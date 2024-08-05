Маски сброшены: Европа открыто поклоняется антихристианским силам, - В.Катасонов

01:04 06.08.2024 5.08.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Открытие парижской Олимпиады было преисполнено зловещими символами



Некогда христианская Европа уже давно начала поклоняться дьяволу. Правда, до поры до времени делая это не явно. Иногда даже соблюдая строгую секретность. Реформация и буржуазные революции в Европе стали мощнейшим катализатором ослабления и разложения христианства. В XVIII веке Европа стала покрываться сетью масонских лож. В 1776 году в Баварии родился орден иллюминатов. Создавались и другие тайные общества оккультного и мистического характера. Все они изначально были непримиримо настроены против христианства. На своих тайных сборищах совершали ритуальные поклонения сатане (Бафомету, Люциферу и иным существам инфернального мира), которые нередко сопровождались ритуальными убийствами, вакханалиями, попраниями креста, сатанинскими спектаклями и т. п.



На эту тему христианскими авторами написаны сотни книг. Например, в начале прошлого столетия о тайной войне против христианства русским мыслителем Львом Александровичем Тихомировым был написан фундаментальный труд "Религиозно-философские основы истории" (1913-1918). Также рекомендую обратить внимание на книгу княгини Елизаветы Шабельской "Сатанисты ХХ века", которая увидела свет в 1912 году (она была переиздана в 2004 году). А вот некоторые из работ на подобную тематику, которые издавались с конца прошлого столетия:



Лоллий Замойский. За фасадом масонского храма. – М.: издательство политической литературы, 1990.



Священник Николай Карасев. Путь оккультизма. Историко-богословское исследование. – М.: Пренса, 2003.



Юрий Бегунов. Тайная история масонства. – М.: Яуза, 2007.



Генри Маков. Иллюминаты. Культ, похитивший мир. Перевод с англ. – М.: Самотека, 2015.



Во всех работах по масонству и другим оккультно-мистическим обществам подчеркивается их антихристианская направленность, причастность к инфернальному миру (миру духов смерти, т. е. дьявола и всей иерархии падших ангелов), секретность. Любые попытки христианских авторов приоткрыть тайну сатанинских обществ сопровождались резкими выпадами со стороны агентуры сатанистов. Агентура сатанистов – проплаченные политики, представители так называемой "академической науки", культуры, СМИ. Все выпады кончались словами "конспирология", "конспиролог", "конспирологический". Это было клеймо, которое сатанисты через свою агентуру ставили тем, кто пытался разоблачать деятельность "глубинной церкви" сатанистов. Для справки отмечу: такая активная деятельность по дискредитации политиков, ученых и писателей, раскрывавших тайны "глубинной церкви" сатанистов, была отнюдь не стихийной. Это был постоянно действовавший проект только что созданного в США Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который назывался "Пересмешник" (Mockingbird). Проект был запущен в самом начале 1950-х годов. Агентура ЦРУ (она же агентура "глубинной церкви" сатанистов) должна была выявлять и дискредитировать тех, кто пытался довести до общественности информацию о тайной деятельности сатанистов. Слово "конспирология" и иные однокоренные слова, тиражируемые в СМИ тысячи и миллионы раз, должны эффективно поражать любого противника "глубинной церкви" сатанистов. Подробнее об этом читатель может узнать из моей статьи "Операция "Пересмешник". 40 лет назад мир узнал о грандиозном проекте ЦРУ США"



Упомянутая мною выше княгиня Елизавета Шабельская была весьма проницательной женщиной. В своей книге "Сатанисты ХХ века" оно говорила, что на протяжении всего начинающегося столетия эти самые сатанисты будут действовать все более активно. Но при этом не выходя из своего "подполья", сохраняя все меры конспирации (как и в предыдущие столетия).



