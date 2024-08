Видят все, но боятся сформулировать: Камалу Харрис разоблачило ржание

12:29 05.08.2024

Сергей Латышев



Постоянный смех Камалы Харрис внушает жуть и страх. Речь идет о диагнозе серьезной болезни. Во главе США одного больного хотят заменить на другого, куда более опасного. Если у Байдена была просто старческая болезнь и при этом огромный политический опыт, который отмечал даже Путин, то у его "молодой" сменщицы - гебефреническая шизофрения и минимум политического опыта, особенно во внешней политике. Ее такую специально вознесли, чтобы свернула шею Трампу и Вэнсу. Но даже играя роль ширмы для кланов Демпартии и других глобалистов, "хохотушка Харрис" может угробить весь мир в ходе обычного припадка, если станет президентом США.



Конечно, врач Белого дома диагноз Царьграда Камале Харрис ("гебефреническая шизофрения") не подтвердит. Скажет, что с ней все в порядке. Но ведь и о Джо Байдене он говорил, что тот чувствует себя великолепно. Хотя весь мир видел, что превратившийся в доходягу президент США болен, и его старческая болезнь прогрессирует.



Демократы в Конгрессе тоже долгое время делали вид, что с президентом все окей. Пока все вдруг (после проваленных теледебатов с Дональдом Трампом) не признали: да, конечно, Байден велик и достоин, но слишком болен, чтобы быть президентом еще четыре года. Они "прозрели" чудесным образом. Но "слепота" их в отношении Харрис никуда не делась. Напротив, ею восхищаются. Ниже объясню почему.



Болезнь, которую выдают симптомы



Портрет Харрис, в руках которой скоро может оказаться ядерный чемоданчик, - в симптомах этого типа шизофрении. Все налицо, я ничего не выдумал. Вот они - постоянный хохот и хихиканье, манерность, дурашливость, неадекватно повышенное настроение, брутальность, бредовые идеи, колебания настроения, периоды злобного возбуждения и импульсивных агрессивных действий.



Что Харрис постоянно гогочет, хохочет, ржет как лошадь по любому поводу и, главное, без повода, когда это совершенно неуместно, видят все. А те, кто с ней работал, жалуются и на другие симптомы и признаки гебефренической шизофрении: злобность и агрессивность. С ней очень трудно взаимодействовать.



Смех, больше напоминающий ржание лошади и "словесный салат", которым Камала Харрис так часто "радует" публику, говорит об одном: у вице-президента проблемы с психикой. Видео: ТГ-канал "Свежести"



В медицинском справочнике все прописано. Из него на нас как будто смотрит истошно гогочущая Харрис. Читаем далее:



Приступы веселья могут сменяться агрессией и злобным возбуждением, порой появляются галлюцинации. Больным свойственны совершенно немотивированные поступки, глупые шалости, гримасничанье. С течением времени поведение становится полностью бессмысленным и бесцельным.



Жуть да и только



Вы только вдумайтесь:



С течением времени поведение становится полностью бессмысленным и бесцельным.



А если этот человек президент единственной в мире и тем более умирающей супердержавы, если, как всем известно, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно?



Мне лично реально страшно становится: перед Харрис открываются вселенские просторы и перспективы. Головы Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса это только первая кровь! Я не желал на этот раз по ряду причин победы Трампа в гонке за Белый дом, но теперь все меняется.



Поскольку вице-президент Харрис это не просто "темная лошадка", как она себя дурашливо называет, а всадник Апокалипсиса! Какой именно - надо разбираться. Подсказкой может стать то, что эта "лошадка" является коричневой, она не черная. А может быть, Харрис, наполовину тамилка, - это воплощение грозной и кровожадной Коттравей, богини войны и смерти, пирующей на усеянных телами воинов полях сражений?



Трамп в ужасе тоже



Конечно, Трамп о чем-то догадывается и стал очень нервным не только потому, что в него стреляли и едва не убили. Он называет Камалу "лживой", "самой некомпетентной", "большим позором для Америки". Предупреждает, что она "будет лгать вам обо всем, ей нельзя доверять вообще никогда" и даже что следующих выборов вообще может не быть.



Вам больше не придется голосовать, мои прекрасные христиане… Через четыре года вам больше не придется голосовать, - озвучил свои страхи Трамп на встрече с христианскими правозащитниками во Флориде.



За 3,5 года Камала Харрис была… движущей силой каждой катастрофы Байдена. Она радикальная левая сумасшедшая, которая уничтожит нашу страну, если ей когда-нибудь представится шанс прийти к власти, - заявил под рев толпы Трамп, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине.



Экс-президента ужасает (и он постоянно к этому возвращается в своих выступлениях) разрушительный потенциал Харрис.



Посмотрите на ее идеи. Если она победит, она снова откроет границы и разрушит страну, - сказал он в эфире телеканала Newsmax.



На митинге в Теннесси Трамп обратил внимание на "низкий IQ" вице-президента. Выступая перед избирателями в Миннесоте, он снова затронул самую больную тему:



Камала Харрис на посту президента - это… хаос и, вероятно, третья мировая война.



