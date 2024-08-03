В районе Желанного (Донбасс) попали в окружение три бригады бандеровцев

13:57 05.08.2024

Подразделения трех бригад ВСУ оказались в окружении на Покровском направлении



Несколько дней назад украинское командование перебросило в Желанное подразделения трех бригад в надежде удержать оборону на этом участке.



"В итоге все они сейчас сидят в окружении", – сказал источник.



Он добавил, что исправить положение на этом участке фронта ВСУ пытаются при помощи беспилотников. Однако эффективно применять БПЛА украинцы не могут, так как российские военные подавляют сигналы при помощи установок РЭБ.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА