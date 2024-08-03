Как легко раздавить любую "цветную революцию" (уроки истории), - А.Широкорад

12:20 05.08.2024

Как разогнать Майдан за 15 секунд, знал еще Дюма-отец

"Цветную революцию" не обязательно давить танками, ее легко остановит налоговик и даже пожарный инспектор



Александр Широкорад



Суть устроенных в десятках стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки цветных революций - "гвоздик", "роз", "тюльпанов", "оливок" и т. д. - одинакова. Ударная сила каждой из них - несколько сот подготовленных к ведению уличных боев спецназовцев и 10−70 тыс. штук оболваненной молодежи, включая недорослей, которые мечтают побузить, неважно по какому поводу, девиц, желающих потусоваться, и т. д. Подобный контингент снабжается как обычными наркотиками, так и спайсами.



Обеспечением "цветных" толп занимаются тысячи людей. Они предоставляют питание, медицинскую помощь, газовые баллоны и плитки, палатки, десятки комфортабельных туалетов, тонны автопокрышек, гектолитры бензина для "коктейлей Молотова" и многое другое, вплоть до снайперских винтовок.



Как бороться с "цветными революциями"? Весной 1989 г. тысячи "цветных" бунтарей вышли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине. Китайское руководство растерялось. Ему хватало мужества спасти КНР от того, что уже происходило в странах Восточной Европы. Но методы борьбы с "цветной революцией" были неизвестны.



В итоге 4 июня на площадь въехали танки…



И уже 35 лет западные политики и СМИ используют события на площади Тяньаньмэнь для дискредитации КНР. Дело дошло до того, что веселые паны в 2009 г. установили во Вроцлаве памятник "героям Тяньаньмэнь".Обязательная программа любого "революционного маркетинга" - визуализация образа маленького человека, восставшего против системы. Это шоу и для местного обывателя, и для западных СМИ. Главное - ракурс выбрать получше.



Один протестующий на фоне страшной цепи силовиков с дубинами и щитами! Это может быть девушка в вышиванке и венке перед строем "Беркута", или чернокожий, преклонивший колена перед автоматами американской нацгвардии, или молодой человек в позе распятого Христа, девочка с Конституцией у ног омоновцев. Такие снимки с пугающими заголовками, как правило, украшают первые полосы и обложки свободолюбивых газет и журналов.



А если в ходе беспорядков будет не известно кем убит 17-летний хлопчик, его тут же автоматически канонизирует вся западная пресса, даже если он был наркоман и уголовник. Вспомним, как убийц с цепями и "коктейлями Молотова" на Майдане чохом зачислили в "небесную сотню".



28 июня 2020 г., Сент-Луис. По улице движется толпа из 300−400 негров, громящая дома. Они направляются к красивому особняку. Но навстречу им выходят два пенсионера - Марк с винтовкой и Патриция Макклоски с пистолетом. Старики 30 лет ремонтировали этот дом и готовы были за него умереть. Решительные лица, пальцы на спусковых крючках. Толпа погромщиков мгновенно обращается в бегство.



Местные власти, сочувствующие погромщикам, пытались завести дело на супругов, "препятствовавших мирным протестующим". Но ничего не вышло, зато супруги стали известны всему миру.



Этот случай заставил меня вспомнить роман Дюма "Двадцать лет спустя". Там д’Артаньян и его друзья, действуя в личных интересах, срывают многие мероприятия "Фронды" ("цветной революции").



Лавочник Планше, готовый с мушкетом защищать свой бизнес и дом, - самый страшный враг всех "цветных революций". Особенно если власти разрешат ему применять оружие для защиты собственности в ходе массовых беспорядков и обеспечат правовой иммунитет.



Эффективность "цветных революций" в том, что толпа протестующих, не составляющая и одного процента населения страны, даже столицы, в которой происходит буза, силой захватывает власть. Пусть 90 процентов населения против или держат нейтралитет, остановить боевиков некому. Войска и полиция боятся стрелять.



Другой вопрос, если погромщики начнут жечь дом матери троих детей. Она польет "цветных" помоями, ее ударят, домохозяйка вынет пистолет и откроет огонь. В любом случае 90 процентов населения поддержат эту женщину.



А что может сделать одна женщина против разъяренной толпы? Восемь выстрелов картечью из помповухи "Мосберг" 12-го калибра рассеют любую невооруженную толпу за 15 секунд.



И тогда перед кукловодами "цветной революции" встанет роковая дилемма: или уводить своих головорезов с улиц, или отдать им приказ стрелять по горожанам, дающим отпор.



"Цветные" боевики маскируются под мирных демонстрантов, и у полиции и армии вроде бы нет оснований применять оружие на поражение. Но когда бузотеры начинают убивать горожан, армия и полиция обязаны применить силу. При этом надо действовать избирательно, чтобы не пострадали мирные жители.



А сделать это довольно легко. Мирные горожане сидят дома, эпизодически постреливая из окон по "цветным". А те - на улице, и они хорошо заметны. Тут сгодится все - и БТРы, и даже боевые вертолеты.



Разумеется, свое имущество, равно как и безопасность всей страны, должен защищать не только Планше с помповухой 12-го калибра, но и спецслужбы. Причем начинать действовать в лайковых перчатках, но приведя в готовность боевые вертолеты.



К примеру, в 2014 г. американские кукловоды затеяли "цветную революцию" в Гонконге. Аделон Коттон даже придумал спецоперации название: "Революция зонтиков".



Однако в Пекине за 25 лет научились бороться с "цветными революциями". Их основная ударная сила - что в Гонконге, что на Евромайдане в Киеве, что сейчас в Каракасе - приезжие боевики.



И китайские пограничники с самого начала "революции зонтиков" стали разворачивать всех "туристов", хоть немного похожих на зачинщиков или координаторов беспорядков.



Силовики быстро разобрались с гонконгскими компаниями, финансирующими боевиков. Это легко сделать в любой стране. Компания, финансирующая бузу, наверняка, не соблюдает мер пожарной безопасности, недоплачивает налоги и т. д., и т. п.



Китайские спецслужбы потрясли и университетских профессоров Гонконга, подстрекавших студентов к мятежу: "Получали гранты из-за бугра? А налоги с них заплатили?"



Спецслужбы по-тихому хватали "несунов", которые тащили погромщикам воду, еду, бутылки с бензином и прочий "реквизит". В итоге "революция зонтиков" тихо свернулась без мушкета лавочника Планше.



Для организации любой "цветной революции" нужно три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, деньги. И, в-третьих, деньги.



Задержанные в Каракасе хулиганы признавались, что им в день "за труды" платят по 150 долларов. На Майдане в 2014 г. рядовым бузотерам в день платили по 100 гривен (тогда это - 220 российских рублей).



Тем, кто ходил с флагами - 140 гривен. А боевикам, прошедшим профподготовку в лагерях в Прибалтике и Польше, платили по 50 долларов за час (!) работы.



Понятно, что трясти братков на предмет неуплаты налогов малоэффективно. Но надо выяснить, сколько получают за поддержку "цветных" университетские профессора и звезды шоу-бизнеса? Там суммы огромные. И, соответственно, статьи за неуплату налогов серьезные. И тут властям стесняться не надо.



В Каракасе "цветные" борются за демократию штатовского образца. Пора бы и президенту Николасу Мадуро поучиться демократии у американцев. Там за мирное занятие Капитолия в январе 2021 г. было арестовано 1265 демонстрантов, из которых 467 получили тюремные сроки до 22 лет включительно.