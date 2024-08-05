 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гибель империи. Признаки заката США, - Александр Ростовцев
18:06 05.08.2024

Гибель империи. Признаки заката США
Александр Ростовцев. 05.08.2024

По мнению многих наблюдателей, политическая деградация, поразившая политические элиты "Вашингтонского обкома", уже практически неотличимы от последних лет существования СССР. Геронтократия и "пятилетка пышных похорон" сменились правлением "молодого и перспективного лидера" Горбачева, импульсивно-конвульсивные шараханья которого в виде "перестройки", "демократизации" и "ускорения" окончательно довели страну до распада.

Не следует недооценивать роль недоумка-комбайнера в гибели СССР. В таких государствах, как Россия (и США), власть всегда персонифицирована, отчего влияние первых лиц на судьбу страны зачастую становится решающей.

По мнению многих наблюдателей, политическая деградация, поразившая политические элиты "Вашингтонского обкома", уже практически неотличимы...

Прямо сейчас в США тоже идет процесс замены засидевшихся в политике стариков на "молодых и перспективных" политиков, какими являются нынешняя вице-президентка Камала Харрис и Дж. Д. Вэнс, потенциальный "вицин" в будущей администрации Трампа.

"Перестройка" по-американски направлена на демонтаж традиционных общественных ценностей с заменой их на "прогрессивные" либертарианские, причем, совершенно дикие, вроде медикаментозного подавления полового созревания детей с целью увеличения поголовья выродков из ЛГБТ+, да еще и в обход родителей.

Роль "ускорения", продвигаемого "обкомом", играет новый виток гонки вооружения и заваливание деньгами ВПК, включенные на полную мощность благодаря спровоцированной США войне на Украине.

Ситуацию усугубляют гигантский государственный долг США, достигший в июле невообразимых $35 трлн и полное бессилие политической системы справляться с вызовами: неконтролируемой миграции, разгула и безнаказанности BLM, докатившихся до откровенных грабежей, а также повальная наркотизация Америки, угрожающая физическому и психическому вырождению нации.

На Западе о начале конца американской империи в полный голос заговорили сразу же после июньских дебатов между действующим президентом Байденом и кандидатом от республиканцев Трампом.

"Не только американцы смотрели дебаты вчера. Их смотрел весь мир. […] Конец империи приближается", - написал в соцсети X известный политический активист и бизнесмен Ким Дотком.

Трамп ничем не лучше своего политического оппонента. Кандидат от республиканцев занимается пустопорожним самопиаром, обещая остановить войну на Украине за 24 часа, рассказывая небылицы, будто бы "Путин меня боится" и порет прочую чушь, не содержащую рационального зерна.

Вот каким видит Дотком неизбежный упадок США:

"Правительство США каждый день в долг берет десять миллиардов долларов. Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США".

Добавим: отказ мирового большинства от доллара вызовет и политическое разрушение США, поскольку именно на нем держится мощь и величие Америки.

Кстати, переход стран "глобального Юга" к расчетам в национальных и альтернативных валютах разрушил расхожий миф, будто доля России в мировой экономике составляет всего 3%. Согласитесь, было бы странным, если санкции с таким экономически мизерным государством смогли вызвать тектонические подвижки, свалившие Евросоюз в экономическую рецессию.

Темпы деградации США впечатляющие. России даже не приходится вмешиваться и подталкивать своего геополитического противника к краю пропасти. В "обкоме" все сделают сами. Нам остается, как говорится, запастись попкорном и с интересом независимого наблюдателя следить за тем, как рушится система атлантизма, выстроенная на войнах, откачке ресурсов и мозгов за последние 80 лет, придя к своему логическому и бесславному концу в результате последовательности деструктивных решений.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722870360


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