно из данных торгов.



По состоянию на 08:27 мск индекс опустился до 31 667,65 пункта. Во время торгов индекс упал более чем на исторически рекордные 4 000 пунктов, что стало хуже показателя черного "черного понедельника" в 1987 году, когда Nikkei падал максимум на 3 836,33 пункта.



До этого сообщалось, что власти Японии потратили 5,5 трлн иен ($36,6 млрд) на валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты в период с 27 июня по 29 июля. Эти расходы правительства в июле были направлены на защиту иены от действий спекулянтов.



31 июля Банк Японии повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Сейчас этот показатель находится на максимуме с конца 2008 года. Регулятор уже во второй раз в этом году повысил ставку.



Ранее сообщалось, что в Японии впервые за 20 лет выпустили новые деньги.