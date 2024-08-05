 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.08.2024
00:52  Ахмедов и Шестеров умудрились разворовать даже парк "Патриот" МО России
00:47  Как гость в горле: Лондон не справляется с волной беспорядков из-за мигрантов, - Е.Хамова
00:07  Тревожная ситуация. Талгарское озеро над Алма-Атой пришло в движение
00:00  Китай испытал поезд на магнитной подушке, развивающий скорость до 1 тыс. км/ч
Понедельник, 05.08.2024
18:43  РосАрмия через Нелеповку вошла в Торецк
18:31  Армия Бангладеш объявила о создании "временного правительства". Фактически, власть в стране взял главнокомандующий Вакар-уз-Заман
18:12  Осы (насекомые) закусали до смерти молдавского прозападного политика депутата Паарламента Пасата

18:09  Канат Кожоев: Новая кыргызская элита. Ташиевцы мзду не берут)))
18:06  Гибель империи. Признаки заката США, - Александр Ростовцев
17:53  В Британии продолжаются массовые расовые беспорядки
17:43  На Украине выявлен новый штамм коронавируса
17:37  Кубанычбек Боконтаев назначен послом Кыргызстана в России
17:32  Япония поделится своими технологиями с Центральной Азией, - В.Панфилова
14:00  В Кыргызстане заменены разом прокуроры 5 областей
13:57  В районе Желанного (Донбасс) попали в окружение три бригады бандеровцев
13:53  Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне протестов
13:40  CNN: "Невидимые убийцы". Жара и влажность ставят человечество за грань выживания
13:39  Третья олимпийская медаль: таджикский боксер Давлат Болтаев завоевал бронзу
12:55  "Вон из Британии!". Протестующие напали на второй отель для мигрантов, - Daily Mail
12:29  Видят все, но боятся сформулировать: Камалу Харрис разоблачило ржание
12:25  Тюрколог Полина Беккер: война на Ближнем Востоке выгодна ему самому
12:20  Как легко раздавить любую "цветную революцию" (уроки истории), - А.Широкорад
11:01  Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет
10:48  Политолог-иноагент Крашенинников** (уроженец Алма-Аты) объявлен Россией в розыск по уголовной статье
10:45  О подготовке к возможному сворачиванию на Ближнем Востоке "проекта Израиль", - Д.Ростов
10:28  Камала Харрис – амбассадор упадка, - Т.Воеводина
10:18  Пекин поддерживает Москву, но с оговорками, - В.Скосырев
09:15  Почти $1 млрд. В какие страны, что и сколько экспортировал Таджикистан?
08:11  Польский ксендз из Казахстана лишен рыцарского креста за изнасилование инвалидов
07:33  Китай не попадет в "японскую ловушку" Америки, - Юрий Тавровский
07:17  В украинском Ковеле анти-мобилизционное восстание
00:55  Камала Харрис набирает обороты, - Е.Мур
00:43  Партизаны жгут военные склады в Румынии
00:38  Вставайте люди белые... РосМИД отважно и открыто подстрекает англичан к беспорядкам
00:34  Шесть полуправд канцлера Шольца, - Олег Никифоров
00:32  Тегеран и "Хезболла" охотятся за агентурой МОССАД
00:20  Иран в поход собрался, - Сергей Строкань
Воскресенье, 04.08.2024
20:24  Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер добыли России единственную парижскую медаль - "серебро"
19:34  Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 за $30 лямов с помощью самодельной ракетницы
18:03  Серб Джокович взял олимпийское золото по теннису
15:16  Израильтяне продолжают уничтожать арабских командиров
14:28  "Гражданская война в Англии неизбежна", – Илон Маск
14:11  Неоконсерватизм сломался на России, - Борис Межуев
14:09  Казус Байдена, - Федор Лукьянов
14:05  Чез Фриман: Россия, Запад, Украина в период полураспада "красных линий"
14:01  На коне! Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебро олимпиады
14:00  Ибрагим Барамыков – легенда киностудии "Таджикфильм"
13:57  Китайская теннисистка (Чжэн Циньвэнь) впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде
13:55  У королевской семьи Иордании родилась первая внучка
12:44  Очередное раскрытие тайны строительства египетских пирамид
11:35  Мьянма просит Россию помочь раздавить местных сепаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ахмедов и Шестеров умудрились разворовать даже парк "Патриот" МО России
00:52 06.08.2024

СКР сообщил о задержании генерала Минобороны и руководства парка "Патриот"

5 августа 2024,
Заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров задержан по уголовному делу о мошенничестве в парке "Патриот" в Кубинке, сообщили 5 августа в Следственном комитете (СК) РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело заведено в отношении должностных лиц Министерства обороны России, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по признакам преступления ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Также задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.

"По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра", - приведено заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.

Погонный мэтр: за что задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова
Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии
Ранее, 2 августа, сообщалось, что бывший замруководителя Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, которого ранее арестовали в рамках уголовного дела о коррупции, сотрудничает с органами предварительного следствия с момента его задержания в попытках доказать свою невиновность.

О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Как уточнили в СК России, генерал является фигурантом уголовного дела о коррупции и помещен в СИЗО "Бутырка". Согласно декларации о доходах Булгакова, он в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Также его проверят на причастность к действиям, связанным с хищением 400 млн рублей при исполнении госконтрактов "Военторга".

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722894720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефте-, газохимии и промышленности в Атырауской области
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по решению многолетних проблем в Мангистауской области
- "Особенность религиозного фанатизма и гомолиберализма в том, что оба достаточно агрессивны в навязывании себя широким массам"
- "Ауыл аманаты" в действии: сельчане Жамбылской области открывают производства и создают новые рабочие места
- Кадровые перестановки
- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев в Караганде встретился с предпринимателями и провел прием граждан
- Петиция по запрету ЛГБТ* в Казахстане: министр информации объяснила позицию государства
- Публичное обсуждение петиции касательно смены часового пояса
- Мониторинг строительства дорог в Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  