Тревожная ситуация. Талгарское озеро над Алма-Атой пришло в движение

00:07 06.08.2024

Над городом в Казахстане нависла большая опасность



Горное озеро в бассейне реки Талгар, протекающей через одноименный город в Алма-Атинской области, может выйти из своих берегов и прорвать защитные дамбы, установленные по речному руслу перед населенным пунктом. Об этом сообщает пресс-служба акимата (администрации) Алма-Атинской области.



"Озеро № 19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутриморенным каналам стока с возможным выходом воды в северной и в северо-восточной части современной морены",

- говорится в информации.



Согласно прогнозам, прорыв может произойти с 6 августа. Дата подсчитана на основе методики фоновой оценки.



В настоящее время в горах области сохраняется сложная селевая ситуация за счет повышения температурного фона, интенсивного таяния ледников и наполнения морено-ледниковых озер и увеличения стока в русле реки Талгар.



Жителям и гостям Талгарского района запрещено выезжать в горную местность за пределы гидротехнических сооружений, расположенных в верхней части города Талгар.



Областная администрация обратилась к местному населению с просьбой прислушиваться к социальным сетям, теле- и радиопередачам, а также незамедлительно реагировать на звуки сирен.



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