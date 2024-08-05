Ахмедов и Шестеров умудрились разворовать даже парк "Патриот" МО России

00:52 06.08.2024

СКР сообщил о задержании генерала Минобороны и руководства парка "Патриот"



5 августа 2024,

Заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров задержан по уголовному делу о мошенничестве в парке "Патриот" в Кубинке, сообщили 5 августа в Следственном комитете (СК) РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Дело заведено в отношении должностных лиц Министерства обороны России, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по признакам преступления ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").



Также задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.



"По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра", - приведено заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.



Погонный мэтр: за что задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии

Ранее, 2 августа, сообщалось, что бывший замруководителя Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, которого ранее арестовали в рамках уголовного дела о коррупции, сотрудничает с органами предварительного следствия с момента его задержания в попытках доказать свою невиновность.



О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Как уточнили в СК России, генерал является фигурантом уголовного дела о коррупции и помещен в СИЗО "Бутырка". Согласно декларации о доходах Булгакова, он в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Также его проверят на причастность к действиям, связанным с хищением 400 млн рублей при исполнении госконтрактов "Военторга".