"Страшный ущерб истории" - черные копатели разграбили городище в Абхазии

20:35 05.08.2024

Маркулское городище в Абхазии подверглось нашествию черных копателей, сообщила археолог кандидат исторических наук Галина Требелева.



Грабители перекопали все плато, о том, что удалось унести с собой черным копателям неизвестно, но ущерб истории нанесен колоссальный, заявила археолог.



