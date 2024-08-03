Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне протестов

13:53 05.08.2024

Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне протестов

Находившаяся у власти 15 лет премьер ушла в отставку на фоне длящихся свыше месяца протестов, которые в последнее время сопровождались насилием. Армия объявила о создании временного правительства



Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне протестов, сообщает Би-би-си.



Утром 5 августа протестующие ворвались на территорию резиденции премьера. По данным CNN News18, глава правительства улетела в Индию.



Главком армии генерал Вакар-уз-Заман объявил, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство.



Протесты в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия "Авами Лиг" возглавила движение за независимость.



Позднее митинги стали сопровождаться столкновениями с силовиками, как передает NDTV, число жертв превысило 300, только за 4 августа погибли и получили ранения почти 100 человек.



76-летняя Хасина была у власти с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.