Канат Кожоев: Новая кыргызская элита. Ташиевцы мзду не берут)))

18:09 05.08.2024

Ташиевцы мзду не берут

5 августа 2024 - Канат Кожоев



Ташиевцы мзду не берут



Сам по себе термин "элита" парадоксален. С одной стороны, означает он нечто отборное, лучшее. С другой стороны, политическая элита – это совокупность людей, занимающих высокие руководящие управленческие должности. Кто скажет, что это – синонимы? "Лучший" и "занимающий высокую должность" - до недавнего времени это были едва ли не взаимоисключающие понятия, по крайней мере в Кыргызстане. Тот, кто при должности. – обязательно погряз в коррупции, в тесной связи с криминалом, в прочих грехах – то есть далеко не "лучший".



До недавнего времени кыргызская элита – это как раз те, кто "замешан" и "замечен". Кто пробился в верхние слои и сколотил себе неплохое состояние благодаря тому, что на официальном языке называется порочащими связями. Кто нахапал взяток и заручился поддержкой известных преступников. Именно эта "элита" пользовалась почетом и уважением, смешанными со страхом и тщательно скрываемой ненавистью.



"Такому-то дали взятку" - ходили слухи в обществе. И назывались суммы – такие, что вслух неудобно произнести. И это только добавляло уважения к "элите": большой человек, дескать, и берет по-крупному.



Человек при должности, и не коррупционер – это было из области фантастики. Таких в природе не существует – по крайней мере, никто из кыргызстанцев таких живьем никогда не видел.



И вдруг…



"Юрист говорил им: Ташиев за деньги готов решить ваши вопросы. Таким образом он получил от них крупную сумму", - сказал в интервью по поводу задержания по мошенничеству двух дочерей покойного депутата Чыныбая Турсунбекова глава ГКНБ.



Вот это тоже – типичнейшая для недавнего времени ситуация: тебя задержали за совершение преступления, ты особо не переживаешь и натравливаешь на соответствующие органы своего доверенного человечка. Не случайно на визитке одного из кыргызских адвокатов была выгравирована надпись: "Юрист изучает законы… Хороший юрист приглашает судью на обед". Таким примерно способом решалась львиная доля всех уголовных дел: фигуранта задержали, его адвокат с кем надо пообедал и "договорился".



Подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере родственницы почившего парламентария, по всей видимости, не поняли, что времена сейчас принципиально другие. Юристу была передана сумма в пять миллионов долларов – якобы для вручения Камчыбеку Ташиеву в обмен на свободу и отказ от уголовного преследования. Подозреваемые/обвиняемые, как видно, посчитали, что птица столь высокого полета вполне удовлетворится этой немалой суммой, и проблема решится сама собой.



Сколько в Кыргызстане еще таких людей, живущих по старинке и отказывающихся верить, что существуют проблемы, которые нельзя решить ни за деньги, ни за большие деньги!



Взял ли деньги Ташиев? Вопрос глупый. Ответ на него очевиден. Не только не взял, но отдал распоряжение "тормознуть" горе-юриста и возбудить в отношении него уголовное дело.



"Я мзду не беру, мне за державу обидно", - мог бы словами таможенника Верещагина из известного фильма сказать глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев. Если бы испытывал желание и необходимость говорить красивые речи. Он, как истинный генерал, изъясняется коротко и по делу. Суть такова: не дождетесь. ГКНБ при Ташиеве – принципиально новая силовая структура – работающая, грамотная, не продажная. А потому – элитная.



Как ни старается другая силовая структура – МВД – очистить свои ряды от "неэлитных" сотрудников, получается пока не очень. У ГКНБ – получилось.



- Среди нас есть коррупционеры, - признается генерал Ташиев, - но их мало. А скоро и совсем не станет.



В прошлом году Госкомитет избавился от тридцати с лишним нечистых на руку чекистов. Пятерых, особо ретивых, посадили. В текущем году чистка продолжается: замечен во взяточничестве – получи и распишись. В лучшем случае будешь уволен, в худшем – пойдешь под суд по позорной коррупционной статье.



Генерал Ташиев делает все, от него зависящее, чтобы в обозримом будущем в Кыргызстане не осталось ни одного судьи, прокурора, следователя, участкового, кто хотя бы косвенно был бы причастен к взяточным поборам. Но больше всего достается, конечно, сотрудникам возглавляемого им ведомства. Которые, вероятно, сейчас в холодном поту просыпаются, увидев страшный сон о том, как им предлагают взятку.



В конце июля некий чиновник из Налоговой службы пытался дать взятку в полтора миллиона сомов сотруднику ГКНБ.



В июле же главный инспектор службы транспортного контроля департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций пытался всучить сотруднику ГКНБ взятку в размере 200 тысяч сомов.



Весной с таким же вопросом к сотруднику ГКНБ обратился глава Учкунского айыл окмоту Нарынского района. Предложил 100 тысяч сомов.



Взятку в 125 тысяч сомов чуть не дал чекисту глава Сары-Булакского айыл окмоту Кочкорского района.



Глава Шаркского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области за прикрытие своих противозаконных делишек надеялся дать сотруднику ГКНБ 20 тысяч долларов…



Все горе-взяткодатели задержаны, всем предъявлены обвинения в коррупции. Ни один из упомянутых чекистов не повелся, не стал мараться и позорить честь мундира.



"Или взяточники меня одолеют, или я их приструню", - сказал Камчыбек Ташиев на одной из пресс-конференций. Его – не одолеют. А в том, что именно он способен приструнить коррупционеров, народ не сомневается.