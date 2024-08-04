Осы (насекомые) закусали до смерти молдавского прозападного политика депутата Паарламента Пасата

18:12 05.08.2024

Молдавские осы взбунтовались: депутат от партии Санду умер от анафилактического шока

Алексей Логофет. 05.08.2024 17:29 (Мск) , КишиневПросмотров: 139



Дзен, Молдова, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал



Трагикомический случай произошел в Молдове: депутат от правящей партии "Действие и солидарность", вице-председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Юрий Пасат умер от анафилактического шока, вызванного укусом осы.



Об этом сообщают молдавские СМИ, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Трагикомический случай произошел в Молдове: депутат от правящей партии "Действие и солидарность", вице-председатель парламентской...



"Юрий Пасат был преданным своему делу, трудолюбивым и честным коллегой. На протяжении многих лет он посвятил себя обществу, в том числе в качестве мэра села Бэлчана. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье и близким и находимся с ними в эти очень трудные минуты", – говорится в сообщении правящей партии.



Юрий Пасат стал печально известен еще в 2020 году, когда возглавляемое им село Бэлчана Хынчешстского района в центре Молдовы стало первым, где был введен карантинный режим. В селе, где живут 1300 человек, в первые же дни пандемии заболели 16 человек и один умер. Как оказалось, в селе работал только один врач, принимавший с 8 до 10 утра. Жители Бэлчаны оказались заблокированными в своих домах, в селе не было продуктов питания и товаров первой необходимости.



При этом Пасат проявил себя как политический перебежчик: будучи выдвинутым от Либерально-демократической партии Молдовы, возглавляемой экс-премьер-министром Филатом, Пасат накануне выборов 2021 года перебежал в партию "Действие и солидарность", созданной Майей Санду.



Отметим, что оса является негласным символом тираспольского футбольного клуба "Шериф" из Приднестровья, принадлежащего одноименной фирме – одному из главных объектов ненависти Майи Санду и ее партии.