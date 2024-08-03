В Кыргызстане заменены разом прокуроры 5 областей

14:00 05.08.2024

Генпрокурор назначил прокуроров 5 областей. Фамилии



Бишкек (АКИpress) – Назначены прокуроры пяти областей. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Максат Асаналиев.



Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры:



Шукурбеков Азизбек Шарипович назначен прокурором Чуйской области. Ранее он занимал должность начальника управления уголовного и процессуального судопроизводства Генеральной прокуратуры.



Каримов Эмирбек Каримович назначен прокурором Иссык-Кульской области. Ранее он занимал должность прокурора Чуйской области.



Молдокматов Абай Молдокматович назначен прокурором Баткенской области. Ранее он был первым заместителем генерального прокурора.



Кубатидинов Абдирашит Кубатидинович назначен прокурором Нарынской области. Ранее он занимал должность заместителя прокурора города Ош.



Расулов Мирбек Алишерович назначен прокурором Таласской области. Ранее он занимал должность заместителя генерального прокурора - военного прокурора.



Также Уркунбаев Эмилбек Жолдошалиевич назначен прокурором по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.