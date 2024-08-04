Япония поделится своими технологиями с Центральной Азией, - В.Панфилова

17:32 05.08.2024

04.08.2024 предложат формулу "сырье в обмен на инновации"

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Транспортную инфраструктуру Японии многие партнеры Токио воспринимают как образец для подражания. Фото Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 9–12 августа посетит страны Центральной Азии. В Астане он проведет первый саммит глав государств региона в формате "С5+1", где объявит о пакете экономической помощи и выступит с предложениями по развитию Центральной Азии, в частности, в сфере декарбонизации. Токио также намерен способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), соединяющего Центральную Азию с Европой через Каспийское море. Токио стремится уравновесить растущее влияние Китая в Центральной Азии, а также найти новые возможности для развития национальной экономики.



Формат "C5+1", предлагающий платформу для взаимодействия стран Центральной Азии с различными геополитическими игроками, был впервые предложен Японией в 2004 году. В рамках этого формата встречи проходили на уровне министров иностранных дел. Токио определял свое взаимодействие с регионом концепцией "гуманитарной безопасности", направленной на поддержку инфраструктурных проектов. Япония в партнерстве с Азиатским банком развития активно продвигала проекты создания транспортных коридоров, которые должны были диверсифицировать коммуникации Центральной Азии, в то время тесно связанные с Россией, с внешним миром.



Но степень дипломатической активности Токио в Центральной Азии была все-таки ниже по сравнению со многими другими странами по нескольким причинам. Во-первых, из-за географической удаленности. Во-вторых, из-за других внешнеполитических приоритетов у Японии. В-третьих, из-за большого количества инвестиционных и политических рисков в регионе.



Знаковым событием стал визит премьер-министра Синдзо Абэ в страны региона в 2015 году. Тогда было заключено соглашений на сумму более чем 18 млрд долл., однако, по мнению экспертов, далеко не все из них были реализованы. Аналогичные площадки в формате "С5+1" позже были созданы с участием Китая, США, Южной Кореи, Индии, России, стран Персидского залива, Турции и других государств, демонстрируя растущий интерес к региону.



Япония видела в своих программах для Центральной Азии возможность помочь странам региона диверсифицировать свою экономику и торговые связи, создав новые транспортные и коммуникационные маршруты для преодоления географической изоляции. Однако на практике реализовать эти планы оказалось непросто. Все существующие транспортные пути в Центральной Азии связаны либо с Россией, либо с Китаем. Поэтому Япония понимала, что ее участие в региональных проектах в Центральной Азии должно учитывать и поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем.



В нынешней ситуации, когда отношения Японии с Россией и Китаем далеки от идеальных, Токио стремится поддержать проект Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который позволит обойти Россию. Японские СМИ сообщают, что Токио надеется, что этот новый экспортный маршрут обеспечит странам Центральной Азии большую экономическую независимость.



Помимо транспортной инфраструктуры план поддержки региона включает инвестирование в декарбонизацию экономики. Японские компании планируют использовать свои технологии и кредиты для помощи в переработке природного газа, стремясь внести свой вклад в экологически устойчивое развитие региона.



"Интерес Японии к Центральной Азии прежде всего политический – это попытка хоть что-то противопоставить Китаю в регионе, являющемся для КНР чувствительным. Но в силу даже просто географии, например, в свете добычи ресурсов, из-за слишком сложной логистики, делающей поставки этих ресурсов, в первую очередь энергоносителей, очень сложными и, естественно, слишком дорогими, шансов у Японии немного", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.



Эксперт считает, что Японии сложно будет встроиться в региональные экономики всерьез, поскольку сферы влияния уже устоявшиеся и заняты серьезными заинтересованными игроками, имеющими опыт работы в регионе. "В регионе плотно работают Россия и Китай, а также еще западные компании в нефтегазовой сфере Казахстана. Даже ЕС, Турция, Индия, арабские страны, не являясь крупными игроками, с трудом находят для себя небольшие ниши. В целом в регионе все уже распределено, хотя и находится в движении. Но участие в каких-то региональных переделах – не уровень Японии" (см. "НГ" от 20.11.23).



Казахстанский политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев сказал "НГ", что присутствие Японии в регионе растет. В частности, Япония уже является одним из важных партнеров Казахстана в сфере добычи урана. Кроме того, японская нефтегазовая компания Inpex давно является одной из участниц Кашаганского проекта. И японский интерес к расширению своего участия в разных нефтегазовых проектах как в Центральной Азии, так и на Кавказе, в частности в Азербайджане, существует.



"Речь идет не только о поставках нефти и газа, но также о критических материалах и редкоземельных металлах, которые необходимы для производства полупроводников, электроники и других инновационных технологий. Японию, как ЕС и США, не может не беспокоить тот факт, что на долю Китая приходится около 70% мирового производства редкоземельных металлов. Поэтому понятен интерес Японии к Центральной Азии, где сырья много, но не хватает инноваций: мозги в регионе все еще ценятся меньше, чем сырье", – подчеркнул Сатпаев.



По мнению эксперта, Япония заинтересована в развитии транспортно-логистической сферы в Центральной Азии, видя в этом важность для региона после того, как Россию стали вытеснять из евразийской транспортной системы. С 2015 года Япония активно поддерживает развитие транспортной инфраструктуры, а в 2017 году японская компания Nippon Express подписала меморандум с Казахстанской железной дорогой для увеличения сухопутного потока перевозок между Японией, Южной Кореей, Центральной Азией, Кавказом и Европой. Тогда этот проект полностью не заработал, но сейчас стал снова актуален, так как страны Центральной Азии и Кавказа активно развивают Транскаспийский маршрут и нуждаются в цифровизации и модернизации транспортной логистики. Опыт Японии в сфере портовой инфраструктуры, контейнерных хабов, судостроения и железнодорожной модернизации может быть полезным. "В Японии транспортная инфраструктура – это символ гордости и технических достижений. В Центральной Азии транспортная система – это часто символ позора", - говорит эксперт.



Страны региона, по словам Сатпаева, рассчитывают на привлечение инвестиций в сферу переработки сырья и производства продукции с высокой добавленной стоимостью по схеме "сырье в обмен на инновации". Центральной Азии необходимы водосберегающие и энергосберегающие технологии, а также развитие альтернативных источников энергии с учетом роста дефицита воды и постоянных энергетических кризисов.



--------------------------------------------------------------------------------