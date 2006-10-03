Кубанычбек Боконтаев назначен послом Кыргызстана в России

17:37 05.08.2024

– Боконтаев Кубанычбек Кенешович назначен послом Кыргызстана в России.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.



C 29 сентября 2021 года по 26 июня 2024 года Боконтаев занимал должность главы Нацбанка КР.



Боконтаев Кубанычбек Кенешович родился 8 января 1969 года в поселке Светлый Мыс Иссык-Кульской области.



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БОКОНТАЕВ Кубанычбек Кенешович

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[..1969 - ..]

Родился в поселке Светлый Мыс Иссык-Кульской области. Кыргыз-бугу?



Окончил Кыргызский Национальный университет, экономический факультет в 1992 году. Был Ленинским стипендиатом, победителем межвузовских студенческих экономических олимпиад.



Трудовую деятельность начал в 1992 году экономистом валютного управления Нацбанка. С 1998 - работал в коммерческих банках Кыргызстана на должностях от рядового экономиста до исполняющего обязанностей председателя Совета директоров. Работал генеральным директором - главным редактором газеты "Экономика. Банки. Бизнес" (с 2003 года).



С 3.10.2006 - 28.04.2010 - заместитель председателя Национального Банка КР

В 2010-2012 - председатель Совета директоров Агентства по защите депозитов КР.

С 2010 года занимался редактированием экономических обзоров.



В ? - 2021 - заместитель директора Государственного предприятия "Государственная лотерейная компания".



с 29.09.2021 - 06.2024 - пред. правления Нацбанка КР



c 5 авг. 2024 - ЧиП посол Кыргызстана в РФ