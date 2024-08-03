|"Вон из Британии!". Протестующие напали на второй отель для мигрантов, - Daily Mail
12:55 05.08.2024
Daily Mail
Великобритания
Протестующие напали на второй отель для мигрантов. Толпа ультраправых в Тамворте пыталась поджечь отель Holiday Inn, в котором проживают просители убежища
Daily Mail: в Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами
В британском Тамворте протестующие попытались поджечь отель с мигрантами, пишет Daily Mail. Это не первый подобный инцидент за последнее время: в стране уже почти неделю продолжаются выступления против приезжих.
Меган Хоу (Megan Howe)
Протестующие напали на второй отель, в котором размещались мигранты. Они подожгли дверной проем, разбили окна и забросали полицию бутылками с зажигательной смесью. В Британии уже пятый день продолжаются беспорядки.
Вчера вечером группа протестующих в масках подожгла вход в отель Hotel Inn Express в Тамворте. Сотни людей наблюдали за ними, снимая происходящее на видео и аплодируя.
На стене здания виднелось граффити "Вон из Англии".
Протестующие скандировали: "Англия, Англия, Англия", бросали предметы в полицию и запускали сигнальные ракеты и фейерверки.
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Инцидент произошел после того, как вчера разъяренная толпа ультраправых ворвалась в отель в Ротереме, расшвыривая стулья и распыляя огнетушители. Они подожгли мусорные баки, генератор и мебель.
Около 700 протестующих против иммиграции, одетых в балаклавы и увешанных георгиевскими флагами, вступили в столкновение с полицейскими, пытавшимися защитить отель Holiday Inn Express в Ротереме, Южный Йоркшир.
По меньшей мере 10 полицейских получили ранения в результате беспорядков. Один из них остается без сознания из-за травмы головы, у другого зафиксированы множественные переломы.
Это очередной день массовых протестов на улицах Британии: толпы людей в Мидлсбро поджигают автомобили и бросают в полицию горящие мусорные баки, а в Ротереме бьют окна и двери.
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