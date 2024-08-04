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В Узбекистане продолжают "закрывать" лидеров местных ОПГ
07:05 06.08.2024

Саидазиз Саидалиев ("Саидазиз медгородок") получил 20 лет заключения в колонии
Суд в Ташкенте приговорил Саидазиза Саидалиева ("Саидазиза медгородка") к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в вымогательстве, мошенничестве, организации преступного сообщества и других преступлениях.
Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 15:20 Общество
Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Саидазиза Саидалиева ("Саидазиза медгородка") и еще 28 лиц. Об этом сообщил корреспондент "Газеты.uz".

"Саидазиз медгородок" и еще нескольких человек были задержаны в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве в декабре прошлого года. Им вменялось, что они получали материальную выгоду, занимаясь вымогательством и "решали проблемы" людей с долгами.

По итогам судебного следствия судья Мурод Мирзажонов признал его виновным по статьям Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее прокурор запрашивал у суда такой срок.

Саидалиева обвиняли по статьям 165 (вымогательство), 168 (мошенничество), 242 (организация преступного сообщества), 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), 277 (хулиганство) и 211 через 28 (соучастие в даче взятки) УК.

Подсудимый частично признавал вину.

В ноябре-декабре прошлого года правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп.

Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониер Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась "не один-два дня, а месяцы и даже годы".

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова ("Бохо завхоз", 10 лет), Ниеза Ибодова (4 года) и других.

Кроме того, 19 июля суд вынес приговор в отношении Бахтиера Кудратуллаева ("Бахти Ташкентский"), его сыновей и брата, а также еще 33 лиц.

Источник - Газета.Уз
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