Да и другие авторы (как упомянутые мною выше, так и не упомянутые) всегда характеризовали сатанинские сообщества как "тайные", "секретные", "закулисные", "нелегальные", "подпольные" и т. п. И таковыми они будут всегда. Цель их подрывной деятельности – уничтожение христианства и национальных государств, которые мешают созданию Единого мирового правительства. Во главе него встанет правитель, которого христиане называют антихристом. Все это описано в последней книге Священного Писания – Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис). Лишь тогда маски будут сброшены, тайные общества будут не нужны. Как сказано в Новом Завете: "Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным" (Лк. 8, 17).



Обращу внимание на мои наблюдения последних трех-четырех десятилетий. Накануне окончания холодной войны и распада Советского Союза во всем мире резко активизировалась деятельность масонских лож. О масонах и прочих тайных обществах было море публикаций. Даже говорили о "ренессансе" масонства и разных сатанинских подполий. Но вот в нынешнем столетии деятельность "глубинных" сатанистов стала уходить на второй и даже третий план. Публикаций о них стало на порядок меньше. Примечательно, что, по мнению экспертов, это обусловлено не тем, что, мол, деятельность масонских лож и других "глубинных" сатанинских обществ стала еще более секретной. И что любые публикации об этой деятельности эффективно блокируются в электронных СМИ такими "цензорами", как Гугл. Нет, причина в том, что происходит необратимый закат таких обществ. Они были нужны тем, кто занят проектом Единого мирового правительства (ЕМП) лишь до тех пор, пока для его продвижения нужна была секретность. Сегодня, по мысли инициаторов и бенефициаров проекта ЕМП (т. е. мировой элиты), такая секретность уже не нужна. По поводу тайных обществ можно сказать словами из пьесы Шиллера "Заговор Фиеско в Генуе" (1783) "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Человечество уже поставлено под эффективный контроль мировой элиты, поэтому "ассистенты" в лице тайных обществ со сцены мировой политики могут уходить.



Нет, формально разного рода масонские ложи продолжают существовать, но они уже напоминают клубы, где люди просто проводят свой досуг, порой не до конца понимая, что такое масонство. Членство в масонских ложах теперь не скрывается. Также, как не скрывается принадлежность к ЛГБТ-сообществу или другим "нестандартным" сообществам.



Одним словом, тайные общества становятся "культурным рудиментом" прошлого.



Пожалуй, единственное, что до сих пор не раскрывается, так это состав мировой элиты, свои маски она пока не снимает (впрочем, так называемые "конспирологи" уже имеют примерное представление о персональном ее составе). Маски будут сброшены после того, когда мировой правитель (антихрист) воссядет на престол.



О том, что сатанизм открыто выходит на сцену, свидетельствует многое. Например, в США при президенте Бараке Обаме была легализована церковная организация "Сатанинский храм" (до этого она действовала в "серой" зоне). Мало того что она начало открыто вести антихристианскую пропаганду. Теперь этим сатанистам еще положены налоговые льготы и прочие преференции со стороны государства.



В ночь на 25 июля 2015 года в американском городе Детройте (штат Мичиган) установили бронзовую статую сатане. О торжественном открытии большой статуи сатанинского божества Бафомета сообщили даже ведущие СМИ США, но без каких-то особых критических замечаний. Сатанисты планируют перенести этот монумент Бафомету в Вашингтон. По их замыслу, он должен заменить монумент, посвященный Десяти заповедям, который был установлен у Капитолия в 2012 году. Кстати, Верховный суд штата Оклахома вынес недавно вердикт, согласно которому памятник Десяти заповедям является незаконным.



В Старом Свете признаков сатанизма еще больше. Например, в Страсбурге построено здание Европарламента в виде разрушенной вавилонской башни. Нет, это не напоминание о тех уроках, которые человечество должно извлечь из разрушения башни. Это призыв повторить дерзкую попытку вавилонского царя Нимрода построить "башню до небес" и встать вровень с Богом. А на строительство новой башни собрать народы со всей Европы.



Очень ярким вызовом Старого Света, раскрывшим антихристианскую сущность европейской элиты, стало событие восьмилетней давности, получившее название "Торжественное открытие Сен-Готардского туннеля".



