"Вон из Британии!". Протестующие напали на второй отель для мигрантов, - Daily Mail

12:55 05.08.2024

Daily Mail

Великобритания



Протестующие напали на второй отель для мигрантов. Толпа ультраправых в Тамворте пыталась поджечь отель Holiday Inn, в котором проживают просители убежища

Daily Mail: в Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами



В британском Тамворте протестующие попытались поджечь отель с мигрантами, пишет Daily Mail. Это не первый подобный инцидент за последнее время: в стране уже почти неделю продолжаются выступления против приезжих.