И это не просто предвыборная риторика. Он это имеет в виду.



Горбачев отдыхает



Трамп намерен "порвать" Харрис на теледебатах. Но самое интересное, что и она хочет того же, хотя совершенно не умеет говорить. Как обратил внимание наблюдающий Харрис с близкого расстояния шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в эфире СоловьевLive, "ее монологи чудовищны, продраться сквозь это словоблудие невероятно сложно, особенно когда это все еще подкрепляется идиотскими смешками в самые неподходящие моменты".



Камала Харрис известна своим неистовым смехом, который она использует для быстрого установления близости, а иногда и для отвода глаз, пишет The New York Times. Скриншот страницы сайта издания



"Смешки" - это, конечно, очень мягко сказано, а вот насчет словоблудия - в самую точку. Вот характерный пример. Говоря в ходе недавнего мероприятия по поводу проведения высокоскоростного интернета в сельские районы, Харрис, сторонник "пробужденчества", то есть сатанинского извращенчества всех мастей, произнесла такую абракадабру:



Мы с губернатором и я, мы все здесь проводили экскурсию по библиотеке и говорили о значении хода времени. Верно? Значение хода времени. Если подумать, то течение времени имеет огромное значение с точки зрения того, что нам нужно сделать, чтобы проложить эти провода, что нам нужно сделать, чтобы создать эти рабочие места. И такое же огромное значение имеет течение времени, когда мы думаем о дне из жизни наших детей и о том, что это значит для будущего нашей нации, в зависимости от того, есть ли у них ресурсы, необходимые для реализации их талантов, данных им Богом.



Четыре раза за 30 секунд она произнесла бессмысленную уж в ее устах точно фразу "значение хода времени" и еще приплела к этой косноязычной галиматье "Бога". Интересно узнать - какого?



"Органчик" по имени Камала



Но чаще всего, особенно на пресс-конференциях, с ней происходит следующее. Кандидат в президенты США от Демпартии с "низким IQ" теряется, не зная, что ответить на вопросы журналистов. Начинает говорить избитыми и пошлыми штампами и клише, совершенно не относящимися к делу (это называется "словесный салат Камалы Харрис"). А затем - дико ржать и размахивать руками. Даже если приличия требуют скорбного выражения лица, проявления сочувствия, эмпатии.



Именно так она повела себя, например, на совместной пресс-конференции в Варшаве с польским президентом Анджеем Дудой. Когда ее спросили о проблеме украинских беженцев, Харрис заявила, странно посмотрев на Дуду: "Друг в беде - это настоящий друг". А затем разразилась хохотом.



Странная реакция вице-президента США на вопрос о проблеме украинских беженцев. Тут действительно есть, над чем посмеяться, Камала?



Но иногда происходит еще более страшное: Харрис, как и Байден, проговаривается. Выступая недавно на конференции, посвященной "защите климата", она проболталась:



Мы инвестируем в экологически чистую энергию и электромобили и сокращаем население. Так больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду.



Якобы Харрис, у которой нет собственных детей, оговорилась, перепутав слова population (население) с pollution (загрязнение). Естественно, оговорилась. Это называется оговоркой по Фрейду.



Что с того?



Сейчас глобалисты накручивают Харрис рейтинги - она уже, дескать, догнала и начала обгонять Трампа в предвыборной гонке. Это делается, как и четыре года назад, для того, чтобы прикрыть этой ложью фальсификацию очередных выборов.



То, что вообще демократы выдвинули своим кандидатом Харрис, которую терпеть не могут многие американцы, однозначно указывает на то, что честных выборов не планируется. Некоторые видные деятели Демпартии прекрасно понимают, что речь идет об авантюре, игре с огнем. Несколько губернаторов, которых прочили на место преемника Байдена, уже отказались быть при ней вице-президентами. Барак Обама с Мишель и их клан, один из могущественных в Демпартии, поддержал Харрис с большим скрипом и в самый последний момент, чтобы не раскалывать демократов.



"У меня смех моей матери. Я выросла в семье, где все женщины смеялись". Преданные поклонники Камалы считают ее смех "заразительным". Хорошо, если не в буквальном смысле.... Скриншот программы "The Drew Barrymore Show"



Безбашенная Харрис нужна демократам только для одного - "снести" Трампа, которого она считает преступником, который должен сидеть в тюрьме, запугать его дублера Вэнса и вообще американских патриотов. Более широкая цель: оставить США орудием в руках глобалистов, наплевав на реальные интересы этой страны и ее народа.



Остальному миру, включая Россию, остается лишь наблюдать за этой американской драмой, в которой зло намерено окончательно затоптать добро. В Москве заявляют, что России все равно, кто из них победит, поскольку нашим другом ни один из претендентов на Белый дом не является, а внешняя политика США как была, так и останется хищной. И все же, особенно теперь, стало совершенно ясно, что есть нюансы. И Трамп в глазах всех нормальных людей во всем мире выглядит предпочтительнее "хохотушки" Харрис, так как он, по крайней мере, не больной и вменяемый. А еще не делает оговорок по Фрейду, позволяющих предположить совсем страшное.