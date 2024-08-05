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Как гость в горле: Лондон не справляется с волной беспорядков из-за мигрантов, - Е.Хамова
00:47 06.08.2024

5 августа 2024,

От успешности разрешения первого серьезного кризиса зависят рейтинги лейбористов
Екатерина Хамова

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МИГРАНТЫ КИР СТАРМЕР БЕСПОРЯДКИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел встречу с чрезвычайным правительственным комитетом 5 августа на фоне не прекращающихся уже шесть дней выступлений против мигрантского сообщества в стране. Вспыхнувшие после убийства трех девочек в Саутпорте 30 июля демонстрации перекинулись на Лондон и другие крупные города королевства. Более 420 человек были задержаны. Это самые массовые беспорядки с 2011 года и первый серьезный кризис для лейбористов, которые пришли к власти месяц назад. Как развивается ситуация в Великобритании - в материале "Известий".

Великобританию охватили массовые протесты
Спустя шесть дней массовых беспорядков в Великобритании 5 августа премьер Стармер созвал чрезвычайный правительственный комитет (Cobra) для обсуждения путей реагирования на продолжающиеся акции правых радикалов против мигрантского сообщества Соединенного королевства. В последний раз такая встреча проводилась в 2021 году во время вывода британских сил из Афганистана.

Массовые беспорядки начались в городе Саутпорт 30 июля после того, как днем ранее три маленькие девочки были убиты во время танцевального мастер-класса. Изначально появились сведения, что преступление совершил мусульманский беженец, однако позже было подтверждено, что эта информация ошибочна. Обвиняемый в резне Аксель Рудакубана - уроженец британского Кардиффа с руандскими корнями.

Волна непроверенной информации была поддержана праворадикальными активистами и вылилась в множественные нападения на мечети, библиотеки и места временного размещения беженцев. Ситуация усугубилась на выходных.

С 30 июля до вечера 4 августа полиция задержала более 420 участников беспорядков в Лондоне, Хартпуле, Бристоле, Белфасте, Саутпорте, Хале, Сток-он-Тренте, Ливерпуле и других городах, сообщает британская пресса, отмечая также, что это самые серьезные акции с 2011 года.

За одно только воскресенье демонстранты напали на два отеля, в которых временно проживали просители убежища. Один инцидент произошел в городе Тамуэрт в графстве Стаффордшир. Протестующие закидали здание гостиницы петардами, произошло возгорание. Второй - в городе Ротерем в графстве Южный Йоркшир. Зачинщики беспорядков разбили стекла отеля, пробрались внутрь, заблокировали входы мусорными баками и подожгли здание. Сообщается, что они кричали "Выгони их" и "Мы хотим вернуть нашу страну".

Одновременно с протестами правых из-за мигрантов в некоторых городах на акции против расизма вышли левые активисты. Стычки между ними произошли в Манчестере.

Как в Британии справляются с кризисом
"Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что приняли участие в этих беспорядках - будь то непосредственно, или разжигая ненависть онлайн", - заявил премьер-министр Кир Стармер в своем обращении к нации 4 августа.

Стармер назвал происходящее ультраправым бандитизмом, поддержал мигрантов и отметил: то, что сейчас происходит на улицах, не представляет страну в целом.

В качестве меры защиты мусульманского населения правительство Великобритании 4 августа заявило о планах выделить около $38 млн на защиту мечетей. Кроме того, суды королевства сообщили о готовности работать в ночное время, чтобы рассмотреть дела против всех зачинщиков беспорядков. Около 4 тыс. дополнительных офицеров полиции вышли на работу. Власти, однако, отмечают, что призывать к работе армию пока необходимости нет.

Массовые беспорядки, охватившие Великобританию, - первое серьезное испытание для Кира Стармера и Лейбористской партии, которая сменила консерваторов спустя 14 лет их нахождения у власти.

Стармер занял пост 5 июля, тем не менее у него уже есть опыт борьбы с демонстрантами. Во время беспорядков в 2011 году он занимал должность директора департамента государственного обвинения и эффективно справился с угрозой.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
После того как в августе 2011 года темнокожий мужчина Марк Дагган был застрелен полицейскими, беспорядки захлестнули большую часть Лондона, Бристоль, Бирмингем, Ковентри, Лестер, Ливерпуль, Дерби и Ноттингем. Тогда были арестованы 3 тыс. человек, 2 тыс. из них получили тюремный срок. Стармер распорядился держать суды открытыми 24 часа семь дней в неделю и дал судьям разрешение выносить более жестокие приговоры.

Этот опыт не столь релевантен для Стармера сейчас, утверждает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

- У нынешней власти пока нет конкретного плана. Проблема заключается в том, что в 2011 году Кир Стармер не был у власти, поэтому у него нет конкретных рецептов, как решать эту проблему. Пока же власти находятся в замешательстве, - говорит эксперт.

Консерваторы, находясь у власти, использовали в свою пользу общественное недовольство миграцией и заверяли, что прикладывают все усилия, чтобы с ней бороться. К слову, именно критика принятой на тот момент миграционной политики была одной из причин, по которой британцы голосовали за выход из состава Евросоюза на референдуме в 2016 году.

- Проблема миграции не новая для Великобритании. До Brexit проблемой был приток из ЕС, теперь это приток из других стран. Для Британии это серьезная проблема, - продолжает Игорь Ковалев.

При этом, несмотря на обещания бороться с наплывом приезжих, реальные итоги 14-летней работы консерваторов в этом направлении говорят о росте как легальной миграции, так и беженцев. Показатель чистой миграции (число прибывших минус число отбывших) к 2022 году достиг 764 тыс., что в три раза больше показателя до 2016-го.

К слову, тема борьбы с миграцией была одной из основных во время предвыборной гонки. И, если экс-премьер Риши Сунак после переизбрания обещал перейти к выполнению своего плана по отправке просителей убежища в Руанду, то Кир Стармер утверждал: все заявки от мигрантов, которые уже находятся в стране, будут рассмотрены.

Для борьбы с притоком новых нелегалов Стармер предлагал обратить внимание на причины этого явления, в том числе бросить усилия на сдерживание банд торговцев людьми. Теперь же от успешности решения этого кризиса во многом зависит рейтинг нового правительства, подводит итог Игорь Ковалев.

Источник - известия
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