|"Страшный ущерб истории" - черные копатели разграбили городище в Абхазии
20:35 05.08.2024
Маркулское городище в Абхазии подверглось нашествию черных копателей, сообщила археолог кандидат исторических наук Галина Требелева.
Грабители перекопали все плато, о том, что удалось унести с собой черным копателям неизвестно, но ущерб истории нанесен колоссальный, заявила археолог.
"Грабители просто разрушили весь слой, все перемешали. Они не слоями снимали грунт, а просто целыми ямами все перекопали. То есть мы не получаем информацию, кто был захоронен, как был захоронен, как лежал человек, какие материалы и с какой стороны от него лежали, как была перекрыта черепица. Мы не получаем огромную информацию о том образе и верованиях людей, которые там были захоронены… Страшно не то, что они там что-то нашли и украли, а то, что из-за какой-то штучки, которая могла там зазвенеть, они разрушили нам всю информацию, большую ее часть мы потеряли", - цитирует историка "Sputnik Абхазия".
По словам Требелевой, черные копатели вряд ли могли найти что-то ценное в материальном плане.
"Люди рассказывают сказки об археологах, якобы они раскапывают золото. Нет, на самом деле, в основном мы раскапываем битую керамику. Далее мы можем металлические найти изделия, которые в большей части разрушены. Продать это как цветной металл невыгодно. Изредка мы находим вещи вроде бронзового котла, который может иметь какую-то цену. Но он представляет важность только для человека, который понимает историческую ценность. Я сомневаюсь, что эти люди могли найти что-то ценное и обогатиться", - отметила она.
С 25 июля российские и абхазские ученые работают на разграбленном плато. На месте раскопок они нашли большое количество синопской черепицы III века до нашей эры, железные треноги, кости и керамику вперемешку. Ученые предполагают, что это ритуальное место, здесь находился культ кузнеца.
Это не первое нашествие черных копателей на Меркульское городище. В прошлом году их попытка разграбить раскоп не увенчалась успехом - хозяин участка спугнул грабителей. Позже археологи на этом месте нашли большой бронзовый котел.