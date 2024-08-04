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На Украине выявлен новый штамм коронавируса
17:43 05.08.2024

Дмитрий Зубарев

Новый штамм коронавируса обнаружен на Украине, сообщил замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, в июле 2024 года на Украине были зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT, при этом три случая субварианта коронавируса обнаружили на прошлой неделе: два – в Киеве, один – в Ивано-Франковской области, передает ТАСС.

Как отметил Кузин, заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни. В Минздраве указали, что новый штамм не имеет оценки опасности, но во Всемирной организации здравоохранения считают, что его нужно мониторить на уровне каждой страны.

Ранее начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что документы, которые обнаружили в украинских лабораториях, свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Пентагона.

Источник - ТАСС
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