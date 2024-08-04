ВВС Израиля ликвидировали командира ливанской "Хезболлы" Альдин Джавада

06:46 06.08.2024

ЦАХАЛ сообщил об убийстве командира "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил о ликвидации командира "Хезболлы" в Ливане



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведенной атаке, целью которой стал командир сил "Радван" ливанской группировки "Хезболла" Али Джамаль Альдин Джавад. В заявлении израильской армии говорится, что его устранение существенно ослабляет возможности "Хезболлы" для осуществления террористической деятельности.



К пресс-релизу ЦАХАЛа было добавлено видео атаки, на котором запечатлено, как израильские силы наносят авиаудар по движущемуся автомобилю, за которым следует мощный взрыв. Ливанские СМИ пока не предоставили подробной информации о гибели командира "Хезболлы".



Кроме того, ВВС Израиля также атаковали военные объекты "Хезболлы" в районе Кфаркела на юге Ливана, согласно информации от ЦАХАЛа.



Олег Тимофеев