1 июня 2016 года в центре Европы, в Швейцарии, был торжественно открыт Сен-Готардский железнодорожный тоннель. Это самый длинные тоннель на свете, его длина составляет 57,1 км., и он проходит сквозь Альпы, соединяя Швейцарию и Италию. Строили его целых 17 лет, и на его строительство было затрачено 12 миллиардов долларов.



На открытие этого тоннеля были приглашены главы крупнейших европейских стран: Ангела Меркель (Германия), Франсуа Олланд (Франция), Маттео Ренци (Италия), еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булц, министры транспорта ряда европейских государств, а также множество других представителей европейской власти. Приглашены были и представители основных религиозных конфессий Швейцарии. И все бы ничего, если бы не церемония открытия.



Мероприятие началось со спектакля, который иначе как сатанинским действом назвать нельзя. В шоу участвовало более 600 актеров. Главным действующим лицом был Люцифер в облике козла, которого откровенно призывали в этот мир актеры, изображающие рабочих. Демоны – один особенно отвратительный – с крыльями, телом пастозного широкозадого мужчины с женской грудью и огромной головой ребенка, наполняли все это представление и были хозяевами тоннеля. Пересказывать шоу не буду. В интернете можно найти множество фотографий и видео с отвратительными сценами и действующими лицами.



Все чиновники были довольны, никто не возмутился, не отвернул голову и даже не закрыл глаза. По словам президента Швейцарии, этот тоннель стал, мол, громадным шагом в сближении народов и экономик. Не были ли эти слова намеком на скорое образование мирового правительства? Христианские комментаторы тогда акцентировали внимание швейцарского президента на словах "громадный шаг". Но шаг куда? К последней странице земной истории, описанной в Откровении Иоанна Богослова.



Желающим более подробно познакомиться с сатанинским шоу восьмилетней давности могу рекомендовать обратиться к моему видеовыступлению на эту тему "Готардский тоннель. В. Катасонов"



И вот теперь мы видим не менее дерзкое действо сатанинского характера, которое произошло во Франции 26 июля во время открытия Олимпиады. Об этом кощунственном спектакле, пародирующем картину Леонардо да Винчи "Тайная вечере", уже сказано и написано предостаточно. Также олимпийский флаг был повешен на флагшток в перевернутом виде. Некоторые считают, что это не ошибка, а символ сатанизма. Эффект от спектакля даже более мощный, чем от спектакля при открытии железнодорожного тоннеля в 2016 году. Открытие Олимпиады в режиме реального времени смотрело несколько миллионов человек. Еще больше посмотрело позднее в интернете.



Мировая закулиса тестировала человечество во время так называемой "пандемии ковида" в 2020-2022 гг. (на предмет "послушности") и, судя по всему, вполне осталась довольна результатами. И вот теперь, как мне кажется, мы имеем дело с новым тестированием. На предмет "толерантности" людей к сатанизму.



Мировая закулиса, безусловно, будет анализировать реакцию общества на сатанинское действо в Париже. И если реакция будет вялой, то она будет предпринимать следующие шаги по реализации проекта построения Единого мирового правительства. По замыслу элиты, единым должно быть не только правительство, но и религия. Религия поклонения сатане и его слуге, называемом антихристом.



P.S. Примерно век назад святитель Николай Сербский в работе "Агония Церкви" писал: "Христианскую религию, вдохновившую величайшие достижения Европы на всех поприщах человеческой деятельности, затмили новые идеологии и новые учения: индивидуализм, национализм, либерализм, консерватизм, империализм и секуляризм. Все вкупе они, по существу, не означали ничего другого, кроме как дехристианизацию европейского сообщества, а также падение и обнищание европейской цивилизации". Святитель констатировал замещение христианства разными идеологиями. Причем особо быстро оно, по его мнению, происходило в Старом Свете. Новый Свет ему казался более консервативным.



Но даже он не предвидел, что уже в следующем столетии начнется активное замещение остатков европейского христианства откровенным сатанизмом. И что такое замещение будет происходить не только в Старом, но и Новом Свете. Источник - fondsk.ru

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