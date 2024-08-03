Третья олимпийская медаль: таджикский боксер Давлат Болтаев завоевал бронзу

13:39 05.08.2024

Алексей Корчагин, специально для Asia-Plus



На Олимпиаде-2024 он повторил достижение Мавзуны Чориевой.



25-летний Давлат Болтаев принес в копилку олимпийской сборной Таджикистана третью бронзовую медаль. В полуфинале он проиграл узбекскому боксеру Лазизбеку Муллоджонову со счетом 1:4.



