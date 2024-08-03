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"Вон из Британии!". Протестующие напали на второй отель для мигрантов, - Daily Mail
12:55 05.08.2024

Daily Mail
Великобритания

Протестующие напали на второй отель для мигрантов. Толпа ультраправых в Тамворте пыталась поджечь отель Holiday Inn, в котором проживают просители убежища
Daily Mail: в Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

В британском Тамворте протестующие попытались поджечь отель с мигрантами, пишет Daily Mail. Это не первый подобный инцидент за последнее время: в стране уже почти неделю продолжаются выступления против приезжих.



Меган Хоу (Megan Howe)

Протестующие напали на второй отель, в котором размещались мигранты. Они подожгли дверной проем, разбили окна и забросали полицию бутылками с зажигательной смесью. В Британии уже пятый день продолжаются беспорядки.

Вчера вечером группа протестующих в масках подожгла вход в отель Hotel Inn Express в Тамворте. Сотни людей наблюдали за ними, снимая происходящее на видео и аплодируя.

На стене здания виднелось граффити "Вон из Англии".

Протестующие скандировали: "Англия, Англия, Англия", бросали предметы в полицию и запускали сигнальные ракеты и фейерверки.

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Инцидент произошел после того, как вчера разъяренная толпа ультраправых ворвалась в отель в Ротереме, расшвыривая стулья и распыляя огнетушители. Они подожгли мусорные баки, генератор и мебель.

Около 700 протестующих против иммиграции, одетых в балаклавы и увешанных георгиевскими флагами, вступили в столкновение с полицейскими, пытавшимися защитить отель Holiday Inn Express в Ротереме, Южный Йоркшир.

По меньшей мере 10 полицейских получили ранения в результате беспорядков. Один из них остается без сознания из-за травмы головы, у другого зафиксированы множественные переломы.

Это очередной день массовых протестов на улицах Британии: толпы людей в Мидлсбро поджигают автомобили и бросают в полицию горящие мусорные баки, а в Ротереме бьют окна и двери.

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Мирная акция протеста в Болтоне переросла в хаос, когда там столкнулись две группы демонстрантов. Один из них бросился к ратуше с криками "Аллах Акбар", в то время как другой размахивал флагами Англии.

Похожие сцены можно было наблюдать в Уэймуте, где около 400 протестующих собрались на набережной. Одна сторона скандировала: "Нацисты, вон", в то время как другая выкрикивала: "Томми Робинсон" (британский ультраправый активист. - Прим. ИноСМИ).

Столкновения начались после того, как 29 июля в Саутпорте зарезали трех девочек.

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Группа молодых людей в Ротереме держала плакат с надписью "Мы не ультраправые, мы просто правы", а другой плакат, которым размахивали, гласил: "Остановить лодки - значит прекратить поножовщину".

В полицию бросали стеклянные бутылки и пивные банки, протестующие разбивали окна отелей, чтобы попасть внутрь.

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Беспорядки в Англии и Северной Ирландии начались во вторник в Саутпорте после убийства трех девочек.

В воскресенье более 300 протестующих провели митинг. Они несли плакат с надписью: "Том Джонс - валлиец, Аксель Рудакубана - нет". Рудакубана - 17-летний подросток, обвиняемый в убийстве трех девочек в Саутпорте, а также в покушении на еще 10 человек.

Его мать и отец родились в Руанде, а в 2002 году переехали в Великобританию. Рудакубана родился в Кардиффе в 2006 году, а в 2013 году переехал в Саутпорт, расположенный неподалеку.

Другие участники шествия скандировали: "Мы хотим вернуть нашу страну", двигаясь через центр города.

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На этой неделе в таких городах, как Халл, Ливерпуль, Бристоль, Манчестер и Белфаст протестующие жгли автомобили, громили магазины и нападали на полицейских.

По всей стране произведены аресты, и полиция предупредила, что их будет еще больше, после того как сотрудники проанализируют записи с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях.

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Для удобства читателей статья приводится в сокращении.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722851700


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