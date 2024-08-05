 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Камала Харрис на вершине Лысой горы, - Вл.Малышев
01:17 06.08.2024

5.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Бывший "железный прокурор" рвется в президенты, но Дональд Трамп пока лидирует в соцопросах.

Как сообщили американские СМИ, вице-президент Камала Харрис получила большинство голосов делегатов Национального комитета Демократической партии в ходе виртуального поименного голосования, заявил его председатель Джейми Харрисон.

"Харрис, – пишет в этой связи портал Axios, – уже и так фактически обеспечила себе выдвижение, поскольку партия поспешила сплотиться вокруг нее. Однако поименное голосование окончательно закрепило за ней статус первой чернокожей американки с азиатскими корнями, ставшей кандидатом в президенты".

Формальное выдвижение Харрис состоится за несколько недель до партийного съезда демократов в Чикаго в конце августа, после чего ей предстоит одна из самых коротких кампаний в новейшей истории США против бывшего президента Дональда Трампа, отметил Axios. И в этой связи на фоне предстоящих в ноябре выборов президента США возникают всякие литературные реминисценции. Помните, как это было в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"?

"…Маргарита же пронзительно свистнула и, оседлав подлетевшую щетку, перенеслась над рекой на противоположный берег. Тень меловой горы сюда не доставала, и весь берег заливала луна. Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка под вербами ударила сильнее, и веселее взлетел сноп искр из костра…. Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями, и над пустынным зеленоватым берегом простонали далеко слышные их приветствия. Нагие ведьмы, выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке…"

Так Булгаков описал появление героини своего романа на Лысой горе, где ей предстояло оказаться королевой на балу Сатаны, который устроил для нее Воланд. Но какая связь между произведением русского классика и Камалой Харрис, которая будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии вместо Джо Байдена? А ведь она все-таки есть, хотя Харрис никуда пока еще не летала на метле. Но, во-первых, она также стремительно взлетела на Олимп американской политики, как и булгаковская Маргарита, взвилась в небо над Москвой. Во-вторых, если раньше на вице-президента Байдена никто не обращал особого внимания, то теперь все, как и ведьмы на Лысой горе, стали перед ней "приседать и кланяться". А в-третьих, Харрис тоже может неожиданно оказаться "королевой", если победит на выборах. Но самое главное, что американские выборы сегодня мало чем отличаются от сатанинского шабаша. Их участники яростно поносят друг друга и даже пытаются убить соперника.

Есть и еще одна похожая деталь. За стремительным полетом Харрис на вершину Лысой горы американской политики в США скрывается такой же таинственный персонаж, как и булгаковский Воланд, в лице "глубинного государства", которое правит Америкой. А если вспомнить о версии, что прототипом Воланда для Булгакова был посол США в Москве Уильям Буллит, а бал Сатаны в его романе был написан после посещения писателем приема в американском посольстве, то параллели окажутся просто зловещими. Ведь та, которую совсем недавно считали безобидной хохотушкой за спиной старикана Байдена, может оказаться теперь главой самого могучего государства в мире, и в ее распоряжении окажется та самая "кнопка", при помощи которой она, как и Воланд, может уничтожить человечество.

Но для нас с вами главная опасность в том, что на самом деле Камала Харрис совсем не бестолковая хохотушка, как считают некоторые. "Камала Харрис совершенно не та, за кого она себя выдает и не такая, как о ней говорят, – пишет на итальянском портале Antidiplomatico Лоренцо Поли. Автор статьи напоминает, что СМИ, которые ранее преподносили ее "западному общественному мнению как гей-икону и "либеральную феминистку", умалчивали о том, что в Калифорнии, где Харрис работала в качестве прокурора до того, как стала вице-президентом при Байдене, ее называли "железной леди".

"Она, – пишет автор статьи в Antidiplomatico, – была ответственна за массовые тюремные заключения… За первые три года работы Харрис на посту окружного прокурора Калифорнии уровень обвинительных приговоров вырос с 52 до 67 процентов, за что ее прозвали "железным прокурором". И в качестве окружного прокурора в Сан-Франциско, и в качестве генерального прокурора в Калифорнии она защищала самые жестокие методы полиции; отказывалась заводить следственные дела против офицеров полиции, причастных к убийствам безоружных людей".

В качестве генерального прокурора Калифорнии Харрис неоднократно поддерживала смертную казнь и тюремное заключение для родителей, у которых есть дети, демонстрирующие рецидив насилия, что способствовало резкому увеличению числа заключенных. А за эти три года вице-президентства Харрис выделялась своим молчаливым согласием с империалистической и воинственной политикой Байдена в отношении Украины, Ирана и Латинской Америки, не говоря уже о своем молчании о нынешнем геноциде в секторе Газа, осуществляемом израильской армией. Поддержка Израиля уже выражалась в ее избирательной кампании 2020-2021 годов, в которой Харрис заявляла о своем неприятии любых ограничений военной и финансовой помощи США Израилю, заверив Нетаньяху и его центристского союзника, министра обороны Бенни Ганца в своей безоговорочной поддержке, отмечает Antidiplomatico. Словом, и в самом деле – "железная леди" и "солдат в юбке".

Хотя ее соперники-демократы усиленно стараются изображать Харрис, как бестолковую "хохотушку", или же, наоборот, как угрюмую "кошатницу", имея в виду тот факт, что своих детей она не имеет.

"Фактически нами в этой стране управляет через демократов, через наших корпоративных олигархов кучка бездетных кошатниц, которые несчастны из-за своей жизни и сделанного ими выбора, и поэтому они хотят сделать несчастной и остальную часть страны", – сказал выбранный Трампом в будущие вице-президенты Джей Вэнс в интервью Fox News. "И это просто базовый факт, если вы посмотрите на Камалу Харрис", – добавил Вэнс.

"Харрис – это человек с низким уровнем IQ, который не может конкурировать с лидерами других стран. У США нет шансов на величие с такими людьми у власти", – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Как же тогда она себя поведет, если станет президентом? Хотя пока кажется, что такое вряд ли произойдет. В настоящее время Дональд Трамп на семь процентных пунктов опережает Камалу Харрис в рейтинге избирателей. Это явствует из соцопроса Rasmussen Reports, опубликованного в конце июля. По его данным, на ноябрьских выборах 50% респондентов проголосовали бы за Трампа, а 43% – за Харрис. Хотя, судя по более свежим опросам, этот разрыв сокращается.

Впрочем, как знать? Ведь и булгаковская Маргарита не знала, когда, оседлав швабру, неслась под облаками на шабаш ведьм, где она окажется, и даже представить себе не могла, что станет королевой на балу Сатаны. А кроме того, на стороне Харрис всемогущий Воланд в лице "глубинного государства", которое на самом деле правит в Америке. Справиться с ним даже бодрячку Трампу – очень не простая задача. Но делать прогнозы в США, где политическая жизнь уже давно превратилась в шабаш, неблагодарная задача.

P.S. Некоторые могут сказать, что сравнивать действующего вице-президента США, претендующего на пост главы государства, с дамой на метле, это как-то не совсем комильфо. Но вот что сказал о ней американский судья Джо Браун: "Камала Харрис – ведьма, которая проложила себе путь к вершине". А что касается Сатаны, то в США им никого не удивишь. В американских городах ему уже установлены памятники.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722896220


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