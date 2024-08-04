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|Армия Бангладеш объявила о создании "временного правительства". Фактически, власть в стране взял главнокомандующий Вакар-уз-Заман
18:31 05.08.2024
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Главнокомандующий армии страны Вакар-уз-Заман сообщил, что в стране будет сформировано временное правительство. На протяжении нескольких недель в Бангладеш проходят многочисленные протесты.
"Мы обеспечим порядок, чтобы восторжествовала справедливость в отношении каждой смерти, произошедшей во время протестов… Мы пригласили представителей всех основных политических партий. Они приняли наше предложение и согласились сотрудничать",- сказал Вакар-уз-Заман в телевизионном обращении (цитата по Al Jazeera).
Главком армии Бангладеш призвал протестующих дать "немного времени". Он сказал, что вооруженные силы "найдут решение" политического кризиса.
По информации News18, премьер Шейх Хасина после объявления об отставке направилась в Великобританию через Индию. В настоящий момент протестующие штурмуют дворец премьер-министра.
Протесты в Бангладеш начались с требований студентов реформировать систему рабочих квот на государственные должности. Сторонники реформы утверждают, что система коррумпирована и работу на госдолжности получают только сторонники Шейх Хасины. Позже протестующие стали требовать отставки правительства и премьер-министра.
Митинги сопровождались столкновениями с силовиками. По последним данным, погибли более 300 человек. Митингующие штурмовали правительственные здания. Власти Бангладеш полностью отключали интернет и сотовую связь на территории страны.
Петр Бузлаев