|20:24 Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер добыли России единственную парижскую медаль - "серебро"
19:34 Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 за $30 лямов с помощью самодельной ракетницы
18:03 Серб Джокович взял олимпийское золото по теннису
15:16 Израильтяне продолжают уничтожать арабских командиров
14:28 "Гражданская война в Англии неизбежна", – Илон Маск
14:11 Неоконсерватизм сломался на России, - Борис Межуев
14:09 Казус Байдена, - Федор Лукьянов
14:05 Чез Фриман: Россия, Запад, Украина в период полураспада "красных линий"
14:01 На коне! Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебро олимпиады
14:00 Ибрагим Барамыков – легенда киностудии "Таджикфильм"
13:57 Китайская теннисистка (Чжэн Циньвэнь) впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде
13:55 У королевской семьи Иордании родилась первая внучка
12:44 Очередное раскрытие тайны строительства египетских пирамид
11:35 Мьянма просит Россию помочь раздавить местных сепаров
10:27 Во Франции открыли не олимпиаду. Тайные смыслы парижского шабаша, - И.Пшеничников
09:22 Российский паспорт придется заслужить, - Виктория Никифорова
08:08 Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов, - Дм.Родионов
07:58 Детектив мирового масштаба: пропал весь золотой запас Аргентины, - Игорь Пшеничников
07:48 "Нечистые" против "чистых": Россию в 1917 году убила сословная сегрегация (уроки истории), - А.Широкорад
07:36 Глубинные смыслы мерзостей на Олимпиаде в Париже, - Александр Ростовцев
01:01 Новое американское харакири для Японии, - Ю.Тавровский
00:59 Британию накрыла волна антимигрантских погромов. Власти в растерянности, хаос нарастает, - ФСК
00:21 Спецслужбы Израиля стараются предотвратить покушение на Нетаньяху, - НГ
00:17 "Эпидемия" поджогов. Партизанская война на Украине набирает обороты
|Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет
11:01 05.08.2024
Обвал Nikkei превысил падение в "черный понедельник" 1987 года
Дарья Колаш
Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, во время торгов превысил 11,8% на фоне опасения инвесторов по поводу вероятной рецессии в США и укрепления иены к доллару. Об этом стало известно из данных торгов.
По состоянию на 08:27 мск индекс опустился до 31 667,65 пункта. Во время торгов индекс упал более чем на исторически рекордные 4 000 пунктов, что стало хуже показателя черного "черного понедельника" в 1987 году, когда Nikkei падал максимум на 3 836,33 пункта.
До этого сообщалось, что власти Японии потратили 5,5 трлн иен ($36,6 млрд) на валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты в период с 27 июня по 29 июля. Эти расходы правительства в июле были направлены на защиту иены от действий спекулянтов.
31 июля Банк Японии повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Сейчас этот показатель находится на максимуме с конца 2008 года. Регулятор уже во второй раз в этом году повысил ставку.
Ранее сообщалось, что в Японии впервые за 20 лет выпустили новые деньги.