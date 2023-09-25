РосАрмия через Нелеповку вошла в Торецк

18:43 05.08.2024

"Русская группа „Центр", как с цепи сорвалась": ВС РФ входят в Торецк по проспекту Шахтеров

Начинается сражение за главный город агломерации на фоне сообщений о формировании еще одного "котла" в Нелеповке

Радомир Маркуш



"Русская группа "Центр", как с цепи сорвалась": ВС РФ входят в Торецк по проспекту Шахтеров



По открытым данным на утро 5 августа, на Торецком/Дзержинском направлении ВС России наступают в оставшейся западной части Зализного/Артемово, малыми штурмовыми группами пробиваясь к электрической подстанции "Центральная-330". Противник признает, что в Нью-Йорке/Новгородском российские войска давят на западном и северном направлениях, обходя фенольный завод и сковывая логистику ВСУ. Идут бои за терриконы у нескольких шахт.



В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщили, что 4 августа русская армия ворвалась в Дзержинск/Торецк. Информация поступила, как они пишут, от железобетонного источника, а не от кремлевской "ципсоты". Об этом рассказал воюющий на "передке" боец 24-й ОШБр "Айдар" * Станислав Бунятов. Приводятся следующие его слова: "На Торецком направлении ситуация очень печальная. Россияне зашли в Торецк и установили огневой контроль над населенным пунктом Нелеповка".



Киеву нужна "историческая Россия" для торга в мирных переговорах

Где именно наши штурмовики ворвались в Дзержинск, Бунятов не уточнил. По ту сторону фронта считают, что он имел в виду улицу Гайдара. Туда уже заходили российские ДРГ и даже спасли раненую женщину. Похоже, западнее "линии Порошенко" образца 2014 года сплошной обороны у врага нет, чем и пользуются русские разведчики.



Имеются и другие косвенные признаки начала битвы за главный город агломерации. Буквально накануне зрадного заявления Бунятова бандеровский военно-аналитический паблик DeepState (заблокированный в РФ), за которым торчат уши Кирилла Буданова**, главы ГУР, рассказал: "Кацапы пробуют лезть к подстанции, чтобы закрепиться и концентрировать свою пехоту для дальнейших попыток продвижения в сам Торецк".



А утром 4 августа офицер Генштаба ВСУ на условиях анонимности "нашептал" киевскому экспертному сообществу оперативку по Торецку. В ней, в частности, сказано: "Российская армия взяла под контроль оставшиеся городские районы Зализного/Артемово, достигнув электроподстанции на западной окраине. Давление на позиции украинской армии на территории шахты имени Артема возрастает по мере того, как российские войска продолжают окружение террикона".



На местном форуме рассказывают, что в этом месте Артемово и Дзержинск практически не имеют границы, может, какие-то несколько сотен метров парковой зоны разделяют населенные пункты. С учетом того, что, по словам эксперта Романа Погорелова, автора и учредителя DS, "группировка „Центр" наступает, будто с цепи сорвалась", наверняка, наши и впрямь ворвались в пока еще Торецк.



Лютый русофоб и "главный по военным новостям" незалежной Богдан Мирошников с черным для украинцев юмором обрисовал ситуацию на Покровском направлении - "Покровское направление без изменений! В плане российского продвижения. Оно стабильно большое и ежедневное. Остановить это мы пока не можем".



Кстати, Генштаб ВСУ тоже "стабилен" в своих сводках, в которых сообщается: "Российские войска продолжили наступательные операции под Торецком, к востоку от Торецка в районе Пивничного, к юго-востоку от Торецка в районе Зализного, к югу от Торецка в районе Нью-Йорка и к юго-западу от Торецка в районе Пантелеймоновки".



А вот эксперты Института изучения войны (ISW) в своей аналитике, обнародованной 5 августа, со ссылкой на наши ТГ (значит, перепроверили по своим каналам), подчеркнули, что ВС РФ продвинулись на километр к западу от юго-западного Зализного (к юго-востоку от Торецка) и вошли в административные границы Торецка, хотя ISW не наблюдал подтверждения этим заявлениям.



Дело в том, что как наши операторы БПЛА, так и вражеские "Oчі ясні" практически не размещают съемок с дронов из-за опасения нанесения вреда своим частям. Поэтому картоделы и аналитики испытывают острый дефицит доказательной базы, а те видеозаписи, которые появляются в Сети, часто являются "консервой", то есть устаревшими или вообще архивными.



Тем не менее кое-что публикуется. "Военкоры Русской Весны" разместили уникальные кадры боя: наши бойцы у Торецка поймали в засаду спецназ ВСУ, передвигающийся на американской бронетехнике. "Горловские бойцы сначала уничтожили Hammer, а потом наш штурмовик выскочил из засады и ликвидировал выживших украинских спецназовцев", - пишет RVvoenkor.



По видеозаписи была сделана геолокация. Контактный стрелковый бой имел место в жилой застройке Кирово восточнее шахты Северная в следующей точке 48.39826, 37.91481. (см. карту). Это северная окраина Пивничного - практически рядом с железной дорогой, за которой находится уже поселок Дружба. Следовательно, бойцы группировки "Центр" за сутки освободили здесь значительную часть жилой застройки и продвинулись на 800 метров.



Киев дико боится потерять хоть один американский истребитель, особенно не в воздухе, а на земле

По информации российского военкора Марата Хайруллина (по состоянию на 4 августа 2024 года), "в н.п. Артëмово наши Вооруженные силы вышли за проспект Пионеров в районе Торецкого горного лицея, за который ещë идут бои, и продвинулись за железную дорогу, выйдя к административным границам н.п. Торецк (Дзержинск). Террикон шахты им. Артëма тоже сейчас в зоне активных боëв".



В целом картина выглядит следующим образом. Зализное враг потерял - город вернул себе прежнее название Артемово. Наши бойцы, судя по всему, зачищают последние дома от недобитков. Кроме того, можно смело предположить, что после окружения террикона шахты им. Артема, Минобороны России объявит населенный пункт освобожденным от бандеровцев.



Если подтвердится информация о переходе под контроль ВС РФ электроподстанции "Центральная 330", то русские войдут в Торецк уже по проспекту Шахтеров.



Причем дальнейшее продвижение на запад отрежет гарнизон ВСУ в Нелеповке от снабжения, а при прорыве группировки "Центр" от Юрьевки к ж/д станции "22 км" сформирует еще один полноценный "нью-йоркский котел" (западнее от Новгородского). Ждать, похоже, осталось недолго.



* По решению Южного окружного военного суда от 25.09.2023 № 1−247/2023, сообщество "Айдар" признано в Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории нашей страны запрещена



** Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.