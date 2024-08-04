В Британии продолжаются массовые расовые беспорядки

17:53 05.08.2024

В Британии продолжаются массовые беспорядки

В городах Британии не стихают антимигрантские протесты и погромы, начавшиеся после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого погибли три девочки. Премьер страны Кир Стармер назвал беспорядки "крайне правым бандитизмом".

O‘zbek tilida Ўзбек тилидаСегодня, 17:47 Мир

Более 150 человек арестованы по всей Великобритании на фоне антимигрантских протестов, которые охватили всю страну и переросли в беспорядки, сообщает BBC.



В течение недели беспорядки происходили в Лондоне, Бристоле, Белфасте, Ливерпуле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Ноттингеме, Хартлпуле и других городах.



В Ливерпуле протестующие бросали в полицию кирпичи, бутылки и сигнальные ракеты. В Ротереме демонстранты ворвались в отель, где были размещены просители убежища, и разбили в нем окна. В столкновениях пострадали 12 полицейских.



Нападение на отель, использующийся в качестве общежития для просителей убежища, также было совершено в Тамуэрте близ Бирмингема, передает The Guardian.



Волнения в Британии начались после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте 29 июля, в результате которого были убиты три девочки шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжелые ножевые ранения получили еще восемь детей и двое взрослых.



Обвинения в атаке были предъявлены 17-летнему Акселю Рудакубане, на прошлой неделе он предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Подросток родился в столице Уэльса Кардиффе, его семья родом из Руанды. Его мотивы неизвестны.



The Guardian отмечает, что после нападения в соцсетях распространились ложные утверждения о том, что обвиняемый был просителем убежища, прибывшим в Великобританию на лодке. На фоне этих сообщений крайне правые стали собираться на протесты в городах по всему королевству.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "крайне правым бандитизмом" массовые беспорядки в стране.



"Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этом беспорядке - напрямую или как подстрекатель к этому беспорядку в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм", - сказал он в обращении к нации.



По словам Стармера, в ходе беспорядков были совершены нападения на мечети и полицию, а на улицах замечены "нацистские приветствия" и "расистская риторика".



"Нет никаких оправданий - никаких - для таких действий. И все здравомыслящие люди должны осудить подобное насилие. Люди в этой стране имеют право на безопасность", - подчеркнул глава британского правительства.